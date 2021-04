Dresden

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca steht ab Donnerstag in Sachsen für alle Personen über 60 Jahren zur Verfügung. Rund 50.000 Impftermine seien dafür ab Freitag bis voraussichtlich Mitte April in den sächsischen Impfzentren verfügbar, teilte das sächsische Sozialministerium am Mittwoch mit. Die Termine können ab Donnerstag, 8 Uhr, ausschließlich online über das entsprechende Portal gebucht werden, kündigte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an. Die Öffnungszeiten und Kapazitäten der 13 sächsischen Impfzentren sollen dafür ausgeweitet werden. In den Arztpraxen werde der Impfstoff voraussichtlich ab Mitte April angeboten, hieß es vom Ministerium.

Grundlage ist ein Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von vergangener Woche, laut dem die Bundesländer die 60- bis 69-Jährigen mit in ihre Impfkampagne für Astrazeneca einbeziehen können. „Ich freue mich, dass wir dieser Personengruppe ein Impfangebot machen können. Wichtig ist: Der Impfstoff schützt sehr gut vor schweren Covid-19-Krankheitsverläufen. Der Nutzen überwiegt die Risiken bei Weitem. Mit dem Impfangebot können wir die Immunität der Bevölkerung weiter erhöhen“, so Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD).

Freie Wahl des Impfzentrums

Sachsenweit gilt eine freie Wahl des Impfzentrums. Einen Termin dort zu erhalten, wird allerdings oft zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Deshalb bucht manch einer in einem Landkreis, wo weniger Andrang herrscht. Dass nun aber eine Art Impftourismus einsetzt, bei dem Termine irgendwo gebucht, dann aber doch nicht wahrgenommen werden, ist derzeit nicht der Fall.

DRK-Sprecher Kai Kranich sagt: „Klar, die Termine in Leipzig oder auch Dresden sind relativ schnell ausgebucht. Dann wird aber eben nach Riesa oder Pirna ausgewichen.“ Je nachdem, wo ein Mensch lebe, arbeite oder pendele, könne woanders ein Termin vereinbart werden. Festzuschreiben, wo sich jemand impfen lassen müsse, würde lediglich dazu führen, dass einige Patienten noch weiter fahren müssten, ist sich Kranich sicher.

Doppelbuchungen seien maximal dort möglich, wo sich Patienten in einem Impfzentrum registriert haben und gleichzeitig von ihrer Gemeinde angeschrieben werden für einen Termin im rollenden Impfzentrum – und künftig natürlich auch, wenn es eine Impfung beim Hausarzt gibt. Dabei gehe es aber bisher nur um seltene Ausnahmen.

Wechsel ins Nachbarbundesland nicht möglich

Ein Bundesländergrenzen überschreitender Impftourismus werde dadurch verhindert, dass die Terminvergabe mit einer Registrierung des Einwohnermeldeamtes verknüpft ist, sagt der DRK-Sprecher. Dort werde auch geprüft, ob die betreffende Person real ist und in Sachsen einen Wohnsitz hat.

Am Jahresbeginn hatte sich Baden-Württemberg beim Nachbarland Rheinland-Pfalz über zunehmenden Impftourismus beschwert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Stuttgart melden sich viele Menschen aus der rheinland-pfälzischen Grenzregion in Baden-Württemberg zum Impfen an, weil das in Rheinland-Pfalz noch nicht möglich war.

Das Online-Portal zur Impfterminvergabe: https://sachsen.impfterminvergabe.de

