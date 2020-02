Amazon baut am Flughafen Leipzig/Halle – 200 neue Jobs

Schkeuditz

Der Versandriese Amazon baut sein Engagement am Flughafen Leipzig/Halle massiv aus: Am Südrand des Vorfelds soll jetzt direkt neben DHL erstmals eine eigen Frachthalle für den Versandriesen entstehen, kündigte der Flughafen Leipzig/Halle am Mittwoch an. Die Halle soll 20.000 Quadratmeter groß werden und direkt neben dem bestehenden World Cargo Center gebaut werden. 200 Jobs entstehen neu.

„Die vorbereitenden Erdarbeiten sollen in den kommenden Tagen starten, die Bauarbeiten nach Vorliegen der behördlichen Genehmigungen“, hieß es in der kurzen Mitteilung des Flughafens. Noch in diesem Jahr soll der Ausbau abgeschlossen werden. Durch die neue Halle sollen die Abläufe beim Verladen von Sendungen des Versandriesen verbessert werden. Weitere Details nannte der Airport zunächst nicht.

Die Amazon-Halle soll 20.000 Quadratmeter groß werden und direkt neben dem bestehenden World Cargo Center (im Bild rechts unten) gebaut werden. Quelle: Uwe Schoßig, Flughafen Leipzig/Halle

Amazon nutzt den Flughafen bereits seit einem Jahr auch für Frachtflüge. Bisher werden diese aber nicht von Amazon selbst, sondern von der Airport-Tochter Portground be- und entladen. Seit September werden vier Maschinen pro Tag abgefertigt.

Zu sehen ist davon in Schkeuditz aber nichts: Denn anders als in den USA, hat Amazon hier keine eigenen Maschinen am Start. Stattdessen nutzt der Versandriese die ohnehin hier stationierten Maschinen der DHL-Tochter European Air Transport. Denn die wurden von DHL tagsüber bisher kaum genutzt. Das hat sich nun geändert: Tagsüber fliegen sie jetzt für Amazon Waren quer durch Europa, nachts sind sie dann wie gehabt für DHL im Einsatz.

