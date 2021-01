Leipzig

Landesarbeitsamtschef Klaus-Peter Hansen ist besorgt. Die Corona-Krise stelle für Sachsen eine noch nicht dagewesene Herausforderung dar. „Die Spuren sind deutlich: Alle drei Arbeitsmarktindikatoren – Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und gemeldetes Stellenangebot – haben sich seit April dieses Jahres verschlechtert.“ Ohne Kurzarbeitergeld, so Hansen weiter, würde es weit schlechter aussehen.

So waren Ende Dezember rund 128.000 Frauen und Männer im Freistaat ohne Job –1500 mehr als im Vormonat und 17.500 mehr als Ende 2019. Die Arbeitslosenquote stieg im Jahresvergleich um 0,8 Punkte auf jetzt 6,0 Prozent.

Höchststand bei Kurzarbeit im März und April 2020

Sachsenweit haben in den vergangenen Wochen knapp 5600 sächsische Betriebe Kurzarbeit für mehr als 50.000 Beschäftigte neu angezeigt. Die meisten Anzeigen gingen von Firmen aus den Bereichen Handel, KFZ-Reparatur, Gebäudebetreuung und Gastronomie ein.

Der Höchststand der Anzeigen auf Kurzarbeitergeld wurde laut Landesagenturchef Hansen in den Monaten März und April erreicht: Damals haben 48.600 Betriebe für über 544.000 Personen Kurzarbeit angezeigt.

Beschäftigungsabbau in der Zeitarbeit und im Gastgewerbe

Trotz der Corona-Krise liege die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit 1,64 Millionen im langjährigen Vergleich weiterhin auf hohem Niveau, so Hansen weiter. Allerdings gibt es starke Unterschiede in den Branchen: Einen kräftigen Beschäftigungsabbau verzeichnen demnach im Vorjahresvergleich das Verarbeitende Gewerbe (minus 8200), der Handel und das Kfz-Gewerbe (minus 2400), in der Zeitarbeit (minus 2100) sowie das Gastgewerbe (minus 2000). Dagegen gibt es einen Beschäftigungsaufbau in den Bereichen Heime und Sozialwesen (plus 3200), Gesundheitswesen (plus 2200) und in der Logistikbranche (plus 2000).

Im Dezember haben sächsische Betriebe insgesamt 6490 freie Stellen gemeldet. Das waren 692 weniger Stellen als im November und 163 weniger als im Dezember 2019. Damit sind in den sächsischen Arbeitsagenturen und Jobcentern insgesamt 35.112 freie Stellen gemeldet, 785 weniger als im November und 713 weniger als vor einem Jahr.

Von Andreas Dunte