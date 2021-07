Dresden

Ausreisepflichtige Familien sollen nach dem Willen der sächsischen SPD-Landtagsfraktion bis auf Weiteres nicht mehr aus Sachsen abgeschoben werden. Das geht aus einem Forderungskatalog hervor, auf den sich die Fraktion verständigt hat und über den zuerst der MDR berichtet hatte. Zudem verlangt die Fraktion unter anderem ein Abschiebemontoring durch einen freien Träger der Wohlfahrtspflege. Dass in Sachsen gut integrierte Familien abgeschoben würden, nennen die Abgeordneten „nicht länger haltbar“.

Die jüngste Debatte über die sächsische Abschiebepraxis hatte sich nach der Abschiebung einer neunköpfigen Familie aus Pirna nach Georgien entzündet, die als gut integriert galt. Der Asylantrag der Familie hatte allerdings keinen Erfolg. Seit der erzwungenen Ausreise streitet die schwarz-grün-rote Koalition über die Umstände der Abschiebung. „Bis zur Klärung der Vorfälle in Pirna“ soll laut den Sozialdemokraten deshalb der Abschiebestopp gelten.

SPD schlägt Lösung für Pirnaer Familie vor

Die SPD-Fraktion will nun für Ruhe in dem Fall sorgen. Die Familie solle eine „Betretenserlaubnis“ durch die zuständige Ausländerbehörde in Sachsen erhalten, damit sie legal wieder einreisen kann. Anschließend könne dann ein Verfahren auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder die Härtefallkommission erneut angerufen werden.

Die Härtefallkommission kann bewirken, dass ausreisepflichtigen Ausländern aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Sie hatte sich auch mit der georgischen Familie befasst. Allerdings wurde sie zu spät eingeschaltet. Die Kommission entschied zwar, sich des Falls anzunehmen, was einen Abschiebestopp bedeutet hätte. Allerdings saß die Familie da schon im Flugzeug.

Der SPD-Fraktion geht es aber explizit nicht nur um den Pirnaer Fall. Sie zählt in ihrem Papier noch weitere Beispiele auf. Darunter auch den Fall der Familie Pareulidz, die sechs Jahre in Meißen lebte.

Leitfaden von Innenministerium verlangt

Die Sozialdemokraten verlangen in ihrem Forderungskatalog abermals die Erarbeitung eines Leitfadens, der die sächsische Abschiebepraxis regelt. Einen solchen Leitfaden sieht der Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und SPD explizit vor. Das Innenministerium ist damit beauftragt. Allerdings liegt der Leitfaden noch immer nicht vor. Beim Koalitionsausschuss Mitte Juli war es deswegen zu Spannungen gekommen. Neben den Grünen drängt die SPD darauf, dass Abschiebungen „so human wie möglich und unter besonderer Berücksichtigung des Kindeswohls gestaltet werden“, wie es im Koalitionsvertrag festgehalten wurde.

Keine Abschiebungen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr

Laut SPD-Fraktion soll im Leitfaden eindeutig geregelt werden, dass Familien mit minderjährigen Kindern nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr abgeschoben werden. Außerdem soll das Jugendamt bei Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen beteiligt werden, wenn Minderjährige betroffen sind.

Darüber hinaus soll das Innenministerium nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion mit einem Erlass regeln, dass die Ausländerbehörden ihre Spielräume bei der Aufenthaltsgewährung von gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden erhöhen. Man werde in der Koalition auch darauf hinarbeiten, dass mehr Menschen die Härtefallkommission anrufen können, schreibt die Fraktion. Die Ausländerbehörden sollten verpflichtet werden, über die Anrufung der Kommission „proaktiv und qualifiziert“ zu beraten.

Von Kai Kollenberg