Anklage gegen Leipziger wegen unerlaubter Lieferung an russischen Geheimdienst

Leipzig/Karlsruhe

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Anklage gegen den Leipziger Geschäftsführer einer sächsischen Handelsgesellschaft, Alexander S., vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden erhoben. Dem Mann werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontroll- sowie das Außenwirtschaftsgesetz vorgeworfen. Der Unternehmer soll in mehreren Fällen unter anderem Waren, die zur Herstellung chemischer Waffen genutzt werden, an ein russisches Unternehmen geliefert haben. „Über dieses Unternehmen steuerte ein russischer Geheimdienst ein konspiratives Beschaffungsnetzwerk mit dem Zweck, die tatsächlichen Endabnehmer im Bereich der Militärindustrie zu verschleiern und eine zivile Verwendung der Güter vorzuspiegeln“, erklärte Markus Schmitt, Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. S. habe gewusst, wen er beliefert und soll Unterlagen gefälscht haben, um die unerlaubte Ausfuhr seiner Lieferungen realisieren zu können.

Prozess wird am Oberlandesgericht Dresden geführt

Der Leipziger Unternehmer wurde im Mai vergangenen Jahres in Leipzig festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ein Eröffnungstermin für das Verfahren steht noch nicht fest, teilte die Bundesanwaltschaft mit. „Die Anklage ist dem Beschuldigten im Februar zugestellt worden. Er hat nun Zeit, sich dazu einzulassen. Der Eröffnungstermin bestimmt dann das Dresdener Oberlandesgericht“, so Schmitt.

Lesen Sie auch:

Alexander S., alleiniger Geschäftsführer der Handelsgesellschaft handelte unter anderem mit Gütern mit sogenanntem doppelten Verwendungszweck im Sinne der europäischen Verordnung, die die Ausfuhr solcher Güter und Technologien regelt (EU-Verordnung Nr. 428/2009). Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können, unterliegen strengen Ausfuhr-Kontrollen. Darin eingeschlossen sind alle Waren, die sowohl für nichtexplosive Zwecke als auch für jedwede Form der Unterstützung bei der Herstellung von Kernwaffen, chemischen oder biologischen Waffen sowie deren Ausbringung verwendet werden können, unter anderem auch Datenverarbeitungsprogramme und Technologie.

Leipziger soll Güter im Wert von einer Million Euro verkauft haben

S. habe sich, so die Bundesanwaltschaft, in dieses Netzwerk aus Tarnunternehmen, Händlern und Geheimdiensten eingefügt. Er wusste, dass die von ihm gelieferten Güter für die Entwicklung von ABC-Waffen oder Flugkörpern für solche Waffen verwendet werden können und nur mit Genehmigung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ausgeführt werden dürfen. Seit Ende November 2017 verkaufte der Angeschuldigte solche Waren im Wert von insgesamt etwa einer Million Euro an das Tarnunternehmen. Über die erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen verfügte der Angeschuldigte jeweils nicht, heißt es in der Anklage.

Vielmehr habe das BAFA ihm gegenüber mehrfach Bedenken zu diesem russischen Empfänger undseinen Endabnehmern geäußert. Deshalb gab Alexander S. zur Verschleierung der tatsächlichen Bestimmung in den Ausfuhrdokumenten unverfängliche Empfänger an. Einzelne Lieferungen seien gestoppt worden. Andere seien von dem Beschuldigten über Asien nach Russland geliefert worden.

Russisches Institut umgeht Liefersanktionen mittels Tarnfirmen

Darüber hinaus führte der Angeschuldigte zwischen September 2019 und November 2020 Elektronikausstattung im Wert von insgesamt etwa 21.000 Euro an ein russisches Institut aus, das Aufträge für die Entwicklung und Serienproduktion von Erzeugnissen im Kernwaffenbereich erfüllt. Zur Umgehung der 2014 erlassenen internationalen Sanktionen bediente sich das Institut verschiedener zwischengeschalteter russischer Tarnempfänger, um sich weiterhin Anlagen undBauteile, die für militärische Zwecke eingesetzt werden können, zu beschaffen. Insgesamt drei Lieferungen soll S. laut Anklage über einen der Tarnempfänger an das Institut durchgeführt haben, ohne das BAFA hierüber zu informieren.

Von Thomas Lieb