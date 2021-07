Berlin

Im Interview spricht der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla über die Wahlziele im Freistaat, die jüngste Flutkatastrophe und erklärt, welche Corona-Maßnahmen ihm vorschweben.

Herr Chrupalla, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es eine Flutkatastrophe riesigen Ausmaßes. Angesichts dessen: Tut die AfD zu wenig für den Klimaschutz?

Die Überschwemmungen im Westen Deutschlands allein mit dem Klimawandel in den Kontext zu setzen, greift an dieser Stelle zu kurz. Ich persönlich habe zuerst an die vielen Toten gedacht. Zudem ist es doch so: Was man mit der Bebauung von Flutgebieten, bei der Begradigung der Flussläufe und der Versiegelung der Böden falsch gemacht hat, hatte auf die Ereignisse in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder auch Sachsen einen sehr großen Einfluss. Überdies zeigt die viel zu späte Reaktion der Verantwortlichen in diesem Katastrophenfall, dass die Bundesregierung womöglich Menschenleben riskiert hat.

„Den Klimawandel leugnet niemand“

Also ist die Debatte über die Folgen des Klimawandels überzogen? Im AfD-Programm wird ja das Klima als „per se nicht schutzfähig“ bezeichnet?

Den Klimawandel leugnet niemand. Aber in welchem Ausmaß ist der Mensch daran beteiligt? Da gibt es in den Wissenschaften ja auch recht unterschiedliche Positionen. Generell steht der Naturschutz für uns als AfD stets im Mittelpunkt des Interesses.

Haben Sie das den Menschen vor Ort auch gesagt?

Ich war vor einigen Tagen in Rheinland-Pfalz. Wenn Sie den von der Flut Betroffenen mit dem Klimawandel gekommen wären, hätten die Sie vom Hof gejagt.

Was haben die Menschen Ihnen gesagt?

Dass es schön wäre, wenn das Technische Hilfswerk kommen und aufräumen würde. Es herrscht dort ein absolutes Chaos. Die Landwirte vor Ort waren die Ersten vor Ort und leisten großartige Arbeit.

„Herr Wanderwitz hat sich unsachlich geäußert“

Die AfD hat sich zuletzt an Herrn Wanderwitz abgearbeitet, der einen Teil der Ostdeutschen „diktatursozialisiert“ genannt hat. Warum hat das die AfD so sehr beschäftigt?

Nicht nur die AfD hat dazu Position bezogen. Die andauernden Beleidigungen des Ostbeauftragten riefen parteiübergreifend auch in der CDU Kritik hervor. Herr Wanderwitz hat sich über die Ostdeutschen unsachlich geäußert. Teilweise behauptete er falsche Sachen. Die AfD wählen bekanntermaßen auch viele Jüngere. Das hat nichts mit DDR-Sozialisation zu tun.

Der Sachse an der AfD-Spitze Tino Chrupalla, Jahrgang 1975, ist Maler- und Lackiermeister. Der Sachse führt mit Jörg Meuthen seit 2019 die Bundes-AfD. Bekannt wurde Chrupalla, als er 2017 dem damaligen sächsischen CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer das Direktmandat im Görlitzer Bundestagswahlkreis abnahm. Mit Alice Weidel bildet Chrupalla das Spitzenkandidaten-Duo der AfD für die Bundestagswahl.

Herr Wanderwitz würde entgegen, dass die Meinung zur DDR in den Familien weitergegeben wird.

Und was soll daraus folgen? Etwa kollektive Haftung? Die Sozialisierung spielt sicherlich immer eine Rolle. Aber ich habe eine andere Sicht darauf. Ich bin Jahrgang 1975, ich habe wie andere Ostdeutsche erlebt, wie eine Diktatur funktioniert. Jetzt haben die Menschen in vielen Punkten ein Déjà-vu: Viele Menschen trauen sich mittlerweile nicht mehr, offen ihre Meinung zu äußern. Man muss sich nur anschauen, wie auch AfD-Mitglieder angegriffen werden. Ihnen wird das Bankkonto gekündigt und sie werden aus Gewerkschaften ausgeschlossen.

„Die Bürger erwarten harte Oppositionsarbeit“

Auch nicht alle AfD-Mitglieder sind harmlos. Da bewegen sich einige sehr hart an der Grenze.

Hart an der Grenze ist nicht jenseits der Grenze. Die Bürger erwarten eine harte Oppositionsarbeit von uns. Natürlich gibt es Aussagen, die manchmal über das Ziel hinausschießen. Dies klären wir stets intern.

Herr Meuthen hat sich von einigen der AfD-Bundestagskandidaten distanziert. Sie selbst führen die Liste in Sachsen an. Auf Platz zwei folgt zum Beispiel Jens Maier, den der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Auch andere auf der Liste sind deutlich radikal.

Zuerst einmal stehe ich als Bundessprecher an der Seite aller meiner Parteikollegen. In einzelnen Fällen geht es bei den Einstufungen um die Einschätzung einer Behörde. Und wir klagen gegen diese Behörde: den Verfassungsschutz.

„Regionale Unterschiede sind normal“

Die AfD ist im Osten stark: Warum erreichen Sie in Westdeutschland vergleichsweise wenige Prozentpunkte?

Wir haben in Baden-Württemberg und Bayern Umfragewerte von über zehn Prozent. Es ist normal, dass Parteien regionale Unterschiede haben.

Dennoch ist die AfD in den Ost-Bundesländern zweitstärkste oder mitunter sogar stärkste Kraft.

Den Grund dafür sollte man aber nicht bei den Wählern suchen, sondern bei der verfehlten Politik der Bundesregierung und der Landesregierungen. Früher habe ich selbst mal CDU gewählt.

„Wir brauchen Pragmatismus, keine Panikmache“

Die Inzidenzen steigen langsam wieder: Was müsste man diesen Sommer tun, um für den Herbst besser gerüstet zu sein?

Es ist richtig, dass man gefährdeten Gruppen ein Impfangebot gemacht hat. Ob dieses angenommen wird, entscheidet jeder selbst. Wir brauchen aber Pragmatismus, keine Panikmache. Dass man nur auf Inzidenzwerte schaut, ist falsch.

Welchen Richtwert wollen Sie?

Die Auslastung des Gesundheitssystems muss die Prämisse sein.

„Man muss die Bettenanzahl erhöhen“

In Sachsen gibt es eine solche Notbremse: Dort ist auch die Auslastung der Corona-Betten auf Normalstationen und auf Intensivstationen ausschlaggebend.

Auch damit allein sollte kein Lockdown legitimiert werden.

Was passiert, wenn der Richtwert bei den Corona-Betten erreicht ist?

Dann muss man die Bettenanzahl erhöhen und das Personal dafür besorgen. Dabei hilft aber kein Lockdown.

Also macht man erst einmal nichts?

Das habe ich nicht gesagt. Die lange vernachlässigten Initiativen in Bereichen Ausbildung von Fachkräften und Infrastruktur des Gesundheitswesens müssen bundesweit so schnell wie möglich vorangetrieben werden. Im Bedarfsfall heißt es natürlich wieder: Abstand halten, Maske auf.

„Die Maske ist eine Gängelung“

Wann und wo ist die Maske für Sie sinnvoll?

Im Außenbereich halte ich die Maske für sinnlos. Ebenso in Schulen und Kindergärten. Aber wo sich viele hundert Menschen im Innenbereich aufhalten, können Masken ihre Berechtigung haben.

Warum ist die Maske ein Symbol der Unfreiheit für viele in der AfD?

Das geht nicht nur vielen in der AfD so.

Ihnen auch?

Ein Stück ist die Maske eine Gängelung der Bürger. Ganz klar.

„Kein Weltuntergang, wenn wir keine Direktmandate holen“

Corona hat der AfD in Sachsen ein Hoch beschert: Wie viele Direktmandate holen Sie zur Bundestagswahl?

Das weiß ich nicht. Wir haben in vorhergehenden Wahlen erlebt, wie schnell Direktmandate wieder verloren gehen können.

Sie fürchten um ihr Direktmandat in Görlitz?

Grundsätzlich fürchte ich mich vor nichts. Ich würde mich freuen, wenn ich es wieder erringe. 2017 war die Differenz zwischen der CDU und uns in den Wahlkreisen oft zwischen ein und zwei Prozentpunkten groß. Das sind wenige Stimmen. Es wäre daher kein Weltuntergang, wenn wir keine Direktmandate holten.

Das klingt defensiv, wo doch Ostsachsen quasi AfD-Kerngebiet ist?

Es gibt viele Faktoren, die die Wahl beeinflussen. Ich wünsche mir und kämpfe dafür, dass wir stärkste Kraft in Sachsen werden.

Von Kai Kollenberg und Hannah Suppa