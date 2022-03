Chemnitz

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist im Februar auf Vor-Corona-Niveau gesunken. Zuletzt waren knapp 118 500 Menschen arbeitslos gemeldet (Stand 14. Februar), wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Chemnitz mitteilte. Das ist ein Rückgang von 0,8 Prozent im Vergleich zu Januar, die Arbeitslosenquote stagnierte bei 5,6 Prozent.

Der Arbeitsmarkt befinde sich in einer saisonal guten Verfassung, hieß es. Die Behörde sprach von der geringsten Arbeitslosigkeit in einem Februar seit der Wiedervereinigung. Die Zahl lag demnach um 15,7 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Allerdings bleibt die Kurzarbeit gefragt und wirkt sich stabilisierend aus. Von Dezember bis Februar hätten etwa 7600 Betriebe für 73 600 Beschäftigte neu Kurzarbeit angezeigt.

Von RND/dpa