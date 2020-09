Aggressive Parolen, aber keine Gewalt: Befürchtete Demo-Krawalle in Leipzig bleiben aus

Leipzig

Als es an der Kreuzung Eisenbahnstraße/ Hermann-Liebmann-Straße das erste Mal knallte, tippten einige Beamte tatsächlich auf einen Reifenplatzer. Wann war es das letzte Mal bei einer linksradikalen Demo in Leipzig derart friedlich? Trotz aller Befürchtungen im Vorfeld: Der Aufzug an diesem Sonnabend vom Leipziger Osten bis in die Innenstadt unter dem Motto „Storm The Fortress – Break All Borders: Gegen die Festung Europa und das autoritäre Regime Chinas" war zwar geprägt von aggressiven Parolen gegen Staat und Sicherheitskräfte, kam aber komplett ohne Gewalttätigkeiten aus.

„Vereinzelt Pyrotechnik “

„Unser Konzept, auf Kommunikation zu setzen und mehrere Kommunikationsteams dabei zu haben, ist aufgegangen“, resümierte Polizeisprecherin Mandy Heimann, nachdem die Demo gegen 19.40 Uhr am Richard-Wagner-Platz beendet worden war. „Wir hatten einen friedlichen Versammlungsverlauf, lediglich vereinzelt kam es zum Zünden von Pyrotechnik.“

Anfangs hatten sich gegen 16 Uhr kaum mehr als hundert Teilnehmer in der Eisenbahnstraße eingefunden. Zudem waren rund 50 Medienvertreter vor Ort – selbst für Leipzig ist das rekordverdächtig. Auch Ex-Polizeichef Bernd Merbitz war in Zivil als Beobachter vor Ort. Es darf gemutmaßt werden, dass diese Demo ohne die linksextremen Krawalle eine Woche zuvor wohl weitaus weniger intensiv im medialen Fokus gewesen wäre. „Gewalt schafft Aufmerksamkeit“ kommentierte Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek via Twitter. „Das ist keine Legitimation für Gewalt, aber es macht die Zusammenhänge deutlich.“

„Schallrichtung Ost“

Die wartenden Aufzugsteilnehmer schmetterten den Rauch-Haus-Song der Band Ton Steine Scherben, während ihr Versammlungsleiter noch letzte Abstimmungsgespräche mit Polizei und Ordnungsamt führte. Weil der junge Mann dabei ein Mikro des MDR trug, kündigte die Polizei Ermittlungen an. „Die Polizei tritt sehr aggressiv und provokant auf“, erklärte der Demo-Organisator seinen Mitstreitern und verlas dann die Auflagen. So musste später am Augustusplatz der Lautsprecher auf „Schallrichtung Ost“ eingestellt werden, um das Gewandhaus nicht zu stören.

Wenig später setzte sich der Aufzug mit Transparenten wie „Kampf dem Patriarchat“ und „Festung Europa überwinden“ in Bewegung. Besonders viele Handy-Videos von den unentwegt Parolen skandierenden Demonstranten durften in der Eisenbahnstraße entstanden sein. An den dortigen Shisha-Bars, Restaurants und Geschäften zückte gefühlt jeder sein Smartphone.

Demo-Zug wächst

Auf dem Weg in die Innenstadt wuchs der Demo-Zug nach Behördenangaben auf bis zu rund 630 Teilnehmer an. Ursprünglich waren vom Anmelder 800 Sympathisanten angekündigt worden. Bei einer Zwischenkundgebung auf dem Augustusplatz ging es in Redebeiträgen unter anderem um die Proteste in Hongkong und die Frage der Menschenrechte in China. Mit Parolen wie „Ganz Leipzig hasst die Polizei“ zogen die Demonstranten – nach Behördenangaben waren es da nur noch 400 – schließlich bis zum Ziel am Richard-Wagner-Platz. Ein paar Männer provozierten noch in Richtung des Demo-Blocks, kurze Aufregung, eine Wasserflasche flog, Polizisten schritten ein.

Die von den Sicherheitsbehörden zuvor befürchteten Ausschreitungen blieben aus. Wie berichtet, hatten Polizei und Stadt noch am Freitag auf Grundlage von Lagebildern einen unfriedlichen Verlauf nicht ausgeschlossen. Der sächsische Verfassungsschutz warnte vorab vor gewalttätigen Ausschreitungen, mit Angriffen auf Polizisten sei zu rechnen. Nach den massiven Krawallen von Linksextremen am Donnerstag, Freitag und Sonnabend voriger Woche in den Stadtteilen Neustadt-Neuschönefeld und Connewitz war die Sorge vor einem erneuten Aufflammen der Gewalt groß.

Auch Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar (Mitte) war am Start der Demo vor Ort. Quelle: Dirk Knofe

Auch wenn die Polizei sichtbar auf Distanz blieb und sehr um Kommunikation bemüht war, stand daher abseits der Aufzugsroute ein Großaufgebot für den Ernstfall bereit. Kräfte von Polizeidirektion und sächsischer Bereitschaftspolizei wurden unterstützt von Einheiten aus weiteren fünf Bundesländern sowie der Bundespolizei. Außerdem war von Samstagmittag bis Sonntag, 2 Uhr, rund um die Demostrecke ein Kontrollbereich eingerichtet worden, um anlassunabhängige Kontrollen zu ermöglichen.

Doch die Beamten hatten einen vergleichsweise ruhigen Dienst. „Meine Erwartungshaltung hat sich erfüllt", erklärte Polizeipräsident Torsten Schultze. „Heute war sich jeder seiner Verantwortung bewusst und hat diese wahrgenommen." Welchen Stellenwert der Polizeieinsatz hatte, zeigte nicht nur die Präsenz von Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Roland Wöller ( CDU) waren in der Stadt. Beide besuchten abends den neuen Führungsstab der Polizeidirektion in Leipzig.

Von Frank Döring