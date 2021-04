Alle sächsischen Impfzentren sollen weiterbetrieben werden

Dresden

Auch im Sommer soll es ein flächendeckendes Impfangebot in Sachsen geben. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und SPD am Donnerstag im Landtag verständigt. Zuvor hatte es während einer Ausschusssitzung heftige Kritik an den Regierungsplänen gegeben, ab Juli nur noch die Impfzentren in Leipzig, Dresden und Chemnitz weiterzubetreiben.

Impfzentren und Hausärzte sollen parallel impfen

Darüber hinaus wird es weiterhin 30 mobile Impfteams geben, die bei Bedarf auch kurzfristig aufgestockt werden können. Parallel sollen die Hausärzte schon seit dieser Woche die Hälfte der Impfungen übernehmen. Allerdings beteiligen sich erst ein Drittel der knapp 3000 Allgemeinmediziner in Sachsen.

Weiterbetrieb kostet pro Monat rund 36 Millionen Euro

„Um allen ein Impfangebot unterbreiten zu können, sind die Zentren äußerst wichtig. Zumal sich noch nicht sagen lässt, wann die niedergelassenen Ärzte die Impfung komplett übernehmen können“, sagte CDU-Fraktionschef Christian Hartmann der LVZ. Der Weiterbetrieb solle keinesfalls am Geld scheitern, betonte Hartmann. Nach Berechnungen des Sozialministeriums kostet jeder Monat rund 36 Millionen Euro. Davon übernimmt der Bund jeweils die Hälfte.

Koalition: Regierung muss Entscheidung revidieren

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert kritisierte ebenfalls: „Das Sozialministerium hat den Weiterbetrieb aller Impfzentren in der Fläche als nicht erforderlich eingestuft.“ Das Kabinett habe sich nur deshalb für die Reduzierung entscheiden, weil die vom Sozialministerium favorisierte Variante „nicht plausibel“ gewesen sei. Auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Sabine Friedel, sprach sich für einen Weiterbetrieb aus. „Es darf zu keinem Impfverzug kommen, falls es bei den Hausärzten langsamer als gedacht geht“, machte sie klar. Deshalb solle die Staatsregierung „ihre Entscheidung noch einmal prüfen“.

Ziel: Bis zum Herbst 70 bis 80 Prozent Geimpfte

Zuvor hatte bereits das DRK, das die 13 sächsischen Impfzentren betreibt, die Regierungsentscheidung kritisiert. Man sehe sich durchaus in der Lage, den Betrieb auch im Sommer aufrecht zu erhalten. Bis zum September sollen in Sachsen 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sein, um eine sogenannte Herdenimmunität erreichen zu können.

