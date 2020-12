Dresden

Mangelnde Analysefähigkeit, unzureichende Begründungen, verspätetes Handeln: Die für den Geheimdienst zuständige Parlamentarische Kontrollkommission ( PKK) des sächsischen Landtags bescheinigt dem Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in ihrem Abschlussbericht zur sogenannten Löschaffäre teils gravierende Fehler. Grundsätzlich sei die Datensammlung zu AfD-Abgeordneten zwar zulässig gewesen – aufgrund der meist schlechten Beweisführung hätten die Informationen aber zwangsläufig gelöscht werden müssen, heißt es in dem 22-seitigen Bericht. Die Kontrollkommission besteht aus fünf Landtagsabgeordneten, jede Fraktion stellt jeweils ein Mitglied.

LfV-Chef Meyer-Plath war im Sommer abgesetzt worden

Das LfV Sachsen stand seit dem Sommer in der Kritik, weil es unter dem geschassten Amtschef Gordian Meyer-Plath diverse Daten über AfD-Abgeordnete gesammelt und gespeichert hatte. Meyer-Plath hatte sich geweigert, diese Informationen zu löschen. Innenminister Roland Wöller ( CDU) und der neue LfV-Präsident Dirk-Martin Christian hatten diese Speicherungen als rechtswidrig bezeichnet und auf den besonderen Schutz frei gewählter Abgeordneter verwiesen. Danach mussten sich Wöller und Christian zumindest teilweise revidieren. Dieser Vorgang hatte als „ Löschaffäre“ für Schlagzeilen gesorgt.

Anzeige

Speicherung von Abgeordnetendaten ist rechtskonform

In dem PKK-Bericht ist nun von neun AfD-Abgeordneten die Rede, über die öffentlich zugängliches Material zwischen Januar 2019 und Juli 2020 gesammelt worden war. Davon waren acht Landtagsabgeordnete und der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse betroffen. Allein diese Speicherung stelle noch keinen Gesetzesverstoß dar, macht die Kontrollkommission klar. Solche Informationen seien legitim, wenn „der Abgeordnete sein Mandat zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht oder diese aktiv und aggressiv bekämpft“. Zuvor hatte bereits der sächsische Datenschutzbeauftragte Andreas Schurig die Sammlung in einem Gutachten als rechtskonform bezeichnet.

Verfassungsschutz konnte Speicherung nicht ausreichend begründen

Jenseits dieser Feststellung kommt die Kontrollkommission allerdings zu einem verheerenden Urteil über die Arbeitsweise des sächsischen Verfassungsschutzes. In dem PKK-Bericht heißt es weiter: Die gesammelten AfD-Daten hätten durchaus länger als ein Jahr gespeichert werden dürfen, sofern der Geheimdienst die entsprechenden Begründungen geliefert hätte – doch genau diese Erklärungen sei das LfV schuldig geblieben. So bescheinigt die PKK dem Verfassungsschutz, den für eine weitere, nicht nur vorübergehende Speicherung notwendigen Anforderungen „in keiner Weise gerecht“ geworden zu sein. Dabei hätten spätestens seit März 2020 die Voraussetzungen vorgelegen: Die Einstufung des AfD-Flügels „als erwiesene extremistische Bestrebung hätte dem LfV Anlass und Gelegenheit gegeben, die fortdauernde Speicherung der Daten rechtmäßig zu begründen“, hält die PKK dem Geheimdienst vor.

Kontrollgremium kritisiert mangelhafte Analysen der Behörde

Darüber hinaus stellen die Parlamentarier fest: „In den Abwägungsvermerken wurde seitens des LfV keine dezidierte Nachweisführung unternommen, dass die Speicherung der Abgeordnetendaten durch den Missbrauch des Mandates zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerechtfertigt werden kann.“ Die PKK hält der Fachaufsicht im Innenministerium, konkret dem heutigen LfV-Chef Christian, zu Gute, dass der Geheimdienst mehrfach zu einer genaueren Arbeit und zu entsprechenden Analysen ermahnt worden sei – die letzte Konsequenz habe aber auch an dieser Stelle gefehlt.

Diese Aufforderungen seien jedoch quasi verhallt, wird nun festgestellt. „Eines darüber hinaus gehenden Nachweises für die Annahme, dass der Abgeordnete diese Grundeinstellung zudem in aggressiv kämpferischer Art und Weise zu Ausdruck bringt, fehlte nahezu gänzlich“, heißt es an anderer Stelle. Insgesamt seien „keine tatsächlichen Anhaltspunkte“ geliefert worden. Außerdem wird die Übermittlung einer Pressemeldung zu polizeilichen Ermittlungen gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Hilse an das Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtswidrig eingestuft. Damit muss die Löschung, über die im Sommer 2020 diskutiert worden war, spätestens jetzt erfolgen.

PKK sieht „erneut Defizite“ bei Analysen zum Rechtsextremismus

Insgesamt stärkt der Abschlussbericht dem neuen LfV-Präsidenten den Rücken, der in der Behörde momentan einiges verändert und auch die Analysefähigkeit des Geheimdienstes verbessern will. Dafür sind im neuen Doppelhaushalt des Freistaates auch zusätzliche Gelder vorgesehen. Dagegen ist das Fazit für Innenminister Roland Wöller ( CDU) längst noch kein Befreiungsschlag, selbst wenn sein Vorgehen im Sommer 2020 in einem besseren Licht erscheint. Auch dessen Amtsvorgänger Markus Ulbig ( CDU) wird im Nachhinein angezählt. „Die fehlende Belegtiefe für die Speicherung von Daten über Abgeordnete durch das LfV hat erneut Defizite in der Analysefähigkeit im Bereich Rechtsextremismus offenbart“, lautet die ernüchternde Einschätzung der PKK. Die Innenexperten kritisieren damit auch, dass seit Bekanntwerden des rechten NSU-Terrornetzes vor acht Jahren kaum interne Konsequenzen gezogen wurden beziehungsweise Verbesserungen erfolgten.

AfD-Prüfverfahren soll möglichst schnell abgeschlossen werden

Außerdem geben die PKK-Mitglieder sowohl dem Verfassungsschutz als auch dem Innenministerium mit auf den Weg: „Die laufende Prüffallbearbeitung zum AfD Landesverband Sachsen ist zeitnah abzuschließen.“ Mit weiteren Speicherungen über Abgeordnete, die der Geheimdienst neben der AfD angefertigt hat, will sich das Kontrollgremium in den nächsten Monaten befassen. So hatte die LVZ vor kurzem öffentlich gemacht, dass unter anderem über die ehemalige Grünen-Landesvorsitzende Christin Melcher und den Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt einiges Material zusammengetragen worden ist.

Von Andreas Debski