Ein viertelstündiger Protest in Dresden und die Mitarbeiter in vielen Gartenabteilungen von Baumärkten können wieder arbeiten: Sozialministerin Petra Köpping lockerte am Dienstag die strenge Auslegung des Infektionsschutzgesetzes. Baumärkte im Landkreis Leipzig und in Nordsachsen dürfen wieder Pflanzen verkaufen.