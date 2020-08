Als eine Bio-Waffe die Belagerten in Schloss Rochlitz rettete

Dresden

Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein und Anna Maria von Wamboldt von und zu Umbstadt zudem eine Frau, die nachhaltig Eindruck machte. Anders ist es nicht zu erklären, dass Carol von Bose sie nicht vergaß und sage und schreibe zehn Jahre, nachdem er 1614 Anna Maria im Odenwald kurz kennengelernt hatte (aber pflichtbewusst weitergezogen war, um dem König von Frankreich zu dienen), bei der Rückkehr in die Heimat wieder dort Station machte, und um die Hand des noch immer unverheirateten Fräuleins anhielt.

Anschließend nahm er seine Frau mit in die Heimat, was in diesem Fall Schloss Netzschkau im Vogtland war. Acht Kinder gingen aus der Ehe hervor. Ob sich das alles auch so zugetragen hat? So aufgeschrieben hat es jedenfalls anno 1884 der Schlossprediger Max Resch.

Anzeige

Räume spiegeln Lebenswelten des sächsischen Adels wider

Seine Erzählung findet sich auch – ein bisschen ausführlicher sogar – in einem Buch, das Petra Steps über sächsische Schlösser und Burgen verfasst hat und in dem es auch um Schloss Netzschkau geht. Die Autorin lebt von Geburt an in Zwickau – und hat eine enge Verbindung zu Schloss Netzschkau, gehörte sie doch 1998 zu den Gründungsmitgliedern von dessen Förderverein. Der hat viel Zeit und Geld investiert, um zu retten, was überhaupt noch zu retten war. 1947 war die Decke des Konzertsaales eingestürzt, was den wertvollen Stuckarbeiten gar nicht gut bekam. Sechs Jahre wurden die von Bose zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges angefügten Flügel wegen akuter Baufälligkeit abgerissen. Nicht schuld ist die DDR wenigstens am Verlust der Schlosskapelle, die war bereits 1831 beseitigt worden.

Weitere DNN+ Artikel

Die noch vorhandenen und wieder nach 1989 peu à peu wieder in Schuss gebrachten Räume sind größtenteils noch original möbliert. Sie spiegeln ein Stück Leben des sächsischen Adels aus einigen Jahrhunderten wider. Zu den Kostbarkeiten der Ausstattung gehört ein 4,10 Meter hoher Kachelofen, der der Legende nach ein Geschenk des sächsischen Kurfürsten zur Hochzeit von Carol Bose und Anna Maria von Wamboldt gewesen sein soll. Überhaupt weist die Autorin bei vielen Bauwerken, die sie vorstellt, immer wieder mal auf liebevoll restaurierte Türen, Fenster, Wandverkleidungen oder auch Deckenbemalungen hin.

Netzschkau gehört jedenfalls auf alle Fälle zu all den vielen Kleinoden, die den Reiz der sächsischen Schlösserlandschaft ausmachen. Die war mal dichter. Zu Zeiten der Sowjetischen Besatzungszone und zu DDR-Zeiten wurden in Sachsen von rund 1200 Schlössern, Rittergütern und Herrenhäusern etwa 200 abgerissen. Vom Großhennersdorfer Schloss hat der SED-Sozialismus, zu dessen Kernkompetenzen nicht zuletzt das „Ruinen schaffen ohne Waffen“ gehörte, nicht mehr als eine bröckelnde Ruine übrig gelassen. Aber auch heute sind gut 500 dieser Kulturdenkmäler noch immer in hohem Maß sanierungsbedürftig. Erinnert sei da etwa an das Barockschloss in Hainewalde, das ob seiner Terrassenanlage und langen Freitreppe „als Sanssouci der Oberlausitz“ apostrophiert wird.

Überhaupt nimmt man erstaunt zur Kenntnis, dass es mit dem Neuen Schloss in Bad Muskau und Schloss Rammenau nur zwei einstige Adelssitze aus der Oberlausitz in den Band geschafft haben, dabei weist die Oberlausitz aufgrund ihrer Geschichte die höchste Schlösserdichte in Sachsen auf. Was nicht zuletzt daran liegt, dass Rittergutsbesitzer lange die eigentlichen Herren des Landes waren, weil die eigentlichen Landesherren in Gestalt erst der Könige von Böhmen und dann der Kurfürsten von Sachsen weit entfernt in Prag bzw. Dresden residierten. In den historischen Grenzen der Oberlausitz gab es gut 400 Rittergüter und demzufolge entsprechend viele Schlösser und Herrenhäuser.

Unterschiedlichste Nutzungen spiegeln Identität

Wie auch immer: Steps hat sich entschieden, das ist ihr gutes Recht, in ihrem Buch Burgen und Schlösser (keine Herrenhäuser) zu versammeln (und zwar deren 30), die als gerettet angesehen werden dürfen, die mittlerweile sogar Besucher-Magneten sind, weil in ihren Räumlichkeiten Museen und sonstige Veranstaltungsräume eingerichtet wurden oder diese zumindest im Zuge von öffentlichen Führungen zugänglich sind.

Gehört zu den bekannteren Schlössern: Die Burg Stolpen – berühmt vor allem dafür, dass hier die Gräfin Cosel 49 Jahre inhaftiert war. Quelle: PR

Und so, wie man bei einer Safari in Afrika nicht nur mit den „Big Five“, also den die großen Fünf“ (als da wären Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard), sondern auch den „Small Five“ begegnen kann (darunter etwa Sprungspitzmaus und Nashornkäfer), macht der Leser dieser Publikation nicht nur mit den sattsam bekannten Schlössern in Moritzburg, Pillnitz oder auch Augustusburg Bekanntschaft, sondern auch mit etlichen jener architektonischen Kleinode, wie sie der mal mehr mal weniger „niedere“ Adel in Netzschkau, Kriebstein oder Scharfenstein schuf und die auch oft mit oder berühmten Personen der Zeitgeschichte verbunden sind.

Viele wurden, wenn sie nicht mehr im Besitz einer adeligen Familie waren, in unterschiedlichster Art und Weise genutzt, so etwa Schloss Voigtsberg in Oelsnitz, das zeitweise Frauengefängnis, Jugendwerkhof und schon früh auch Museum war. Bei vielen dieser Kleinode engagieren sich Kommunen und Fördervereine besonders intensiv, schon weil das historische Relikt Teil der eigenen Identität ist.

Erfreulicherweise ist Steps eine Autorin, die es versteht, Geschichte anschaulich zu vermitteln und diese im Bedarfsfall auch um bemerkenswerte Anekdoten zu ergänzen. Das wäre im Fall von Schloss Rochlitz an der Zwickauer Mulde etwa die Bienensage: Die Kurzform lautet: Als vor 600 Jahren die Burg belagert wurde und die Sache Spitz auf Knopf stand, erinnerte sich der Burgherr an einen Imker, den er kurz zuvor samt seinen Bienen hatte vertreiben lassen. Aber die Magd, die mit dem Imker befreundet gewesen war, konnte – Geheimgang sei dank – den Imker samt seinen bestachelten Schützlingen zurückholen. Als Bio(logische)-Waffe kamen die Bienen beim nächsten Sturmangriff der Belagerer zum Einsatz. Mit Erfolg. Ross und Reiter nahmen rasch Reißaus ob der schwarz-gelben pelzigen „Plagegeister“.

Die Verwendung von Bienen im Krieg ist früh belegt. Der römische Dichter Vergil, der Bienen ob ihrer Loyalität und ihres Fleißes Bienen derart schätzte, dass er ein Lehrgedicht über ein verfasste, in dem er auch schildert, wie er sich mit seinen Kostbarkeiten zwischen seine Bienenstöcke flüchtete, als Legionäre zu Zeiten des Bürgerkriegs sein Landgut plünderten, in den Bienen aber ihren Meister fanden.

Zu jedem Bauwerk gibt es in dem informativen und erfreulicherweise auch noch höchst ansprechend gestalteten Band exakt jeweils ein Foto, immer eine Außenansicht. Unter dem stehen dann Informationen zur Anfahrt (ob mit Auto oder dem ÖPNV), zu Gastronomie und Events, zudem sind hier die Kontaktdaten inklusive Internetadresse versammelt.

Petra Steps: Sachsen. Schlösser und Burgen. Wartberg Verlag, 72 Seiten, 16,90 Euro

Von Christian Ruf