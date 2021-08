Aiwanger: „In Sachsen wollen immer mehr Rot-Rot-Grün verhindern“

Leipzig

Er rechnet bei den Bundestagswahlen damit, dass die Freien Wähler die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Auch in Sachsen sei dieses Ergebnis drin, glaubt der Bundesvorsitzende und bayerische Vize-Präsident Hubert Aiwanger. Im LVZ-Interview nimmt er die Grünen Maß und erklärt, warum er sich noch nicht hat impfen lassen.

Herr Aiwanger, die Freien Wähler wollen bei der Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Rechnen Sie mit Unterstützung aus Sachsen?

Ich gehe davon aus, dass wir auch hier die fünf Prozent holen. Auch in Sachsen wächst die Zahl derer, die Rot-Rot-Grün verhindern wollen. Im Gegensatz zu den Freien Wählern biedert sich die FDP einer Koalition mit den Grünen an. Als Partei für die bürgerliche Mitte besetzen wir Themen, die für viele in Stadt und Land interessant sind, von einer vernünftigen Corona-Politik über eine Klimapolitik mit Wasserstoff als alternativen Energieträger bis hin zur Förderung des Mittelstands. Außerdem sind wir im ländlichen Raum stark verwurzelt, kennen die Probleme der einfachen Leute und der Landwirte.

Mit einigen Themen sind Sie doch nah bei den Grünen, oder?

Ich bin für unideologischen Umwelt- und Naturschutz und habe als Land- und Forstwirt schon mehr Bäume gepflanzt als die Grüne Bundestagsfraktion inclusive Frau Baerbock und Herrn Habeck zusammen. Grüner Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien ist der Ansatz der Freien Wähler, um fossile Energieträger zu ersetzen. Die Grünen wollen das Autofahren in Frage stellen, würden die Industrie ins Ausland vertreiben und machen den Menschen Zukunftsangst.

„Reibereien gibt es leider überall mal“

Zuletzt waren die Freien Wähler in Sachsen mächtig zerstritten. Der Vorstand löste sich fast in Luft auf. Wie bewerten Sie diese schwere Hypothek?

Wären wir in Sachsen geschlossener aufgetreten, hätte es vielleicht sogar mit dem Landtagseinzug geklappt. Über drei Prozent waren trotzdem ein ordentliches Ergebnis. Reibereien gibt es aber leider überall mal, jetzt geht es wieder vorwärts. Wir haben jetzt einen neuen Vorstand in Sachsen und wir gewinnen viele neue Unterstützer und Mitglieder.

Nach jüngsten Umfragen liefern sich in Sachsen AfD und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wo sehen Sie Chancen, Wähler zu gewinnen?

Die AfD ist so stark, weil viele, die früher SPD oder CDU gewählt haben, verunsichert oder verärgert sind und deshalb Protest wählen. Wir Freien Wähler müssen die Probleme der Menschen von Rente bis Innere Sicherheit und Arbeitsplätze ehrlich ansprechen und die Wähler wieder in die Mitte zurückholen statt zu spalten. Wer AfD wählt, nutzt nur den Grünen, weil diese dann gebraucht werden, um Regierungen zu bilden. Und die AfD wird nie in eine Regierung kommen. Mit den Freien Wählern sind bürgerliche Regierungen ohne Grüne und Linke möglich.

„Ich will gern in Berlin mitarbeiten“

Sie haben gesagt, ziehen die Freien Wähler in den Bundestag, ziehen Sie mit. Bleibt es dabei?

Ja. ich will gern in Berlin mitarbeiten.

Flüchten Sie vor Markus Söder, mit dem Sie nicht mehr so gut können, wie es heißt?

Keinesfalls. Die Koalition in Bayern besteht ja weiter, also bleiben wir so oder so im engen Austausch. Hätte sich die CDU nicht für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten entschieden, würde ich vielleicht mit Söder wieder in Berlin zusammentreffen. Meine Bundestagskandidatur hat nichts mit der CSU zu tun.

Ist Armin Laschet der falsche Kanzlerkandidat?

Sie kennen Söder gut, würde er es jetzt noch machen?

Wenn er gerufen würde, wird er wohl nicht Nein sagen.

Seit bekannt ist, dass Sie sich nicht impfen lassen, soll ihr Verhältnis zu Markus Söder nicht das beste sein?

Naja, die Zusammenarbeit bei den Sachthemen funktioniert sehr gut. Freie Wähler und CSU sind aber eben verschiedene Parteien und damit in vielen Dingen nicht einer Meinung. Die CSU war während Corona mehr als die Freien Wähler für einen harten Lockdown. Ich war dafür, die Geschäfte, Dienstleistungen, Tourismuswirtschaft mit Maske und Tests offen zu lassen. Das war aber nicht durchzusetzen, da auch die Bundesregierung fürs Zusperren war. Ich befürworte aktuell 3-G, während Söder zu 2-G tendiert – also nur genesen und geimpft. Wir sollten am kostenlosen Testen festhalten, sonst laufen wir Gefahr, viele Infektionen nicht zu erkennen und weiterzuverbreiten. Das Risiko wächst. Es ist falsch, dass ab 11. Oktober jeder für Tests selber zu zahlen hat, wie es Schwarzrot beschlossen hat.

Impfdruck ist der falsche Weg

Berlin will so den Impfdruck erhöhen.

Gewiss. Aber das ist der falsche Weg.

Weil Sie selbst noch nicht geimpft sind? Was sagen Sie denen, die in Ihnen einen Impfverweigerer sehen?

Biografisches Hubert Aiwanger Hubert Aiwanger (50) ist seit November 2018 stellvertretender bayerischer Ministerpräsident sowie Wirtschaftsminister. Der studierte Landwirt, der in Rottenburg an der Laaber aufwuch und wohnt, ist Bundes- und bayerischer Landesvorsitzender der Freien Wähler und war von 2008 bis 2018 deren Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag. Sein Wahlkreis ist Niederbayern. Aiwanger ist für die Bundestagswahl 2021 als Spitzenkandidat der Freie Wähler Bayern nominiert, um einen Platz im Deutschen Bundestag zu erreichen. Er ist mit der Landrätin des Landkreises Regensburg, Tanja Schweiger, liiert, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat.

Herr Weidinger, sind Sie schon geimpft?

Weidinger: Noch nicht. Ich sehe das genauso. Wir machen eine bürgerliche Politik in Sachsen und dazu gehört die freie Entscheidung eines jeden einzelnen. Wenn sich jemand nicht impfen lassen will, dann ist das sein gutes Recht.

Bei Corona nicht ständig neue Gräben ziehen

Haben Sie nicht die Sorge, dass mit der Meinung die Abgrenzung zum ganz rechten Spektrum schwer fällt?

Aiwanger: Wir wollen verhindern, dass viele Leute dorthin getrieben werden, weil sie in der Mitte keine Ansprechpartner mehr haben.

Weidinger:

Es ist schon verrückt, dass man gleich in dubiose Schubladen gesteckt wird, wenn man eine differenzierte Meinung hat. Nochmal: Wir sind keine Impfgegner. Bei den kostenpflichtigen Tests gebe ich zu bedenken, dass damit viele sicher kein Problem haben. Aber es gibt auch Sachsen, denen es schwerfällt, dafür zu zahlen. Sozial Schwächere damit einem finanziellen Druck auszusetzen, ist nicht mit unseren Werten zu vereinbaren.

Aiwanger: Wir sollten beim Thema Corona, endlich wieder anfangen, die Bevölkerung zu einen, statt ständig neue Gräben zu ziehen.

„Kein großer Freund von Zehnjahresplänen“

Herr Aiwanger, bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor laut dem Koalitionsvertrag auf 65 Prozent gesteigert werden. Halten Sie die Ausbauziele der Koalition bei den Erneuerbaren für machbar?

Windkraftanlagen werden immer größer. Ist ein Abstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung, wie Sachsen das plant, überhaupt noch angemessen?

Größere Windkraftanlagen sind effektiver und man kann teilweise die Akzeptanz vor Ort noch erhöhen, wenn sich die Bürger lukrativ beteiligen können. Aber wenn Bürger keine zusätzlichen Windräder mehr sehen wollen, weil es schon viele gibt, muss das auch akzeptiert werden. Da kann man nicht mit dem Kopf durch die Wand, nach dem Motto: Bei euch stehen schon welche, ihr seid vorgeschädigt, da müssen noch weitere hin. In Bayern liegen wir bei Photovoltaik über unseren Ausbauzielen, bei Windkraft darunter. Deshalb haben wir jetzt Standorte im Staats- und Privatwald im Auge. Aber auch hier klappt das nur mit der Akzeptanz der Bevölkerung. Deshalb braucht es die finanzielle Beteiligung.

Von André Böhmer und Andreas Dunte