Berlin/Görlitz

Im Landkreis Görlitz haben Vollzeitbeschäftigte 2018 im bundesweiten Vergleich monatlich am wenigsten verdient – genau 2272 Euro brutto im Mittel. Knapp vor Görlitz lag der Erzgebirgskreis mit 2301 Euro. Das zeigen aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA), welche die Linke im Bundestag ausgewertet hat und die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen.

Die Unterschiede der Einkommen von Ost und West unterscheiden sich demnach deutlich. Die 60 Landkreise und Städte mit den bundesweit niedrigsten Verdiensten liegen in Ostdeutschland. Während Vollzeitbeschäftigte im Westen im Mittel 3434 Euro pro Monat verdienten, bekamen Arbeitnehmer im Osten nur 2707 Euro.

Nur in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern weniger Gehalt als in Sachsen

In Sachsen verdienten die Vollzeitbeschäftigten im vergangenen Jahr durchschnittlich 2595 Euro brutto im Monat. In Leipzig (Stadt) waren es 2936 Euro, im Landkreis 2383 Euro. In Dresden lag das Einkommensmittel bei 3089 Euro. Damit war das Einkommen im vergangenen deutlich geringer als etwa das von Arbeitnehmern in Hamburg (3718 Euro im Mittel). Wie aus den Daten der BA hervorgeht, verdienten nur Arbeitnehmer in Thüringen (2553 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (2496 Euro) weniger als die Vollzeitbeschäftigten in Sachsen.

Von RND/dpa