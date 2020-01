Arbeitslosigkeit in Sachsen tritt 2020 auf der Stelle – kein spürbarer Rückgang mehr

Leipzig

Erstmals seit Jahren geht in Sachsen die Arbeitslosigkeit nicht zurück, sondern wird 2020 auf dem aktuellen Niveau verharren. Damit liege der Freistaat aber immer noch über dem bundesweiten Trend, sagt der Chef der Landesarbeitsagentur Klaus-Peter Hansen. Verschiedene Forschungsinstitute rechnen für Deutschland aufgrund abgeschwächten Wirtschaftswachstums mit einem geringfügigen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( IAB) bleibt die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat mit 117.400 im nächsten Jahr weitgehend konstant. Die Nürnberger Experten erwarten ein anhaltendes Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,1 Prozent für Sachsen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Land werde auf durchschnittlich 1,633 Millionen steigen wird. Eine Zunahme von rund 11.000 gegenüber 2019. Davon profitierten insbesondere die Städte Leipzig und Dresden.

Arbeitslosigkeit seit 2010 halbiert

In den letzten zehn Jahren ist laut Hansen die Beschäftigung in Sachsen um 216.000 gestiegen. Die Arbeitslosigkeit habe sich mehr als halbiert. In diesem Tempo werde es nicht weitergehen, da das Land vor großen Herausforderungen stehe. Als Beispiele nannte er die Umstellung der Autoindustrie auf E-Mobilität, den Ausstieg aus der Kohleverstromung und den Einzug der Digitalisierung in vielen Bereichen der Wirtschaft. „Das wandelt Jobs.“

Zusätzliche Stellen entstehen hingegen im Dienstleistungssektor. Die Nachfrage in Bereichen der Gesundheit, Pflege und Erziehung wachse in den nächsten Jahren kontinuierlich.

Freie Stellen immer schwerer zu besetzen

Um die Zukunft Sachsens sei ihm nicht bange, sagte Hansen im Gespräch mit der LVZ. „In den drei Jahrzehnten seit der Wende haben wir Sachsen bewiesen, dass wir Strukturwandel können. Das Land und die Menschen sind daher auf die Herausforderungen der Zukunft eingestellt“, so der gebürtige Zittauer.

Das Thema Demografie trete in den nächsten Jahren stärker zu Tage, wodurch die Arbeitslosigkeit perspektivisch zwar weiter sinken werde, da immer mehr Ältere in Rente gehen. „Die Herausforderung der Zukunft besteht aber darin“, so der Chef der Landesarbeitsagentur, „dass der Arbeitsmarkt mit weniger Erwerbspersonen auskommen muss. Unser Geschäft ist es künftig, noch stärker als bisher neue Kräfte auf die frei werdenden Stellen zu vermitteln.“

Jobcenter bauen Stellen ab

Außer der Qualifizierung von Arbeitslosen helfen die Arbeitsagenturen den Betrieben auch dabei, eigene Beschäftigte auf die neue Aufgaben im Unternehmen zu qualifizieren. Wichtig sei, dass die Wirtschaft die Entwicklung erkenne und handle. „Es liegt an den Firmenchefs, zeitig Bedarf anzumelden, und nicht erst, wenn die Verabschiedung von Mitarbeitern in den Ruhestand unmittelbar bevorsteht“, empfiehlt Hansen.

Auch die Zahl der Mitarbeiter in den Arbeitsagenturen und Jobcentern Sachsens selbst schrumpfe. „Wir nehmen seit Jahren einen ständigen Stellenabbau vor, da wir weniger Kunden zu betreuen haben.“ Die Behörde stehe aber wie andere im Land auch vor dem Problem der Demografie. „Uns verlassen mehr Ältere, als Jüngere nachrücken“, sagte Hansen. Deshalb bilde man aus und schule innerhalb der Agenturen um.

Von Andreas Dunte