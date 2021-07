Dresden

Die Asylpolitik wird zur Belastung für die schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen. Zwar suchen die Koalitionäre nach den jüngsten Diskussionen über Abschiebungen von Familien nach Georgien eine gemeinsame Linie. Alle drei Partner gehen aber nicht davon aus, dass es beim Koalitionsausschuss am Dienstag zu einem Durchbruch kommen wird. „Unsere Linie ist klar“, heißt es beispielsweise aus der CDU, „es wird keine Einigung geben.“ Ähnlich äußern sich Grüne und SPD.

SPD: „Sächsische Behörden schieben die falschen Personen ab“

Abschiebungen von georgischen Familien hatten zuletzt für Aufregung gesorgt. Politiker der Grünen und der SPD warfen dem sächsischen Innenministerium ein inhumanes Vorgehen vor, weil die Abschiebungen kurzfristig erfolgten und die betroffenen Familien gut integriert gewesen seien. Die SPD stellte auf ihrem Landesparteitag am Wochenende sogar fest, dass die „Abschiebepraxis der sächsischen Behörden in eklatantem Widerspruch zu den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages“ stehe. „Die sächsischen Behörden schieben momentan die falschen Personen ab – nämlich die gut integrierten. Hier muss sich etwas ändern“, sagt Innenpolitiker Albrecht Pallas (SPD). Die CDU besteht dagegen darauf, dass Abschiebungen nicht erschwert werden dürften. Menschenrechte seien in den besagten Fällen nicht verletzt worden.

Leitfaden zur Abschiebepraxis lässt auf sich warten

Schwarz-Grün-Rot hatte sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, einen Leitfaden für die sächsische Abschiebepraxis zu entwickeln. Das Innenministerium hat die Arbeit dazu auch aufgenommen. Allerdings liegt ein Ergebnis bislang nicht vor. Innenminister Roland Wöller (CDU) werde beim Koalitionsausschuss allenfalls Grundzüge vortragen, heißt es. Die kleineren Koalitionspartner rechnen nicht damit, dass Wöller Zugeständnisse – etwa bei der Frage von nächtlichen Abschiebungen – machen wird.

Immerhin ist Schwarz-Grün-Rot bei der geplanten Reform der Härtefallkommission vorangekommen. Die Kommission kann bewirken, dass ausreisepflichtigen Ausländern aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die entsprechende Verordnung soll nun in vielen Punkten überarbeitet werden. Unter anderem geht es um eine Kürzung des Straftatenkatalogs, der eine Befassung der Kommission mit einem Fall verhindert. Details müssen noch geklärt werden.

Einigung der Koalition bei Härtefällen

„Wir haben bei der Verordnung zur Härtefallkommission in vielen Punkten innerhalb der Koalition vorab Einigkeit erzielt“, sagt Petra Cagalj Sejdi, asylpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion. „Die Frage ist allerdings, ob das Innenministerium gewillt ist, eine neue Linie der Koalition auch umzusetzen. Wir werden das genau beobachten.“

Die Zahl der neuankommenden Flüchtlinge ist in Sachsen zuletzt wieder angestiegen. Von Januar bis Ende Mai 2021 waren es 2385 Menschen, im gleichen Zeitraum des Vorjahres – auch als Folge der Coronapandemie – 1467 Personen. In den ersten Monaten dieses Jahren kamen vor allem Syrer (763), Afghanen (216) und Georgier (164).

Von Kai Kollenberg