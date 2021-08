Dresden

Die rechtsextreme Partei „Freie Sachsen“ äußert sich am Mittwochmorgen besorgt auf ihrem Kanal beim Messenger-Dienst Telegram: „Bitte achtet bei Kommentaren zu Kretschmer auf die Strafgesetze“, mahnt sie. „Wir müssen strafbare Kommentar löschen, auch wenn wir die Wut über diese Politik nachvollziehen können.“ Mit der Wut und dem Zorn, die Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstagabend in Freiberg entgegenschlugen, zeigen sich die Rechtsextremen aber zufrieden. Sie hatten schließlich in den vergangenen Tagen zu den Gegenprotesten aufgerufen: „Freiberg hat seinem Namen als Hochburg des friedlichen Bürgerprotests alle Ehre gemacht.“

150 Protestler, eine verletzte Polizistin

Darüber, wie friedlich dieser Protest war, lässt sich streiten. Die Polizei musste am Dienstagabend jedenfalls einschreiten, weil die Situation nach einem Bürgerdialog mit Kretschmer im Freiberger „Tivoli“ unangenehm wurde. Rund 150 Personen hatten sich laut Angaben der Polizeidirektion Chemnitz um den Veranstaltungsort versammelt, die den Regierungschef nicht einfach so gehen lassen wollten. Bereits während der Veranstaltung hatten sie gelärmt und gerufen, wie Augenzeugen berichten. Dann schrien sie „Volksverräter“, als Kretschmers Fahrzeugkolonne sich im Anschluss näherte. Das zeigen Videos, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden.

Die Polizei drängte nach eigenen Aussagen Dutzende Bürger ab, um der Kolonne den Weg freizumachen. Mehrere Personen, die ein Banner hielten, schoben die Polizisten aber demnach zum Teil zurück. Eine 29-jährige Polizistin wurde in der Folge verletzt, weil ein Fahrzeug aus der Kolonne sie am Fuß erfasste. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, die Identitäten von fünf Trägern des Banners wurden festgestellt.

Kretschmer: „Gruppe aggressiver Menschen“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kretschmer mit heftigen Gegenprotesten konfrontiert sieht. Erst Anfang des Jahres hatten ihn einige sogenannte „Querdenker“ an seinem Wochenendhaus besucht, um ihn wegen der Coronamaßnahmen zur Rede zu stellen. Auch in der Vergangenheit ging es bei Bürgerdialogen nicht immer fein zu. Nach der tödlichen Messerattacke in Chemnitz wurde Kretschmer bei einem „Sachsengespräch“ im Chemnitzer Stadion zum Teil angebrüllt und verhöhnt. Doch so bedrängt wie am Dienstagabend in Freiberg wurde der Ministerpräsident bislang eher nicht.

Kretschmer spricht am Mittwoch von einer „Gruppe aggressiver Menschen“, denen sich die Polizeibeamten entgegenstellen mussten. „Im Internet sind der Hass und die Niedertracht aber auch die Hintermänner sehr gut dokumentiert.“ Wieder einmal warnt er vor einer Spaltung der Gesellschaft und vor „gewaltbereiten Reichsbürgern und Rechtsextremen“, die sich bei den „Freien Sachsen“ sammelten. „Wir müssen uns diesen Leuten entgegenstellen und ihnen keinen Raum geben.“ Er sei „in Gedanken bei der verletzten Polizistin“.

Spezielle Situation in Freiberg

Die Freiberger CDU, die zum Bürgerforum eingeladen hatte und mindestens als stramm konservativ gilt, zeigt sich zerknirscht. „Mit verbaler oder körperlicher Gewalt, wie sie außerhalb des Tagungsgebäudes von radikalen Kräften praktiziert wurde, werden in inakzeptabler Art und Weise Grenzen überschritten“, teilen die Lokalpolitiker Steve Ittershagen und Jörg Woidniok mit. Dazu, dass die Lage in Freiberg seit Längerem angespannt ist, sagen beide nichts.

In der Universitätsstadt gehen seit dem Frühjahr montags teilweise bis zu 1000 Personen auf die Straße, um ihrem Ärger wegen der Corona-Einschränkungen Luft zu machen. Masken sind verpönt. Die etablierte Politik hat dennoch wenig Berührungsängste mit den „Spaziergängern“. Der Freiberger Baubürgermeister Holger Reuter und örtliche CDU-Chef reihte sich ein: „Mich bedrückt es schon sehr, mit welcher Leichtigkeit Grundrechte aufgehoben wurden“, sagte Reuter im Mai der „Freien Presse“. In seiner Partei war manchen das nur noch peinlich.

Einen prominenten Fürsprecher haben die Freiberger trotz allem noch: „Freiberg ist ein liebenswerte Bergstadt mit einer engagierten Bürgerschaft“, sagt Kretschmer am Mittwoch. „Wir lassen nicht zu, dass Extremisten der Stadt und den Einwohnern schaden.“

Von Kai Kollenberg