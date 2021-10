Dresden

Neun Sachsen verhandeln über den Vertrag der möglichen Ampel-Koalition in Berlin: Vier Sozialdemokraten, drei Grüne und zwei Liberale. Darunter finden sich durchaus prominente Köpfe, aber es gibt auch Überraschungen. Die LVZ stellt die Verhandler vor.

Kathrin Michel (SPD)

Die frischgebackene SPD-Co-Vorsitzende in Sachsen wird in der Arbeitsgruppe „Klima, Energie und Transformation“ mit verhandeln. Die 58-Jährige weiß, wovon sie redet. Sie stammt aus der Lausitz, hat dort als Personalmanagerin gearbeitet und will den Strukturwandel politisch gestalten. Bei ihrer Wahl an die SPD-Spitze sprach sie davon, dass ein „Aufbruch Ost“ möglich sei.

Martin Dulig (SPD)

Als Ostbeauftragter der SPD koordiniert der sächsische Wirtschaftsminister nicht nur die Interessen der ostdeutschen SPD, er wird auch in der Gruppe „Sozialstaat, Grundsicherung, Rente“ bei den Verhandlungen dabei sein. Dulig hatte im Vorfeld betont, dass Rentengerechtigkeit zwischen Ost und West ein wichtiger Punkt sei. Gerade wegen der sozialen Themen sei die SPD gewählt worden, ist der 47-Jährige sich sicher.

Rasha Nasr (SPD)

Wie Dulig arbeitet die neue SPD-Bundestagsabgeordnete aus Dresden in der Sozialstaat-Gruppe mit. Das mag überraschen, weil die 29-Jährige in der SPD bisher eher im Hintergrund wirkte. Dass Rentenpolitik aber nicht nur ein Thema für Ältere sei und es dabei auch um Generationengerechtigkeit gehe, hatte sie im Wahlkampf thematisiert.

Petra Köpping (SPD)

Sachsens Sozialministerin leitet die Arbeitsgruppe „Gleichstellung und Vielfalt“. Als ehemalige Integrationsministerin in Sachsen – von 2014 bis 2019 – kennt Köpping das Thema. Zudem genießt die 63 Jahre alte Sozialdemokratin nicht nur in Sachsen große Popularität, weil sie die ostdeutsche Identität betonte und auf Ungerechtigkeiten nach der Wiedervereinigung hinwies.

Franziska Schubert (Grüne)

Die Chefin der Grünen-Landtagsfraktion, Franziska Schubert, ist Mitglied der Arbeitsgruppe „Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land“. Die 39-Jährige lebt selbst in Görlitz, trat dort 2019 als Kandidatin im OB-Wahlkampf an und setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Region nicht vergessen wird. Der ländliche Raum sei „ihre Passion“, sagt sie.

Stephan Kühn (Grüne)

Bis 2020 war Kühn selbst Bundestagsabgeordneter. Mittlerweile amtiert der 42-Jährige als Baubürgermeister in Dresden. Es hat also durchaus Sinn, dass er für Grünen nun das Themengebiet „Bauen und Wohnen“ mitverhandelt. In der Vergangenheit ist Kühn vor allem als Verkehrsexperte aufgefallen.

Anna Cavazzini (Grüne)

Eine gerechte Globalisierung und ein fairer Welthandel – dafür setzt sich die sächsische Europaabgeordnete Anna Cavazzini ein. Bei den Ampel-Verhandlungen ist sie in der Arbeitsgruppe „Wirtschaft“ dabei. „Gute Lebens- und Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Lieferketten“ sollen ihrer Meinung das Wirtschaftssystem ausmachen. Die 38-Jährige stammt aus Hessen, kam aber im Studium nach Chemnitz und schloss sich den Grünen an.

Torsten Herbst (FDP)

Gleich in zwei Arbeitsgruppen sitzt Torsten Herbst, der als FDP-Spitzenkandidat in Sachsen antrat: Er verhandelt „Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ und zudem das Thema „Wirtschaft“. Für den Diplom-Kaufmann ist Wirtschaftspolitik nicht Neues. Der 48-Jährige war mal fachpolitischer Sprecher, als die FDP noch im Landtag saß. Er wirbt zudem dafür, dass der ländliche Raum verkehrstechnisch besser angebunden wird.

Frank Müller-Rosentritt (FDP)

Seit knapp zwei Jahren führt Frank Müller-Rosentritt die sächsische FDP. Nun kann der 39 Jahre alte Bundestagsabgeordnete in der Gruppe „Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte“ den Koalitionsvertrag gestalten. Als Außenpolitiker wirbt der Chemnitzer dafür, dass Deutschland „eine Schlüsselrolle als Vermittler zwischen Konfliktparteien“ auf der Welt einnimmt.

