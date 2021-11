Leipzig

Beim Thema Ad-Blue verfinstert sich das Gesicht von Dirk Mayer. Die Kundengespräche, die der Chef des Transport- und Logistikunternehmens Bauer & Mayer fast täglich führen muss, seien alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, wie er sagt. „Es macht keinen Spaß, die Kunden auf höhere Preise einzustimmen. Aber es geht nicht anders. Neben gestiegenen Kraftstoffpreisen ist auch das für seine Flotte notwendige Ad-Blue aber nicht nur teurer, sondern auch rar geworden.

„Es gibt einige Unternehmen, die über Lieferengpässe klagen“

Rund 100 Fahrzeuge hat das Unternehmen mit Sitz in Lützen an der Landesgrenze zu Sachsen. Die meisten werden mit Diesel betankt, ein Teil fährt mit Gas. Die Kraftstoffpreise hätten sich in den vergangenen Monaten massiv erhöht, so Mayer. „Beim Gas sogar verdreifacht. Und jetzt verteuert sich auch noch Ad-Blue. Da kommt einiges zusammen.“ Noch würden die Vorräte einige Zeit reichen, aber im Umfeld gebe es einige Unternehmen, die über Lieferengpässe klagen, sagt der Chef von Bauer & Mayer.

Ohne das Abgasreinigungsmittel rollt nichts mehr

Ad-Blue dient der Abgasreinigung in modernen Lkw und Bussen. Aber auch neuere Diesel-Pkw haben einen zweiten Tank für die wässrige Lösung. Etwa jedes zehnte Fahrzeug in Deutschland braucht laut dem ADAC die Substanz, um fahren zu können. „Wird kein Ad-Blue mehr nachgefüllt, geht das Fahrzeug zwar im laufenden Betrieb nicht aus, aber sobald der Motor abgestellt wird, lässt er sich nicht mehr starten“, heißt es dazu vom Verkehrsclub. Betroffene Diesel müssten ohne das Abgasreinigungsmittel stehen bleiben.

„Die Preisentwicklung für Ad-Blue verläuft regional sehr unterschiedlich“, heißt es beim Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL). „Wir haben Meldungen über eine Verdreifachung bis Verfünffachung des Preises erhalten“, sagt BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt. Besonders kleinere Unternehmen hätten schon jetzt erhebliche Probleme, ihren Ad-Blue Bedarf zu decken. „Grundsätzlich hoffen wir jedoch, dass es gelingen wird, die Versorgung sicherzustellen.“

Man sei in der Sache schon beim Bundeswirtschaftsminister vorstellig geworden. Darüber hinaus sei der BGL auch mit anderen Verbänden und Gewerbewirtschaftsorganisationen im Gespräch, „um die Ad-Blue-Versorgung zu sichern und weitreichende Folgen eines Trockenlaufes zu verhindern„.

„Wir konnten Düngemittel nicht mehr wirtschaftlich produzieren“

Einer der großen Hersteller von Ad-Blue in Deutschland sind die SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH. SKW Piesteritz ist auch ein großer Düngemittelproduzent. In dem Werk in Piesteritz, einem Ortsteil von Wittenberg, wird aus Erdgas zunächst Ammoniak und dann Harnstoff hergestellt und daraus unter anderem Stickstoffdünger beziehungsweise Ad-Blue. „Infolge der gewaltigen Kostenexplosion beim Erdgas konnten wir Düngemittel nicht mehr wirtschaftlich produzieren“, schildert Unternehmenssprecher Christopher Profitlich die Lage. Sprich, die Preise ließen sich am Markt nicht durchsetzen. Das hat zu einem Absatzeinbruch geführt. SKW drosselte daraufhin die Produktion.

Das Werk in Piesteritz ist da in guter Gesellschaft. Auch andere Unternehmen in Europa – so der norwegische Düngemittelhersteller Yara und BASF – haben aus dem Grund ihre Ammoniak-Produktion deutlich zurückgefahren. Und das führt letztlich auch zur Verknappung von Ad-Blue.

Logistik-Branche sichert sich Notfallreserve an Ad-Blue

In der angespannten Situation hat der BGL jetzt einen Exklusivvertrag mit dem Werk in Piesteritz geschlossen. BGL-Vorstandssprecher Engelhardt spricht von einer „unbürokratischen Hilfe durch die Bereitstellung eines Ad-Blue-Notfallkontingents für unsere Mitgliedsunternehmen“. Dafür sei man SKW sehr dankbar.

Man werde alles unternehmen, um die Versorgung mit dem systemrelevanten Produkt sicherzustellen, sagt Sprecher Profitlich. Zugleich räumt er ein, dass das aber nur gehe, wenn die Preise für den Rohstoff Erdgas nicht weiter explodieren. In der Frage müsse auch die Politik endlich handeln.

Steigende Nachfrage macht Erdgas so teuer

Allein Russland für die aktuelle Verteuerung verantwortlich zu machen, greife nach Profitlichs Meinung zu kurz. Vorwürfe, wonach der russische Präsident Wladimir Putin die Gaslieferungen knapp hält, bestätigten sich nicht. Nach Angaben des Leipziger Gashandelskonzerns VNG in Leipzig kommt Russland seinen Lieferverpflichtungen nach.

Aktuell liege der Preis um die 90 Euro/MWh, normal wären 15 bis 20 Euro/MWh. Für die Teuerung sei auch die gestiegene Nachfrage nach Erdgas verantwortlich, sagt der SKW-Sprecher. „Mit dem Ausstieg aus Kohle und Kernkraft gewinnt Erdgas zur Stromerzeugung in der Grundlast immer größere Bedeutung, was den Verbrauch in Deutschland in die Höhe treibt. Die Prognosen, dass ein harter Winter droht, tun an den Börsen ihr übriges.“

Spediteur Dirk Mayer bereitet die Entwicklung, wie er sagt, große Sorgen, „zumal die Politik zum Jahresanfang den CO2-Preis auf fossile Brenn- und Kraftstoffe erhöht“. Man komme gar nicht umhin, das an die Kunden weiterzugeben. In der Folge bedeute das eine Verteuerung „auf breiter Front“.

Von Andreas Dunte