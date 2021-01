Arbeitsagentur Sachsen: Jobsuchende sollen in den Pandemie-Einsatz

Dresden

Die Arbeitsagentur in Sachsen will Jobsuchende als Helfer und Assistenzkräfte in der Corona-Pandemie vermitteln. Alle Dienststellen stünden in engem Kontakt zu Gesundheitsämtern und Unternehmen, die bei der Bewältigung der Krise im Einsatz sind, sagte Agenturchef Klaus-Peter Hansen am Dienstag in Dresden. Ab dieser Woche gehe es zudem um Unterstützung bei Schnelltests in Pflegeeinrichtungen und Behindertenheimen.

Jobsuchende sollen mit Hilfe von Profis eine kurze Qualifikation erhalten, damit sie später die originären Fachkräfte in den Einrichtungen entlasten können. Man sei auch dabei, die Impfkampagne mit Arbeitsuchenden zu unterstützen, hieß es.

Von dpa