Anmeldung, Wohnung, Arzt: Das gilt für ukrainische Geflüchtete in Sachsen

Dresden

Hunderte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen demnächst aus den Großstädten in kleinere Orte umziehen – doch momentan gibt es viel zu wenig gemeldete freie Unterkünfte in den Landkreisen. Was heißt das nun?

Wie viele Unterkünfte stehen aktuell zur Verfügung?

In Sachsen haben sich bislang knapp 5000 Kriegsflüchtlinge offiziell registrieren lassen, die allermeisten sind Frauen und Kinder. Momentan stehen in Erstaufnahmeeinrichtungen für Ukrainerinnen und Ukrainer etwa 7000 Plätze zur Verfügung. Die Kapazität soll so schnell wie möglich auf 10 000 erhöht werden. Darüber hinaus wird geschätzt, dass rund 15 000 Geflüchtete privat untergekommen sein könnten. Unklar ist immer noch, wie viele Unterkünfte in den Landkreisen bereitgestellt werden können: Laut Innenminister Roland Wöller (CDU) sind die entsprechenden Meldungen „sehr heterogen“, sprich häufig unzureichend. Wöller stellt aber auch klar: „Es wird niemand abgewiesen. Jeder soll ein Dach über dem Kopf haben.“

Wo sollen die Geflüchteten unterkommen?

Aufgrund des Andrangs vor allem in Leipzig, aber auch in Dresden, sollen möglichst viele der Geflüchteten in sächsische Landkreise umziehen. Allerdings bestehen in den Großstädten häufig bereits ukrainische Communitys beziehungsweise private Initiativen und Kontakte. Grundsätzlich können sich die Ukrainerinnen und Ukrainer für 90 Tage visumfrei in der EU aufhalten (bis 23. Mai). Es gibt aber eine Einschränkung: Sobald die Registrierung erfolgt ist – und damit Sozialleistungen bezogen werden können – wird eine Wohnsitzverpflichtung ausgesprochen. Das hat das Bundesinnenministerium in der vergangenen Woche per Verordnung angewiesen.

Was bedeutet die Wohnsitzauflage?

Die Freizügigkeit endet, wenn ein sogenannter Aufenthaltstitel ausgestellt wird. Das bedeutet, die Kriegsflüchtlinge sind dann an einen bestimmten Wohnort in Sachsen gebunden. Anders als Asylbewerber dürfen sie sich aber in der EU weiterhin frei bewegen – die Sozialleistungen erhalten sie aber nur an ihrer Meldeadresse. Eine Residenzpflicht, also eine Verpflichtung zur permanenten Anwesenheit, besteht jedoch nicht. Konkret heißt es im Aufenthaltsgesetz: „(Der Ausländer) hat seine Wohnung und seinen gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort zu nehmen, dem er ... zugewiesen wurde.“

Wann müssen Ukrainerinnen und Ukrainer umziehen?

Grundsätzlich gilt: Es sollen keine Familien auseinandergerissen werden, sagt Regina Kraushaar, die Chefin der zuständigen Landesdirektion Sachsen. Doch sobald eine Wohnsitzauflage (siehe oben) erfolgt, besteht keine freie Ortswahl mehr. Laut Innenministerium ist auch kein Widerspruch gegen die Entscheidung möglich. Bislang sind 860 Ukrainerinnen und Ukrainer aus den Erstaufnahmen offiziell ausgezogen, die meisten auf freiwilliger Basis. Mit der angeordneten „Verteilung“ soll demnächst begonnen werden, sobald Klarheit über die Zahl der Unterkünfte in den Landkreisen besteht. Der Kreis Görlitz hat beispielsweise schon 1600 freie kommunale Wohnungen gemeldet. Nordsachsen will 7000 Geflüchtete unterbringen.

Was ist, wenn das 90-Tage-Visum abläuft?

Die Einreisen und der Aufenthalt sind zunächst auf drei Monate – bis 23. Mai 2022 – befristet. Über einen längeren Zeitraum muss der Bundesrat entscheiden. Von einer Verlängerung ist auszugehen. Insbesondere, weil die Registrierung der Geflüchteten und die Erteilung von längerfristigen Aufenthaltstiteln aufgrund der hohen Ankunftszahlen vermutlich deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird.

Ab wann dürfen geflüchtete Ukrainer hierzulande arbeiten?

Im Prinzip: ab sofort. Voraussetzung ist aber die Registrierung: Der Aufenthaltstitel berechtigt automatisch zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit oder einer Anstellung. Zu beachten ist, dass die Ausländerbehörde die Erwerbstätigkeit erlauben muss – das kann auch ohne eine konkrete Arbeit oder ein Stellenangebot erfolgen. Geflüchtete können diese Genehmigung bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis sofort eintragen lassen. Damit ist keine weitere Arbeitserlaubnis einer anderen Behörde erforderlich. Das Gleiche gilt für die vorübergehenden „Fiktionsbescheinigungen“.

Was ist der Königsteiner Schlüssel?

Künftig sollen die Geflüchteten aus der Ukraine nicht nur innerhalb Sachsens, sondern auch nach dem Königsteiner Schlüssel auf die anderen Bundesländer verteilt werden. Dadurch sollen die grenznahen ostdeutschen Bundesländer entlastet werden. Der Königsteiner Schlüssel wurde im Jahr 1949 eingeführt und wird seither bei gemeinsamen Finanzierungen, aber beispielsweise auch für die Verteilung von Asylbewerbern, angewendet. Die jeweiligen Anteile der Bundesländer werden jedes Jahr auf der Basis von den Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl festgelegt. Sachsen hat aktuell einen Anteil von 4,98 Prozent. Das bedeutet: Sachsen müsste fünf von hundert Kriegsflüchtlingen aufnehmen.

Wie kann eine medizinische Versorgung erfolgen?

Eine medizinische Betreuung von ukrainischen Geflüchteten ist in Sachsen auch ohne eine Registrierung bei der Ausländerbehörde möglich. Das regelt ein Erlass des Sozialministeriums. „Die Gesundheitsversorgung ist sichergestellt, die Leistungen greifen“, erklärt Innenminister Wöller. Für den Besuch beim Arzt benötigen Ukrainerinnen und Ukrainer einen Behandlungsschein: Diesen gibt es entweder in der jeweiligen Aufnahmeeinrichtung oder – wenn bereits eine Stadt zugewiesen wurde oder die Geflüchteten privat untergebracht sind – beim Sozialamt oder bei der Ausländerbehörde. Eine Ausnahme besteht für Schwangere: Sie benötigen den Behandlungsschein nicht. In Notfällen kann der Behandlungsschein nachgereicht werden.

Sollten ukrainische Staats- angehörige Asyl beantragen?

Nein, das ist nicht nötig. Der erforderliche Schutz wird in einem anderen schnelleren Verfahren gewährt. Ukrainischen Staatsangehörigen wird deshalb empfohlen, von der Stellung eines Asylantrages abzusehen. Das Recht, zu einem späteren Zeitpunkt einen Asylantrag zu stellen, besteht jedoch unabhängig davon fort. Durch den EU-Beschluss zur Aufnahme von Vertriebenen genügt eine Registrierung.

Von Andreas Debski