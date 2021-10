Dresden

Um 12.50 Uhr am Samstag ist Martin Dulig nicht mehr Vorsitzender der sächsischen SPD. Da ist gerade auf dem Parteitag in der Parkarena Neukieritzsch das Ergebnis verkündet worden, das die 132 Stimmberechtigten vor Ort erwartet hatten: Die Bundestagsabgeordnete Kathrin Michel und der bisherige Generalsekretär Henning Homann werden dank eines Wahlergebnisses von 93 beziehungsweise 89,8 Prozent die Partei ab sofort als Duo führen. Die 58- und der 42-Jährige sollen den Wunsch vieler Mitglieder erfüllen: die SPD als eigenständige Kraft in der Koalition wieder wahrnehmbarer machen.

Attacken gegen die CDU

Homann und Michel tun bereits in ihren Bewerbungsreden viel, um diesem Wunsch gerecht zu werden. Beide gehen den großen Koalitionspartner, die sächsische CDU, frontal an. Die CDU habe die Botschaft ihres schlechten Wahlergebnisses bei der Bundestagswahl nicht verstanden, sagt Homann, „und das ist gefährlich“. Wenn man in Sachsen eins gelernt habe, sei es: „Wer rechts blinkt, bekämpft nicht die AfD, sondern macht die AfD stark.“ Michel wirft der Union vor, an dem politischen Stillstand im Land schuld zu sein: In den vergangenen Monaten sei die schwarz-grün-rote Koalition „in Sachsen ja kaum vorangekommen, weil die CDU wichtige Weichenstellungen blockiert hat“.

Die neuen Vorsitzenden verlangen von der Union, dass sie pragmatischer bei der Aufnahme von neuen Schulden agieren solle. Eine sparsame Finanzpolitik dürfe kein „Selbstzweck“ sein, sagt Michel. Die CDU wolle „dieses Land wieder nur verwalten statt gestalten“. Dabei bräuchte man doch derzeit Investitionen, findet Homann: „Wer jetzt kürzt und an der Zukunft spart, bezahlt später doppelt und dreifach.“ Und: „Der CDU die Wirtschafts- und Finanzpolitik zu überlassen, wäre ein Fehler.“

„Aufbruch Ost“ als SPD-Agenda

Eine klimaneutrale Industrie, Digitalisierung und schnelles Internet überall, Sachsen als führender Standort bei der Elektromobilität, tariflich geregelte Arbeitsplätze: Das sind die Schwerpunkte, mit denen das Führungsduo Homann/Michel seine Agenda skizziert. „Aufbruch Ost“ nennt das Michel. Das klingt nicht viel anders als das, was der ehemalige SPD-Vorsitzende Martin Dulig zuletzt immer gesagt hatte. Aber Duligs Problem war auch kein programmatisches.

Dulig hatte im Sommer angekündigt, dass er nicht mehr für den Parteivorsitz zur Verfügung steht. Zuvor war die parteiinterne Kritik zu groß geworden. In der SPD wurde Dulig hinter vorgehaltener Hand vorgeworfen, die Partei zu vernachlässigen und sich zu sehr auf sein Amt als Wirtschaftsminister zu konzentrieren. Zudem haderte die sächsische SPD mit der Wahlniederlage von 2019. Nach einem in vielen Augen schwachen Wahlkampf mit Dulig als Spitzenkandidaten hatte es nur für 7,7 Prozent gereicht.

Emotionale Abschiedsrede

In einer emotionalen Abschiedsrede ging Dulig auf die Vorwürfe gegen ihn ein. Er sei stolz auf die vergangenen zwölf Jahre als Vorsitzender und auf das Erreichte. Dulig gestand aber auch ein: „Ich habe viele Fehler gemacht.“ Er sei in Konflikte zwischen seinem Amt als SPD-Vorsitzender und seiner Arbeit als sächsischer Wirtschaftsminister geraten.

„Kein Naturgesetz, dass CDU dominiert“

Dulig wird auch in Zukunft eine Rolle in der sächsischen Sozialdemokratie spielen. Immerhin bleibt er Minister und zweiter stellvertretender Ministerpräsident. Zudem will sich die SPD auch personell breiter aufstellen. Der Landesvorstand werde das entscheidende Gremium sein, in dem die „strategischen und politischen Entscheidungen“ getroffen werden, versprach Michel: „Gewinnen werden wir nur zusammen. Gestalten können wir nur zusammen.“ Homann ergänzte später: Die Rolle der beiden Vorsitzenden „soll es nicht sein, alleine den Platz an der Sonne zu beanspruchen“.

Die Perspektive für die neue Spitze ist sowieso klar: „Wir wollen ein starkes zweistelliges Ergebnis bei der kommenden Landtagswahl erzielen“, sagt Michel. „Es gibt kein Naturgesetz, dass die CDU auf immer und ewig Sachsen dominiert.“

Einen Vorgeschmack darauf hat die sächsische Sozialdemokratie bei der Bundestagswahl bekommen. Da lag sie mit 19,3 Prozent auf Platz zwei, die CDU mit 17,2 Prozent auf Platz drei. Daran, findet die SPD in Neukieritzsch, ließe sich doch anknüpfen.

Von Kai Kollenberg