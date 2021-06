Allen Befürchtungen zum Trotz: Abi-Noten wohl besser als erwartet

Dresden

Die Befürchtungen waren gewaltig – doch im Nachhinein offenbar unbegründet: Es deutet sich an, dass Sachsens Abiturienten sehr ordentliche Abschlüsse hingelegt haben. „Es ist uns gelungen, im zweiten Jahr der Pandemie ein strukturiertes und faires Abitur durchzuführen. Dies spiegelt sich in den Ergebnissen wider“, sagt Thomas Langer, der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, in dem viele Gymnasiallehrer zusammengeschlossen sind: „Die Kollegen berichten, dass die Noten gut sind.“ Die offizielle Verkündung der Zensuren soll am kommenden Dienstag erfolgen.

Kultusministerium bestätigt positive Tendenz

Das sächsische Kultusministerium bestätigt diese Tendenz – auch wenn noch keine Abgangszeugnisse vorliegen. „Das Stimmungsbild zeigt, dass sich die lange Vorbereitungszeit und der Präsenzunterricht in den Ergebnissen niederschlagen werden“, erklärt Ministeriumssprecher Dirk Reelfs, „wir erwarten ein vernünftiges Abitur im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Ob es besser wird, muss sich noch zeigen.“

Bester Abi-Jahrgang im vergangenen Schuljahr

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Prüfungen unter Pandemie-Bedingungen stattgefunden. Damals lag der Durchschnitt bei 2,16 an allgemeinbildenden Gymnasien beziehungsweise bei 2,36 an beruflichen Gymnasien – das war der bisher beste Jahrgang in Sachsens jüngerer Geschichte. „Wir haben 2020 schon Erfahrungen sammeln können, das hilft uns in diesem Jahr“, hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) im April zum Prüfungsauftakt für die knapp 11.000 Abiturientinnen und Abiturienten betont. Insgesamt legten mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlüsse ab.

Zugeständnisse an Gymnasien und Oberschulen

Nun könnten sich die Zugeständnisse, die die Abschlussjahrgänge aufgrund des Corona-Schuljahres sowohl an Gymnasien als auch an Oberschulen erhalten hatten, in den Zensuren widerspiegeln. So wurden schon zu Schuljahresbeginn Themen festgelegt, die nicht Schwerpunkt der schriftlichen Prüfungen sein sollten. Außerdem wurden Ausweichtermine für Prüfungen angeboten sowie Zusatzzeiten gestattet. Um auf Einzelfälle besser eingehen und eine faire Benotung absichern zu können, erfolgten sämtliche Korrekturen an der jeweiligen Schule.

Abschlussjahrgänge durften als Erste wieder in die Schulen

Allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz durften die Abschlussjahrgänge als Erste wieder in die Schulen: Schon ab 18. Januar erfolgte Präsenzunterricht, während alle anderen Klassenstufen noch Wochen und Monate ausharren mussten. „Es war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung des Kultusministeriums, den Schülerinnen und Schülern so frühzeitig wieder Unterricht zu ermöglichen und die Prüfungen wie geplant durchzuführen“, zieht Verbandschef Langer ein positives Fazit. Der Kultusminister sagt: „Wir haben alles für einen gleichwertigen Abschluss unter fairen Bedingungen getan.“

Diesmal gab es kaum Klagen und Petitionen

Im Gegensatz zu den Vorjahren hatte es diesmal kaum Klagen oder Petitionen aufgrund der Prüfungen gegeben. Bekannt ist, dass Schüler des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasiums (Landkreis Nordsachsen) im Mai die Petition „Gerechtes Mathe – Abitur 2021“ eingereicht hatten. Dagegen erklärte das Kultusministerium, für die Auswahl der Aufgaben „überwiegend Lob aus der Lehrerschaft“ erhalten zu haben. Genauso vernahm die Bildungsgewerkschaft GEW „keinen kollektiven Aufschrei“ – die Situation an den Schulen sei aber höchst unterschiedlich, machte die Landesvorsitzende Uschi Kruse klar. Kurzzeitig war auch diskutiert worden, die Abschlussjahrgänge diesmal ohne Prüfungen von der Schule abgehen zu lassen.

Gewerkschaft kritisiert hohe Arbeitsbelastung

Die Freude über den offenbar guten Abschlussjahrgang wird allerdings getrübt: „Viele Kolleginnen und Kollegen fühlen sich durch den parallelen Distanz- und Wechselunterricht über Monate wie im 24-Stunden-Einsatz“, weist der Philologenverband auf ein zunehmendes Problem hin. So müssten die Abschlussjahrgänge erstmals nach ihren Prüfungen weiterhin unterrichtet, außerdem zwei Mal pro Woche Schnelltests für alle organisiert und durchgeführt sowie Lernrückstände erhoben werden. Deshalb fordern die Gewerkschaften vom Kultusministerium einerseits Entlastungen für die Lehrerschaft – und anderseits, das nächste Schuljahr abzusichern: „Alles andere können wir allen Beteiligten nicht noch einmal zumuten“, mahnt Langer.

Von Andreas Debski