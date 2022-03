Leipzig/Dresden

Die Empörung war groß, als Schauspieler und Sänger Gil Ofarim Anfang Oktober in einem Video Behauptungen über antisemitischen Beleidigungen gegen ihn im Leipziger Hotel Westin aufstellte. Auch Vertreter der sächsischen Landespolitik äußerten sich damals schnell und offen – nicht selten mit Forderungen nach Konsequenzen.

Nachdem die Leipziger Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekanntgegeben hat, Anklage gegen den Sänger Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung erhoben zu haben, haben sich Vertreter der Landespolitik und anderen Institutionen erneut zu dem Fall geäußert.

Michael Kretschmer: „Das Mindeste ist eine Entschuldigung“

Zu den von der Staatsanwaltschaft veröffentlichen Ermittlungsergebnissen im Fall Ofarim erklärt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): „Ich bin der Polizei und der Staatsanwaltschaft sehr dankbar für ihre Ermittlungen, die jetzt zum Abschluss gekommen sind und Klarheit gebracht haben. Das Schlimmste ist, jemanden als Antisemit zu bezeichnen. Dies für Falschaussagen und Verleumdung zu missbrauchen ist schockierend und zutiefst verachtenswert“, so Kretschmer. In den vergangenen Jahrzehnten sei ein großes Vertrauen zwischen Deutschen und Juden gewachsen. „Das war und ist, vor allem im Blick auf unsere Geschichte, nicht selbstverständlich. Es ist ein hohes und wertvolles Gut, ein Wert, den wir uns nicht zerstören lassen“, betonte der Landeschef.

Gil Ofarim habe nicht nur den Mitarbeiter, das Hotel, die Stadt und Sachsen in Misskredit gebracht, „sondern auch Schaden an der jüdischen Gemeinschaft angerichtet. Das Mindeste, was man nun erwarten kann, ist eine Entschuldigung, auch von denen, die vorschnell ihre Schlüsse gezogen und vorverurteilt haben. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass diejenigen, die da völlig zu Unrecht im Verdacht des Vorwurfes standen, ihre Ehre zurückbekommen können.“

Martin Dulig: „Angebliches Ereignis hat mich schockiert“

Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SDP) sagte am Donnerstag: „Nach diversen Übergriffen in Sachsen, konnte zu dem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vorfall so ereignet hat. Nach den ersten Meldungen, vor allem über die etablierten Medien und entsprechenden Anfragen dieser, war ich entsetzt und schockiert von dem angeblichen Ereignis in Leipzig und habe mich geäußert. Ich habe immer klar gesagt, wofür ich stehe, was ich akzeptiere und was nicht. Auf weitere Äußerungen im Nachgang habe ich verzichtet. Es war für mich nicht vorstellbar, dass sich jemand solche Anschuldigungen ausdenken kann.“

Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden äußerte sich am Donnerstag in einer Mitteilung. „Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft Leipzig gegen Gil Ofarim zur Kenntnis genommen. Im Vertrauen auf unseren Rechtsstaat gilt es, keine Vorverurteilungen vorzunehmen. Der Fortgang des Verfahrens vor dem Landgericht Leipzig, dessen Entwicklung wir mit Interesse verfolgen, bleibt abzuwarten“, wird Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster in einer Mitteilung zitiert.

Sänger selbst will sich öffentlich nicht äußern

Gil Ofarim selbst hat in Folge des weltweiten Echos auf seine Anschuldigungen mehrfach Stellung zum Vorfall im Leipziger Hotel bezogen und ist bisher durchgehend bei seiner Version geblieben. Der Sänger schränkte jedoch ein, dass er sich nicht sicher sei, den Stern, den er immer trage, an diesem Abend über oder unter dem T-Shirt getragen zu haben. Zur nun erfolgten Anklage wollte sich der 39-Jährige am Donnerstag gegenüber der LVZ nicht äußern.

Von Andreas Debski, Kai Kollenberg, Thomas Lieb