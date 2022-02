Protestschreiben - Appell und Warnung wegen Impfpflicht: Medizinisches Personal kündigt in Offenem Brief Kündigungen an

Personal aus sächsischen Kliniken und medizinischen Einrichtungen hat einen Offenen Brief an ihre Arbeitgeber, das Sozialministerium sowie die Politik geschrieben. Tenor: Sollte die vom Bund beschlossene Impfpflicht ab Mitte März umgesetzt werden, werde es zahlreiche Kündigungen mit „katastrophalen Folgen“ geben.