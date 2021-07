Agrargenossenschaft Erlau – wenn die Sau rausgelassen wird

Erlau

Wer beim Begriff „Genießergenossen“ an Politbüro, Erich Mielke und Wandlitz denkt, fällt bei dieser Prüfung glatt durch. Die richtige Antwort lautet Agraset, Jan Gumpert und Erlau. Gumpert (57), Chef einer Agrargenossenschaft in Mittelsachsen, hat vor rund einem Jahr die „Genießergenossenschaft“ aus der Taufe gehoben. Ein Projekt, das so verrückt ist, dass es wahrscheinlich funktionieren wird.

Kundschaft in Leipzig und Dresden

Im Kern geht es darum, dass aufgeklärte Verbraucher 2000 Anteile zu je 1000 Euro an einer „Genießergenossenschaft“ kaufen, die ihrerseits dann wohlschmeckende Duroc-Schweine unter großzügigen Haltungsbedingungen züchtet. Den Genossen winkt neben dem guten Gewissen eine jährliche Dividende von 1,8 Prozent sowie das Vorkaufsrecht fürs delikate Schweinefleisch. Dabei zielt Gumpert ganz klar auf die Kundschaft in den großen Städten Leipzig und Dresden. Sein Totschlagargument: „Dort kann schließlich keiner sein Schwein in den Garten stellen.“

Ein Jahr später sind zwar nur 700 Anteile von rund 350 Mitgliedern gekauft worden. Wer aber als Chef einer Agrargenossenschaft täglich mit der Bürokratie kämpft und improvisieren gewohnt ist, lässt sich davon nicht abschrecken. „Wir sind gerade dabei, das Geld einzuziehen“, sagt Gumpert hinter seinem Schreibtisch in Erlau. Bei Baugenehmigung, Geruchsprognosen, Emissionsschutz und anderen Verfahren sei seine Agrargenossenschaft Agraset aber schon in Vorleistung gegangen. Schließlich gehe es um eine Millionen-Investition.

Bürgerinitiative stellt sich dagegen

Eine Investition, von der freilich nicht alle begeistert sind. Die Bürgerinitiative Königshain beispielsweise, die den neuen Saustall nicht vor ihrer Haustür wollte. Gumpert hat dafür Verständnis. „Auf der einen Seite Kiesabbau, auf der anderen Windkraftanlagen und auf der dritten nun der Schweinestall. Glücklicherweise leben wir in einem System, in dem man auch mal die Gusche aufmachen kann.“

Für ihn ist der Schweinestall ein wenig wie die Quadratur des Kreises: Auf der einen Seite sollen die Tiere im Freien gehalten werden, aber der anderen Seite sollen dadurch keine Belästigungen entstehen. Seine Strategie lautet deshalb: Vertrauen schaffen. „Wir haben eine öffentliche Auslegung der Pläne gemacht, obwohl wir dazu vom Gesetzgeber nicht verpflichtet gewesen wären.“ Ziel sei aber gewesen, den Bürgern vor Ort zu zeigen: „Das, was wir gesagt haben, machen wir auch.“ Bis auf wenige Einwohner, die unmittelbar neben dem neuen Stall wohnen, sei das Projekt mittlerweile akzeptiert.

Kretschmer wirbt um Verständnis

Dazu hat möglicherweise auch beigetragen, dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der die Schirmherrschaft der Genossenschaft übernommen hat, in einem Brief an die Anwohner geantwortet hat. Der Ansatz, über (Genossenschafts-)Anteile eine bedarfsorientierte Produktion von regionalen Lebensmitteln zu fördern, führe nachweislich zu einem höheren Bewusstsein bei den beteiligten Verbrauchern. Die vorgesehene Haltung auf Stroh, das höhere Platzangebot sowie längere Mastzeiten trügen zudem erheblich zum Tierwohl bei.

Sollten auftretende Beeinträchtigungen die Schwelle einer schädlichen Umwelteinwirkung überschreiten, sei dennoch ein Eingreifen der zuständigen lmmissionsschutzbehörde erforderlich, machte Kretschmer auf der anderen Seite klar. Er selbst will zur Einweihung kommen.

„Frohwüchsig“ und „gute Mütterlichkeit“

Der Startschuss für den Bau des eigentlichen Schweinestalls war eigentlich für Juni geplant. Nun soll er im September oder Oktober erfolgen. Ende des darauf folgenden Jahres könnte dann die Zucht beginnen – 2500 bis 2800 Schweine jährlich. Sie werden auf Stroh stehen und haben mit 2,5 Quadratmeter mehr Platz als gesetzlich verlangt. Die Mast verlängert sich auf sechs statt drei Monate. Dass es Duroc-Schweine werden, hat gute Gründe. Diese Schweinesorte zeichnet neben wertvollen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren im Fleisch, „Frohwüchsigkeit“ und „gute Mütterlichkeit“ der Sauen aus.

15 probeweise aufgestellte Schweine wurden vor wenigen Wochen zu Grill-Produkten verarbeitet. „Die waren bei den Genießergenossen relativ schnell ausverkauft – auch, weil es dazu noch eine Führung durch die Agrargenossenschaft gab“, erinnert sich Gumpert. Nunmehr werden wieder einige neue Schweine fürs „Weihnachtspaket“ gehalten.

Schlachthof und Schweine-TV

Dabei treiben den Agraset-Chef schon die Pläne für morgen und übermorgen um. Über ein Förderprogramm des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums mit der Orientierung ökologisch auf dem Land zu arbeiten, könnten zusätzliche Mittel fließen. Ein Schlachthofbau für die „Genießergenossenschaft“ sei im Prinzip zugesagt. Jetzt gehe es darum, eine Baugenehmigung dafür zu bekommen. Die Tiere müssten dann nicht mehr auf Transporter aufgeladen und unter Stress gesetzt werden. Auch die Genießer-Genossen selbst machen Vorschläge: Live-Schaltungen vom Schweinestall hin zur Supermarktkasse, um die Verbraucher zu informieren, was sie woher kaufen. Eine Art Schweine-TV.

Dass die Genießergenossenschaft für den FutureSAX-Publikumspreis im Rahmen des Sächsischen Gründerpreises 2021 nominiert wurde, ist keine Überraschung. Gumpert ist sich jedenfalls absolut sicher: Die Zukunft gehört dem Edelfleisch. Irgendwann einmal werde die konventionelle Schweinezucht ganz aufhören, weil sie sich nicht mehr lohnt, glaubt er.

Nun müsse nur noch jemand dem Verbraucher erklären, dass es dann teurer beim Einkauf werde – ohne, dass dabei mehr Geld bei den Bauern ankommt. Die Teuerung hätte aber auch einen gewissen Charme. „Dann wird vielleicht nicht mehr so viel weggeworfen“, hofft Gumpert.

Von Roland Herold