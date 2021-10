Jiřetín pod Jedlovou

Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der bekanntlich zu ihm. In diesem speziellen Fall kam nun ein Bahnhof zum Berg und zu dessen Namen. Tatsächlich ist die Station Jedlová im Lausitzer Gebirge in Nordböhmen nicht nach einer Gemeinde, sondern nach dem gleichnamigen, 774 Meter hohen Berg benannt.

Der Jedlová (Tannenberg) ist ein beliebtes Ausflugsziel, bei Tschechen wie Sachsen gleichermaßen. Doch eben auch der in immerhin 544 Meter Höhe gelegene Bahnhof, wo sich die Strecken aus Děčín und Česká Lípa vereinen und weiter in Richtung Schluckenauer Zipfel führen, genießt bei Wanderern und Bahnfans Kultstatus. Das wiederum liegt wohl auch an der sehr berühmten Bahnhofskneipe. Doch künftig können Besucher in der Station nicht nur zünftig essen und picheln, sondern auch gleich noch übernachten.

Oben auf dem Jedlová Quelle: Jiří Částka/CTK/Imago Images

In den vergangenen beiden Jahren hatte die tschechische Eisenbahnverwaltung Správa železnic das 1869 in Betrieb genommene Gebäude aufwendig sanieren lassen. Den Verantwortlichen der Bahnverwaltung war dabei offenkundig bewusst, dass hier vor allem Ausflügler ein- und aussteigen: Wanderer, die auf den Jedlová mit seinem markanten Turm steigen wollen oder zur Burg Tolštejn (Tollenstein) aufbrechen, Radfahrer, die hier ihre Tour starten. Und im Winter kommen viele Skifreunde hinzu, die die nahen Berge mit den Liftanlagen zu schätzen wissen. Und genau das gab nun den Anstoß für ein Pilotprojekt.

Vom Jedlová bietet sich ein einmaliger Ausblick auf das Lausitzer Gebirge, den Elbsandstein und weit darüber hinaus bis hinüber ins Böhmische Paradies. Quelle: YAY Micro/Imago Images

In einem sonst nicht benötigten Teil des Bahnhofsgebäudes ließ die Verwaltung drei Apartments einbauen. Komplett ausgestattet mit Küche und Bad, die künftig als Un­terkunft gemietet werden können.

Laut Angaben des Vermieters im Netz finden in zwei Wohnungen bis zu sieben, in der dritten bis zu vier Gäste Platz. Zwei Nächte kosten in den beiden großen Wohnungen jeweils knapp 180 Euro (jede weitere knapp 70 Euro), das kleine Apartment ist ab 140 Euro für zwei Nächte (jede weitere 55 Euro) zu haben.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollte sich das Pilotprojekt bewähren, so erklärt es Martin Kašpar von der Bahnverwaltung in Ús­­tí nad labem, sollen dem Beispiel auch andere Bahnhöfe in touristischen Hotspots in Nordböhmen folgen, sofern dort der entsprechende Platz vorhanden ist. Für die Anreise nach Jedlová empfiehlt sich übrigens die Fahrt mit dem Zug. Nicht nur, weil die Bahnstrecken dorthin als besonders schön gelten – sondern weil Gäste dort normalerweise gar nicht mit dem Auto hingelangen können.

Vermieter apartmany-jedlova.cz

Von Sebastian Kositz