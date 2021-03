Leipzig

Muss jetzt der russische Corona-Impfstoff Sputnik her? Nachdem die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna nur spärlich den Freistaat erreichen und die Astrazeneca-Impfungen vorsorglich ausgesetzt wurden, stellt sich diese Frage ernsthaft. „Natürlich muss er wie alle Impfstoffe geprüft sein, und wenn er zugelassen wird, dann werden wir auch diesen Impfstoff hier gerne verimpfen“, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Montagvormittag in Dippoldiswalde.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte allerdings noch keiner, dass am Nachmittag mit Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts alle erst begonnenen Impfungen wieder ausgesetzt würden. „Gerade viele ältere Menschen sagten, sie seien früher immer mit russischen Impfstoffen geimpft worden und hätten das immer ,überlebt’“, witzelte Köpping beim Start eines Modellprojekts, bei dem in vorerst 39 Hausarztpraxen geimpft wird.

Kurz vor 16 Uhr dann der Rückzieher: „Das Sozialministerium hat aufgrund dieser Information des Bundes unverzüglich das Deutsche Rote Kreuz Sachsen, die Sächsische Landesärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, die leitenden Krankenhaus-Apotheker bei den Maximalversorgern sowie die Sächsische Impfkommission darüber informiert, dass sämtliche Impfungen mit Astrazeneca sofort bis zur endgültigen Klärung gestoppt werden müssen.“

Köpping selbst ließ wissen: „Sicherheit geht vor.“ In den Impfzentren und auch beim Modellprojekt dürfe der Impfstoff Astrazeneca ab sofort vorerst nicht mehr verimpft werden. Sie räumte ein: „Natürlich wirft diese Entwicklung unsere Impfpläne gehörig zurück.“ Welche Folgen das für die Impfzentren und die Einbestellungen nun konkret hat, ließ sich am Montag nicht eruieren.

Am vergangenen Freitag erst war bekannt geworden, dass neue Impftermine von den Impfzentren vorerst nicht vergeben werden können, weil Biontech/Pfizer-Impfstoffe fehlen und die vorhandenen zunächst für Zweitimpfungen verwendet werden müssen. Patienten sollten sich deshalb auf eine Impfung mit Astrazeneca vorbereiten. Doch auch das fällt nun aus.

Die 39 Modellpraxen waren von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen, dem Sächsischen Hausärzteverband und der Sächsischen Landesärztekammer ausgewählt worden. In einer Hausarztpraxis in Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge) gab Sachsens Gesundheitsministerin den Startschuss. Zunächst bis Mitte April erprobt werden, wie eine solche Impfung außerhalb der Impfzentren ablaufen kann.

Dafür erhielten die Praxen, die gleichmäßig auf die Gebiete Leipzig, Dresden und Chemnitz verteilt sind, rund 12 500 Impfdosen Astrazeneca. Die Praxen selbst erfüllen bestimmte Kriterien: Dazu zählt beispielsweise, dass sie mindestens 100 Patienten betreuen müssen, die in die Personengruppe der über 80-Jährigen fallen. Die geltende Priorisierung muss eingehalten werden, ein Verlust von Impfdosen ist zu vermeiden. Sie sind zudem verpflichtet, die Terminvergabe, Durchführung der Impfungen und die Bestellung des Impfstoffes in eigener Verantwortung durchzuführen.

Die Namen der Praxen werden nach wie vor unter Verschluss gehalten. KV-Chef Klaus Heckemann hatte gegenüber der LVZ erklärt, welche Praxen konkret teilnehmen werde nicht veröffentlicht. Gleichzeitig hatten aber mehrere Ärzte ihre Identität selbst preis gegeben und mit der Presse gesprochen.

Köpping sagte noch am Vormittag: „Mein Ziel ist es, die Hausärzte schnellstmöglich in die Impfkampagne einzubinden. Wir wollen nicht weiter warten.“ Das wird sich nun nicht verhindern lassen.

Kritik an dem Projekt kam aber bereits von der sächsischen Linken. Deren gesundheitspolitische Sprecherin Susanne Schaper sagte: „Die Staatsregierung will also jetzt ,frühzeitig‘ erproben, wie Impfungen bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten funktionieren.“ Diese Formulierung sei zynisch. Sie glaube auch nicht, dass die Ärztinnen und Ärzte einen Modellversuch brauchten.

