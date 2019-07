Leipzig

Die sächsische AfD hat vor dem Landesverfassungsgericht in Leipzig einen ersten Erfolg errungen. Wie das Gericht am Donnerstag gegen 20.30. Uhr verkündete wurde die Liste bis zum Platz 30 zur Landtagswahl am 1. September zugelassen. Damit ist das Verfahren jedoch noch nicht abgeschlossen: Weitere Verfahrenspunkte sollen voraussichtlich am 16. August verhandelt werden.

Der Landeswahlausschuss hatte entschieden, dass zur Wahl am 1. September nur die ersten 18 Kandidaten auf der AfD-Liste antreten dürfen. Für die Plätze 19 bis 61 wurde die Aufstellung wegen formaler Mängel für ungültig erklärt. Als Hauptgrund wurde Anfang Juli angeführt, dass die AfD ihre Kandidaten bei zwei getrennten Parteitagen bestimmte und auch das Wahlverfahren später änderte. Die AfD widerspricht dieser Auffassung.

Gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses hatte die sächsische AfD sowohl in Karlsruhe als auch in Leipzig Verfassungsbeschwerde eingelegt. Nach Angabe des Gerichts in Leipzig gingen daneben noch vier weitere Beschwerden ein. Zudem seien Anträge auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt worden. Damit werde die vorläufige Zulassung der Kandidaten auf den Listenplätzen 19 bis 61 gefordert. Es sei die erste Verfassungsbeschwerde dieser Art, sagte eine Gerichtssprecherin.

Von wim