Die neuen, in Großbritannien und Südafrika entstandenen Corona-Varianten sind deutlich ansteckender als das bisherige Virus – was heißt das für Sachsen und den Lockdown?

Was sind Virus-Mutationen?

Zunächst einmal sind Mutationen beziehungsweise Abweichungen nichts Ungewöhnliches – sondern reguläre Begleiterscheinungen, wenn sich Viren vermehren. Dieses Phänomen tritt beispielsweise auch bei Influenza auf: Deshalb muss jedes Jahr ein neuer Grippe-Impfstoff entwickelt werden, dessen Wirkungsgrad aufgrund der Mutationen variieren kann. Auch im Fall von Corona gilt: Je häufiger sich ein Virus vermehrt, desto wahrscheinlicher werden Veränderungen. So wurden bereits im Frühjahr 2020 auch in Sachsen abweichende Corona-Viren nachgewiesen, allerdings ohne schwerwiegende Folgen.

Wann kommen die neuen Viren nach Sachsen ?

Bislang ist in Sachsen nur ein Fall der britischen Mutation B 1.1.7 festgestellt worden – das war in Dresden. Daneben kursiert auch die südafrikanische Variante B1.351 in Deutschland. Doch es ist längst keine Frage mehr, ob die Mutationen Sachsen erreichen. Offen ist nur noch, wann und mit welcher Wirkung sie sich vermehren. „Eine weitere Ausbreitung wird sich nicht vermeiden lassen. Daran führt kein Weg vorbei“, ist sich Thomas Grünewald, Infektiologe am Klinikum Chemnitz und Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission (SIKO), sicher. Der Grund ist relativ simpel – hat aber enorme Folgen: „Wir bewegen die Viren. Und so lange kein Stillstand herrscht, setzt sich die Verbreitung fort. Deshalb müssen wir die Mobilität so weit wie möglich reduzieren. “

Wie gefährlich ist die Covid-Variante?

Mutationen sind gemeinhin ansteckender – aber Erkrankungen verlaufen häufig milder als beim ursprünglichen Virus. Für Corona stellt der Infektiologe Grünewald fest: „Die Mutationen sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht krankmachender als die vorherigen Stämme.“ Es kommt also weder zu schwereren Krankheitsverläufen, noch zu höheren Todesraten. Die Gefahr liegt in einer massenhaften Ansteckung: Weil sich die Mutationen schneller verbreiten und mehr Menschen erkranken, erhöht sich statistisch die Wahrscheinlichkeit für schlimmere Verläufe. Deshalb könnten langfristig mehr Menschen sterben.

„Die Belastung im Gesundheitswesen könnte durch die größere Menge an Patienten zunehmen – das wäre kaum zu verkraften“, erklärt der SIKO-Chef. Auch Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Leipziger Klinikum St. Georg sagt: „Was die neue Mutante für Deutschland bedeuten könnte, wenn sie sich hierzulande massiv ausbreiten würde, zeigt der momentane Inzidenz-Anstieg um das 10- bis 20-Fache in Irland.“

Wie kann man sich schützen?

Es gibt kein verstärktes Infektionsrisiko, so lange man sich an die Hygiene-Grundsätze hält, darin sind sich Epidemiologen einig. Das heißt: Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregeln Hände waschen und Desinfektion sowie das Einhalten von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Selbst Menschen, die bereits infiziert gewesen sind, können sich nicht in Sicherheit wiegen: Einige der Virus-Veränderungen können die eigentlich erworbene Immunabwehr austricksen.

Helfen die aktuelle Impfungen auch gegen Mutationen ?

SIKO-Chef Grünewald sagt: Ja, der aktuelle Impfstoff schützt. Dessen Wirksamkeit liegt für das „Standard-Virus“ bei sehr guten 94 bis 95 Prozent – und derzeit gibt es keine Anzeichen, dass die Mutationen erfasst werden. Sollte es dennoch zu einem geringeren Wirkungsgrad kommen, lässt sich vergleichsweise schnell nachjustieren: Aufgrund des Bauplans dieser mRNA-Impfstoffe kann binnen sechs bis acht Wochen die Zusammensetzung angepasst und in geänderter Form hergestellt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass es ausreichend Produktionskapazitäten gibt, an denen es momentan noch mangelt. Die mRNA-Impfstoffe gehören zu einer neuen, genbasierten Generation, die relativ einfach zu modifizieren sind: Der DNA-Antigen-Bauplan wird im Zellkern in mRNA umgeschrieben.

Muss der Lockdown verlängert werden?

Noch will sich niemand genau festlegen – doch es deutet einiges darauf hin, dass der Lockdown verlängert wird. So hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) bereits von weiteren „acht bis zehn sehr harten Wochen“ gesprochen. SIKO-Chef Grünewald wird konkret: „Aus medizinischer Sicht können wir nicht auf halber Strecke stoppen. Wenn wir die Infektionszahlen senken wollen, müssen die Maßnahmen konsequent fortgeführt werden.“ So sieht es auch sein Leipziger Kollege Lübbert: „Die Erfahrung lehrt, dass sich ein leicht übertragbares Virus nicht eingrenzen lässt. Dann könnte sich auch in Sachsen wieder eine neue Dynamik entwickeln. Gott sei Dank sind wir momentan im Lockdown.“ Die Infektiologen raten zum Vergleich mit der ersten Welle: Im Frühjahr 2020 lagen die sächsischen Inzidenzwerte bei 50 bis 60 – heute ist es ein Vielfaches.

Können die Schulen nun doch nicht öffnen?

Nach den Abschlussklassen, die ab 18. Januar wieder in die Schule gehen sollen, ist eine Öffnung der Kitas und Schulen in Sachsen ab 8. Februar avisiert. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist aktuell fraglich. Infektiologen raten zur Vorsicht: Erste Studien weisen darauf hin, dass die britische Variante für junge Menschen unter 20 Jahren besonders ansteckend ist. SIKO-Chef Grünewald meint, dass Kinder bislang zwar nicht zu den Treibern gehörten – „mit der Öffnung von Kitas und Schulen steigen aber wieder die Kontakte, beispielsweise unter Eltern und Lehrern, und das wollen wir aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr gerade nicht“.

Dirk Reelfs, der Sprecher des sächsischen Kultusministeriums, sagt: Schule könne nach dem Lockdown nur unter Einhaltung strengster Hygieneregeln umgesetzt werden – und auch nur, wenn es das Infektionsgeschehen erlaube. Zugleich fügt er hinzu: „Trotz der beunruhigenden Nachrichten um Corona-Mutationen müssen wir uns aber die Frage stellen, wie lange wir das Recht der Kinder auf Bildung und soziale Teilhabe noch massiv einschränken wollen?“

Von Andreas Debski