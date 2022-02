Dresden/Leipzig

Wer verreist, hat heute viele Übernachtungsoptionen. Kurztrips in die Wohnungen anderer erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Auf Onlineportalen wie AirBnb.de oder Vrbo.de kann jeder die eigene Wohnung als Schlafgelegenheit inserieren. Nicht immer sind die Angebote aber tatsächlich privat und temporär. Die Stadt Leipzig ließ 2020 konkrete Daten erheben, wie viel Wohnraum betroffen sein könnte: Rund 600 Privatunterkünfte wurden bis zum Stichtag dauerhaft als Ferienwohnung angeboten, dazu kamen 8400, in denen Kanzleien oder Büros untergebracht waren. „Nicht alle diese Wohnungen sind relevant für die Anwendung von Zweckentfremdungsverboten“, hieß es bei der Vorstellung der Daten. Allerdings wachse das Problem laut Gutachten allein in Leipzig jährlich um 500 Zweckentfremdungen im engeren Sinne – in den meisten Fällen sind es Bestandswohnungen und nicht etwa die teureren, neu gebauten.

In vielen anderen deutschen Großstädten gibt es bereits klare Regelungen, wann eine Wohnung als zweckentfremdet gilt und welche Strafen dafür verhängt werden. In Sachsen fehlt dies bisher. Ein von der Stadt Dresden in Auftrag gegebenen Gutachten kam 2020 zu dem Schluss, dass die Kommunen eine Verordnung gegen illegale Zweckentfremdungen selbst nur einführen können, wenn zuvor ein entsprechendes Landesgesetz beschlossen wird. Eigentlich sollte dies längst passiert sein.

Linke bringt Gesetzesentwurf ein – Staatsregierung „vertrödelt“

Sachsens Linke hat deshalb im Landtag nun einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der eine Zweckentfremdung von Wohnraum verhindern soll. Eine solche Initiative war bereits seit längerem auch aus den Rathäusern in Leipzig und Dresden gefordert worden. Denn in den beiden Metropolen ist Wohnraum knapp, wird die Sharing Economy (Wirtschaft des Teilens) deshalb nicht nur mit Wohlwollen betrachtet. Das Branchenportal AirDNA listet aktuell mehr als 1500 private Unterkünfte in Leipzig auf, die von Reisenden genutzt werden können – vor allem in der Innenstadt, aber auch in den beliebten Szenevierteln im Süden, Westen und Osten. In Dresden sind es 1400 Angebote – ebenfalls vor allem dort, wo Menschen auch sonst gern wohnen.

Viele der Inserate gehören offensichtlich zu Privatwohnungen. Aber nicht jedes. Weil sich auf diese Art mehr Geld als mit Monatsmieten verdienen lässt, entziehen manche ihr Eigentum generell dem Mietmarkt und stellen es dauerhaft der Sharing Economy zur Verfügung. Mitunter lässt sich das schon daran erkennen, wenn einzelne Anbieter als „Superhost“ gleich mehrere Wohnungen auf den Portalen betreiben. Dies kann mit Genehmigung der Behörden passieren – dann werden Mietobjekte zu gewerblich genutzten Ferienwohnungen umgewidmet. Viele Kommunen beobachten aber auch inoffizielle Aktivitäten.

„Höchste Zeit gegen Zweckentfremdung vorzugehen“

„Es ist höchste Zeit, gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum vorzugehen. Die Staatsregierung hat ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag vertrödelt. Noch immer liegt kein Gesetzentwurf vor. Daher sind wir nun in Vorleistung gegangen“, sagt die Leipziger Linkenabgeordnete Juliane Nagel. Der nun am Donnerstag im Landtag eingebrachte Entwurf für ein „Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum im Freistaat Sachsen“ lehne sich eng an die bestehenden Regelungen in Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen an. „Die Stadträte von Dresden und Leipzig haben längst Beschlüsse gefasst, mit denen sie sich für eine Zweckentfremdungsverbots-Ermächtigung aussprechen. Die Staatsregierung muss endlich den Kommunen die Möglichkeit geben, gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum vorzugehen“, so Juliane Nagel weiter.

Konkret heißt es im Entwurf der Linken, dass Kommunen im Fall von Wohnungsknappheit per befristeter Satzung festlegen können, „dass Wohnraum nur mit Genehmigung der Gemeinde anderen als Wohnzwecken zugeführt werden darf.“ Solche Genehmigungen sollen in der Regel nicht erteilt werden, wenn die Antragstellenden mehrere Wohnungen im Ort haben. Ausnahmen sind möglich, wenn Ersatzwohnraum geschaffen wird. Wer seine Wohnung für Touristen anbieten möchte, müsse dies vorher bei der Kommune anmelden. Dann wird eine Registriernummer erteilt, die beim Bewerbungen beispielsweise im Internet angegeben werden muss.

100.000 Euro Strafe bei widerrechtlichen Zweckentfremdungen

Der Gesetzentwurf sieht ebenfalls vor, dass die Gemeinden selbst per Datenabfrage oder Stichprobe nach Zweckentfremdungen suchen können. Inhaber müssen dann Auskunft erteilen oder ein hohes Bußgeld akzeptieren. Wird eine widerrechtlicher Nutzung festgestellt, können die Kommunen eine Rückführung in den Wohnungsmarkt anordnen. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht und können mit bis zu 100.000 Euro geahndet werden, heißt es in der Gesetzesvorlage weiter.

Wann der Linken-Vorstoß im Landtag diskutiert und gegebenenfalls beschlossen wird, ist noch unklar. Am Donnerstag wurde der Gesetzentwurf ohne weitere Aussprache erst einmal in den Ausschuss für Regionalentwicklung sowie in den Innenausschuss überwiesen.

Von Matthias Puppe