Alles wird teurer – ist das Leben noch bezahlbar?

Leipzig

Hohe Energiepreise, das Tanken wird teurer und beim Lebensmitteleinkauf müssen Verbraucher und Verbraucherinnen tiefer in die Tasche greifen: Vor diesem Hintergrund korrigiert die Wirtschaft die Prognosen für 2022 nach unten und im privaten Bereich müssen viele Haushalte den Gürtel enger schnallen. Ist das Leben noch bezahlbar, fragen sich viele Menschen in Deutschland voller Sorge. Die Zustimmung zur Reform der Energiepolitik sinkt.

Eine Firma, die unter steigenden Spritpreisen besonders zu leiden hat, ist das Leipziger Wachschutzunternehmen Arlt. „Zwölf Fahrzeuge sind im Einsatz zu den Kunden. Jedes ist bis zu 300 Kilometer pro Schicht unterwegs“, rechnet Firmenchef Hendrik Arlt vor. „ An der Tankstelle zahlen wir 25 bis 30 Prozent mehr für Benzin und Diesel. Das summiert sich.“ Deshalb müsse das Unternehmen für seine Leistungen höhere Preise verlangen, „sonst ist das auf Dauer nicht zu stemmen“. Sein größtes Problem, sagt der Unternehmer, sei das den Kunden irgendwie „schmackhaft“ zu machen. „Wo man hinschaut: Das Leben wird immer teurer.“

Jede zweite Firma ist zu Preiserhöhungen gezwungen

Arlt steht mit seiner Meinung exemplarisch. Jede zweite deutsche Firma sieht sich nach einer Umfrage des ifo-Wirtschaftsinstituts gezwungen, die Preise zu erhöhen. Grund dafür sind neben den gestiegenen Spritpreisen auch die höheren Kosten für Energie und Rohstoffe. Der von Steffen Bock gegründete Verbraucherinformationsdienst Clever Tanken bestätigt die Entwicklung. Zahlten Autofahrer für Diesel vor einem Jahr im Monatsschnitt 1,23 Euro pro Liter, sind es in diesem Januar 1,60 Euro. Super E10 kletterte von 1,35 auf im Schnitt 1,68 Euro. Ein Grund für den Anstieg sei die hohe Nachfrage nach Rohöl. „Darüber hinaus könnte die sich weiter zuspitzende Lage im Ukraine--Russland-Konflikt die Öl- und damit auch die Kraftstoffpreise weiter treiben.“

Deutschland ist Strompreis-Weltmeister

Im Vergleich ist Deutschland Weltmeister beim Strompreis. Kein Land zahlt laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mehr für Elektrizität. Nach den neuen Daten haben deutsche Haushalte im Januar 2022 durchschnittlich 36,19 Cent für eine Kilowattstunde bezahlt und damit 12,5 Prozent mehr als im Jahresmittel 2021. Der BDEW nennt für die Verteuerung an den Strommärkten mehrere Gründe. Da ist die weltweit steigende Nachfrage aufgrund der konjunkturellen Erholung. Dann die Windflaute im Vorjahr, wegen der mehr Strom in Gaskraftwerken erzeugt werden musste. Da die Gaspreise durch die Decke gegangen sind, macht das auch den so erzeugten Strom teurer. Hinzu kommen die hierzulande ungewöhnlich hohen Steuern und Öko-Abgaben. Sie machen nach BDEW-Angaben rund die Hälfte des Strompreises aus.

Entspannung ist nicht in Sicht. „Wir gehen davon aus, dass die Preise kurzfristig hoch bleiben“, prognostiziert Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox. Nicht anders beim Gas: „Viele Händler gehen nicht von einem schnellen Ende der Phase hoher Gaspreise aus.“

Hunderttausende Verbraucher mussten Versorgen wechseln

Während für viele Haushalte in Mietwohnungen wohl erst Anfang 2023 mit der Nebenkostenabrechnung das böse Erwachen kommen wird, haben Hunderttausende Verbraucher erste Auswirkungen der Energiepreis-Explosion bereits zu spüren bekommen. Da ihnen ihr Versorger den Vertrag gekündigt hat, sind sie in den hohen Ersatztarif ihres Grundversorgers gefallen. Preissteigerungen um das Doppelte und sogar Dreifache sind keine Ausnahme, sondern die Regel. Friedrich Wensing hat einige von ihnen in der VRS Schuldnerberatung in Leipzig als Mandanten. „Normalerweise raten wir zum Anbieterwechsel, aber das ist momentan schwierig, weil es keine günstigen Anbieter gibt“, schildert er die Lage. Er sei deshalb froh, dass die Stadtwerke Leipzig für Kunden von pleitegegangenen Versorgern Ende Januar Extra-Tarife eingerichtet haben. „Günstig sind die zwar auch nicht, aber bei weitem nicht so hoch wie die teuren Ersatztarife“, sagt Wensing.

Auswirkungen vor allem bei Nebenkostenabrechnungen

„Die Rallye bei den Energiepreisen wird Auswirkungen haben, die wir heute noch gar nicht absehen können“, blickt der Justiziar voraus und meint damit die Nebenkostenabrechnungen in eine paar Monaten. Gut- oder normal verdienende Kunden könnten sich einschränken, wenn ihre Lebenshaltungskosten steigen. „Andere stellt das aber vor unlösbare Probleme.“ Schon jetzt warnt er davor, dass wegen unbezahlter Rechnungen Stromabstellungen drohen. „Die Politik muss sich mit dieser Problematik rechtzeitig befassen.“

Dieser Meinung ist man auch beim Inkassodienstleister Creditreform. Bereits jetzt sei jeder achte Leipziger überschuldet. Die Zahl der Betroffenen verringerte sich zwar im Vorjahr um 3600 auf 68.973, so Simone Polenz von Creditreform. Aber mit 12,45 Prozent hat die Messestadt die höchste Quote in Sachsen und liegt deutlich über dem Bundesschnitt (9,87). „Die Leute sind in Corona-Zeiten vorsichtiger geworden und hatten auch weniger Gelegenheit, Geld auszugeben.“

Andrang in kirchlichen Beratungsstellen

Sigrid Winkler-Schwarz, von der Diakonie Sachsen, bezeichnet die Entwicklung als alarmierend. Der Andrang in den kirchlichen Beratungsstellen habe seit Corona erheblich zugenommen. Jetzt kommen durch die steigenden Strom- und Heizkosten weitere Belastungen auf die Menschen zu. Dass die Politik Wohngeld-Empfängern mit einem Heizkostenzuschuss helfen will, sei der richtige Weg. „Aber 135 Euro sind viel zu wenig. Und warum das Geld erst im Sommer kommen soll, erschließt sich mir nicht. Das ist viel zu spät.“

Linken-Politikerin sieht viele Menschen von Armut bedroht

Für viel zu gering hält die sächsische Linken-Politikerin Susanne Schaper den Kreis derer, die den Zuschuss erhalten sollen. „Die Regierung spricht von 700.000, aber mehr als 13 Millionen Menschen sind von Armut bedroht“, sagt sie. „Außerdem reicht ein einmaliger Zuschuss nicht, denn viele Energieversorger haben dauerhaft höhere Preise und Vorauszahlungen angekündigt. Der Markt regelt es nicht. Es kann nicht sein, dass ärmere Menschen sich in diesem reichen Land keine warme Wohnung leisten oder kein Gemüse kaufen können.“

Von Andreas Dunte