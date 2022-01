Alkoholpause nach dem Jahreswechsel – was bringt der „Dry January“

Leipzig

Nach oft alkoholreichen Tagen zum Jahresende legen viele Menschen im Januar einen Fastenmonat ein, trinken keinen Wein und kein Bier. Was bringt das, wie wirkt sich die zeitweise Abstinenz auf den Körper aus? Dr. Ulrich Halm (Ärztlicher Direktor des Helios Park-Klinikums Leipzig sowie Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin) und Suchtmediziner Göran Michaelsen (Chefarzt der Soteria-Klinik am Helios Park-Klinikum Leipzig) geben im Interview Antworten.

Dr. Ulrich Halm, Ärztlicher Direktor des Helios Park-Klinikums Leipzig sowie Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin. Quelle: Christian Hüller/Helios

Göran Michaelsen, Chefarzt der Soteria-Klinik am Helios Park-Klinikum Leipzig. Quelle: Christian Hüller/Helios

Zur Person Dr. Ulrich Halm (58) ist Internist mit Schwerpunkt auf Magen-, Darm- und Lebererkrankungen. Seit 2002 ist er Chefarzt am Helios Park-Klinikum, seit 2014 Ärztlicher DirektorGöran Michaelsen Göran Michaelsen (47) ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 2013 ist er Chefarzt der Soteria Klinik; sein Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Suchtbehandlung.

Was ist medizinisch von einem befristeten Alkohol-Aussetzer zu halten?

Ulrich Halm: Grundsätzlich ist es ein richtiger Ansatz – mit einem kleinen Haken: Wenn elf Monate zu viel getrunken wird, ist das nur wenig besser als zwölf Monate zu viel.

Göran Michaelsen: Körperlich wie psychisch ist das sinnvoll, der Zeitraum ist natürlich etwas willkürlich. Wichtiger wäre es, sich generell mit seinem eigenen Suchtmittelkonsum auseinanderzusetzen – von Alkohol, über Tabak und Cannabis bis zu Stimulanzien und anderen Partydrogen.

Halm: Dazu kann eine Pause natürlich auch beitragen – dass man kritisch über den eigenen Konsum nachdenkt und vielleicht feststellt, dass es einem schwerfällt. Dass man merkt: „Mensch, es ist der 8. Januar, und ich habe schon wieder zwei Flaschen Wein aufgemacht.“ Allein, um so ein Bewusstsein zu schaffen, ist der trockene Januar eine gute Sache.

Welche positiven Effekte hat eine solche Pause?

Michaelsen: Unser Körper ist in der Lage, Giftstoffe abzubauen, er verträgt einen einzelnen Alkoholexzess in der Regel besser als regelmäßigen Konsum. Deshalb ist es gut, eine Routine zu durchbrechen. Viele merken, dass es ihnen guttut – auch psychisch. Sie fühlen sich wacher, fitter, vitaler, sportlicher, schlafen besser durch. Wunden heilen schneller, Infekte klingen schneller ab. Es fällt leichter abzunehmen, der Sport ist besser, der Sex ist besser. Wir sprechen jetzt nicht von den manifest Abhängigen, die in unserer Klinik ankommen, die halten das gar nicht durch, sondern von denen, die moderat und regelmäßig trinken.

Wie sind diese positiven Effekte medizinisch zu erklären?

Halm: Alkohol ist ein Gift, das die Organe schädigt. Wird das Gift nicht mehr zugeführt, kann ein gesunder Körper es schnell abbauen. Wenn sich Patienten mit einem relevanten Alkoholkonsum und erhöhten Leberwerten bei mir vorstellen, empfehle ich ihnen, sechs bis acht Wochen keinen Tropfen Alkohol zu trinken. Allein durch diese Karenz reduziert sich die Fetteinlagerung in der Leber zügig und deutlich, die Leberwerte sinken aber oft schon nach zwei, drei Wochen signifikant.

Welche konkreten Schäden verursacht Alkohol?

Halm: Alkohol ist ein einfaches Molekül, aber er hat extreme komplexe biochemische, psychische, körperliche und soziale Auswirkungen. Es gibt Schäden in den Bauchorganen, am Herzen, am peripheren Nervensystem. Wir sehen in den letzten zwei Jahrzehnten unter anderem einen deutlichen Anstieg an Leberzirrhosen und Leberkrebs.

Michaelsen: Das Risiko für ganz viele Tumoren erhöht sich – nicht nur im Magen-Darm-Trakt. Auch für Brustkrebs, Krebs im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Es gibt Knochenmarksschädigungen mit Störungen im Blutbild, mehr Hauterkrankungen, psychische Schäden wie Depressionen. Es ist wichtig, über all das zu reden – und auch der nach wie vor bestehenden Verharmlosung des Problems entgegen zu treten.

Aber viele Probleme im Zusammenhang mit Alkohol sind doch bekannt.

Michaelsen: In Deutschland wird heute deutlich weniger Alkohol getrunken als in den 50er-Jahren – aber im mitteleuropäischen Vergleich belegen wir immer wieder einen vorderen Platz beim Pro-Kopf-Konsum. Und es gibt weiterhin zu wenig Prävention in der Bildung. Gegen Alkohol als bewusst und gelegentlich konsumiertes Genussmittel wäre nichts einzuwenden, aber das ist ja nicht die Realität. Auch die Legende vom „gesunden Glas Rotwein am Tag“ ist nicht totzukriegen – dabei ist das totaler Quatsch.

Das ist jetzt hart für viele Rotweintrinker…

Halm: Es gibt das genussvolle Glas Rotwein – wenn es nicht zur Gewohnheit wird. Es ist wie immer eine Frage der Menge und der Häufigkeit. Aber das gesunde Glas Rotwein gibt es nicht. Das ist komplett widerlegt, auch wenn gewisse Kreise das aus wirtschaftlichen Interessen immer wieder streuen.

Michaelsen: Wenn man alle Faktoren berücksichtigt, lebt derjenige am längsten, der gar nichts trinkt.

Was tun, wenn einem der trockene Januar extrem schwerfällt und man doch wieder die Flasche Bier aus dem Keller holt? Ist man dann schon ein Fall für Sie, Herr Michaelsen?

Michaelsen: Vielleicht schon, aber wahrscheinlich noch nicht. Es ist zu empfehlen, sich dann Rat zu holen – zum Beispiel beim Hausarzt oder in einer Suchtberatungsstelle. Zu klären wäre: Ist das noch Gewohnheitskonsum oder schon Missbrauch und Abhängigkeit?

Sucht-Kriterien und Trink-Regeln Die sechs Kriterien für eine Sucht/Abhängigkeit: Trinkverlangen (unwiderstehlicher, manchmal anfallartiger Konsumdruck), Kontrollverlust (aufgehobene oder verminderte Kontrolle über Anfang, Ende und Menge des Konsums), Toleranzentwicklung (man trinkt mehr, aber es wirkt immer weniger), Interessenverlagerung (Das Leben dreht sich immer mehr um den Alkohol, Trinken auch zu unpassenden Zeiten), Entzug (Zittern, Schwitzen, Unruhe) sowie Folgeschäden. Wenn drei von sechs Kriterien erfüllt sind, liegt eine Abhängigkeit vor. Mit Blick auf die Schwelle der Schädigung gibt es deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. „Riskantes Trinken setzt bei Männern ab 24 Gramm reinem Alkohol ein, bei Frauen bei zwölf Gramm“, sagt Suchtmediziner Göran Michaelsen. Das entspricht circa 0,5 Litern Bier (Männer) bzw. 0,25 Litern (Frauen) oder 0,2 Litern Rotwein (Männer) bzw. 0,1 Litern (Frauen). Die „Vierer-Dreier-Regel“ ist als Verhaltensregel geeignet: An mindestens vier Tagen die Woche keinen Alkohol trinken. Mit Blick auf die reine Verhaltenssteuerung ist darüber hinaus als Maximalgrenze zu empfehlen: In einer Trinksituation auf keinen Fall mehr als vier Drinks trinken – also nicht mehr als vier Glas Bier, vier Glas Wein, vier Schnäpse.

Von Björn Meine