In Deutschland sind vier Covid-Impfstoffe zugelassen: die Präparate von Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Johnson und Johnson und Moderna.

Doch weltweit werden auch andere Impfstoffe gegen Covid-19 verimpft. So etwa das Mittel von Sinopharm, das laut „Our World in Data“ in rund 80 Ländern zum Einsatz kommt oder der russische Impfstoff Sputnik V, der in rund 50 Ländern weltweit verimpft wird. Doch werden diese Impfungen mit anderen Mitteln auch in Deutschland anerkannt?

Grundsätzlich werden auch ausländische Impfzertifikate in Deutschland anerkannt. Doch die Voraussetzung ist, dass es sich dabei um einen Impfstoff handelt, der auch in der EU zugelassen ist. Das gilt auch bei der Einreise. Als vollständig geimpft gelten demnach nur Menschen, die mit Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Johnson und Johnson und Moderna geimpft wurden.

Darum sind andere Impfstoffe nicht ausreichend

Hat sich ein Mensch im Ausland mit einem nicht in der EU zugelassenen Impfstoff impfen lassen etwa mit Sputnik V und will jetzt ein deutsches Impfzertifikat, ist das nicht möglich. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschied im Oktober, dass dies nicht zulässig ist.

Die Begründung: Für einen Impfnachweis „im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung” ist eine Impfung mit einem vom Paul-Ehrlich-Institut genannten Impfstoff notwendig.

