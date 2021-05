Antisemitische Parolen bei Palästinenser-Demo in Leipzig

Leipzig

Antisemitische Parolen, pure Aggressivität, blanker Hass: Es sind teilweise verstörende Szenen, die sich an diesem weitgehend sonnigen Samstag auf dem Augustusplatz in der Leipziger Innenstadt abspielen. Auf der Opernseite bekunden rund 200 Menschen ihre Solidarität mit Israel, neben den Fahnen mit dem blauen Davidstern sind auch Antifa-Flaggen hier zu sehen. Bei der pro-palästinensischen Kundgebung auf der gegenüberliegenden Gewandhausseite sind es nach Behördenangaben mehr als 400 Teilnehmer. Und einige von ihnen sind derart aufgestachelt, dass sie nur mit Mühe von Übergriffen abgehalten werden können.

Den ersten Zwischenfall gibt es schon kurz vor 13 Uhr, als beide Versammlungen noch gar nicht offiziell begonnen haben. 20 bis 30 Teilnehmern der Pro-Palästina-Demo gelingt es, auf die andere Seite zu gelangen, wo Israel-Fahnen geschwenkt werden. Die Polizei kann ernsthafte Zusammenstöße verhindern. Doch die Tonlage für diesen Nachmittag ist gesetzt. „Scheiß-Juden“ und „Hurensöhne“ brüllen die Angreifer, bevor sie von Einsatzkräften wieder auf die andere Seite des Augustusplatzes abgedrängt werden.

Auch danach versuchen immer wieder junge, zornige Männer, die Distanz zur Pro-Israel-Kundgebung zu überwinden. Doch Ordner aus den eigenen Reihen halten sie zurück und versuchen, sie zu beruhigen. Die Polizei ist an diesem Tag mit einem vergleichsweise kleinen Aufgebot vor Ort – Beamte des Reviers Zentrum, die Fahrradstaffel und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei. Es sollte zu keinen weiteren Zwischenfällen kommen. Polizeisprecher Philipp Jurke spricht später auf LVZ-Anfrage von einem weitgehend friedlichen Verlauf.

„Kindermörder Israel“

Verbal war es hingegen alles andere als das. Immer wieder sind aus der Pro-Palästina-Versammlung Parolen wie „Kindermörder Israel“ zu hören, eine Variante der antisemitischen Ritualmordlegende. Auch von Apartheid und Genozid ist die Rede, wenn es um Kritik an Israel geht. Dann ertönt auf einmal das als Lied der italienischen Partisanen bekannt gewordene „Bella ciao“ und immer wieder „Free Palestine“. Ein Redner bei der Solidaritätskundgebung für Israel nimmt darauf Bezug: „Free Palestine ist ein verlogen pazifistischer Slogan, hinter dem sich die Mörder tummeln, sammeln und immer wieder angreifen“, sagt er. Auch fern des Nahost-Konflikts sei die Lage wenig hoffnungsvoll: „Antisemiten jedweder Couleur treten unbehelligt öffentlich in Erscheinung.“

Dabei nehmen beide Seiten an diesen Nachmittag auf dem Augustusplatz für sich in Anspruch, antifaschistisch zu sein. Mike Nagler, der frühere Leipziger Bundestagskandidat für die Linke, twittert aus der Pro-Palästina-Demo: „In Solidarität mit den Unterdrückten. Gut besuchte antifaschistische Kundgebung auf dem Leipziger Augustusplatz gegen Besatzung, Vertreibung, Enteignungen, Unterdrückung und Gewalt in Israel. Freiheit für Palästina!“

Noch während der Kundgebung erklärt sich hingegen der Bürgerverein Waldstraßenviertel „solidarisch mit allen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern“. Es sei wichtig, dass sich die Zivilgesellschaft in dieser Frage offen und laut positioniert.

Gegen 14.30 Uhr ist die Pro-Israel-Demo beendet, eine halbe Stunde später auch die Versammlung der Palästina-Aktivisten. Später stellt die Polizei nach LVZ-Informationen noch rund 25 Mann, die sich am Torgauer Platz zu einer Spontandemo versammelt hatten, wo ursprünglich ebenfalls eine Pro-Palästina-Kundgebung geplant war. Zudem findet am späten Nachmittag noch ein kleiner Autokorso in Richtung Eisenbahnstraße statt. Behördenkreise berichten, dass augenscheinlich euphorisierte Teilnehmer der Palästinenser-Demo teilweise auf Autodächern mitgefahren sind.

