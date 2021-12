Ars Technica – Der Kalender 2022 des Landesamtes für Denkmalpflege

Dresden

Wer hat als Kind, sofern er die grandiosen Comic-Geschichten um die Duck-Sippe in Entenhausen las, nicht Daniel Düsentrieb bewundert, diesen genialen Tüftler? Gut, Düsentrieb ist ein wenig verschroben, etwas schusselig, ja, das mag sein. Aber er steckt eben auch voller Ideen, wenngleich er chronisch unfähig ist, seine technisch-wissenschaftlichen Lösungen in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen.

Freude am mensch­lichen Erfindungs­geist

Nun waren auch in Sachsen fast immer unheimlich viel Bastler, Tüftler und Erfinder zugange. Das bezeugt nicht zuletzt der Kalender 2022 des Landes­amtes für Denkmal­pflege Sachsen, der den Titel „Ars Technica. Zeichnungen von Maschinen- und Baukunst“ trägt. Die Freude am mensch­lichen Erfindungs­geist, der technische Entwick­lungen ermöglicht, strahlt aus den einzelnen Blättern des Kalenders geradezu heraus.

Die Zeichnungen aus dem reichen Bestand der wissen­schaft­lichen Plansammlung des Landes­amtes illustrieren die Nutzung der Wasser­kraft durch verschiedene Mühlen­arten, eine berg­männische Wasser­kraft­maschine sowie durch erste Fabriken. Hand­werkliche Textil­verarbeitung und Ziegel­herstellung, die in einem System aus Postmeilen­säulen mündende Landes­vermessung, aber auch Brücken­bauten und städtische Versorgung sowie Hütten­wesen und Verkehr werden anhand von virtuosen Zeichnungen, Fotos, Lehrblättern, Landkarten, technischen Details, Bauaufnahmen, Entwürfen und Umnutzungs­plänen aus dem 17. bis 20. Jahr­hundert vorgestellt.

So wartet das Blatt für den Juni mit dem Lageplan eines unbekannten Zeichners aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf, auf dem der Weißeritz und der Weißeritzmühlgraben mit den anliegenden Mühlen verzeichnet sind. Im Mai stehen die Bahnhofsgebäude, Brücken und Tunnel der Leipzig-Dresdner Eisenbahn im Fokus, im März das Gaswerk in Dresden-Reick. Wobei auch Umnutzungspläne zu DDR-Zeiten vorgestellt werden (so gab es Überlegungen, im Gasometer das Zentrale Technikmuseum der DDR einzurichten).

Der Januar zeigt eine Stadtansicht Pirnas von Norden über die Elbe von Matthäus Merian d.Ä. anno 1650, zudem einen nach Süden ausgerichteten Röhrwasserplan Pirnas, der 1756 von dem ortsansässigen Ratsmaurermeister Johann George Rehn erstellt wurde. Auf der Rückseite gibt es Informationen von Ulrike Hübner-Grötzsch und Michael Streetz, die u. a. wissen lassen: „Die sorgfältig durchgezeichnete und farbig angelegte Zeichnung diente als Grundlage für verschiedene Verwaltungstätigkeiten. So stellt sie den ersten realistischen Parzellenplan der Stadt dar, der neben den öffentlichen Gebäuden und Anlagen auch die Privatbauten mit detaillierten Grundrissen der Erdgeschosse wiedergibt“.

Unbebaute Grundstücke sind ebenso markiert wie die vier als eigene Verwaltungseinheiten organisierten Stadtviertel. Außergewöhnlich sei nicht zuletzt die exakte, farblich differenzierte Darstellung der Röhrfahrten, Wassertröge, Hausanschlüsse und unterirdischen Straßenschleusen. Die Erfassung dieser Elemente belege „den hohen Standard der städtischen Ver- und Entsorgungseinrichtungen, der auch in der Erwähnung eines städtischen Röhrmeisters bereits im 15. Jahrhundert und durch Urkunden zu wasserrechtlichen Vorgängen deutlich wird“.

Weiterführende Erläuterungen

Apart auch der „Plan zur Ansicht von einem Wanderhäuschen für seine Majestät von seinem sehr ergebenen, sehr gehorsamen und sehr treuen Untertan Bardier“. Dazu vermerkt Martin Schuster, dass das Landesamt für Denkmalpflege eine Reihe von Entwürfen für Transportmittel und technische Kuriositäten aus dem 18. Jahrhundert aufbewahrt. „Besonders interessant und farbenfroh ist der Entwurf eines Wohnmobils von einem Franzosen namens Bardier.“ Der Zeichnung ist ein zweiseitiger Brief in französischer Sprache beigelegt, der das gesamte Konstrukt erläutert und seine Vorteile preist: „... Im zusammengeklappten Zustand präsentiert sich dieses Haus in Gestalt zweier Kisten auf vier Rädern von gewöhnlicher Wegbreite und Länge, so dass damit jede Straße befahrbar ist. Die Kisten bieten den nötigen Hohlraum an, um alle nötigen Möbel wie Bett, Stühle, Lampen und allerlei Habseligkeiten zusammenzufalten und so zu ordnen, dass sie von der Bewegung des Wagens nicht beschädigt werden. Vier Pferde pro Kiste reichen aus, um diese überall hin zu bringen.“

Über eine Ausführung des Entwurfes in Dresden ist, so Schuster nichts bekannt und die technische Konstruktion des Wagenhauses geht aus der Zeichnung nicht hervor. Das Blatt vermittle aber, „welche Bequemlichkeit und Repräsentation bereits im 18. Jahrhundert auf Reisen möglich waren“.

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (Hg.): Ars Technica. Zeichnungen von Maschinen- und Baukunst. Sandstein Verlag, 28 S., 65 Abb., 54 mal 45 Zentimeter, Ringbindung, 25 Euro, ISBN 978-3-95498-656-9

Von Christian Ruf