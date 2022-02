Leipzig

Die neue Bundesregierung möchte ungewollt Schwangeren Informationen über Abtreibungen leichter zugänglich machen. Mit der geplanten Abschaffung des umstrittenen Paragrafen 219a wird das sogenannte „Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche“ aufgehoben. Nach dem aktuell gültigen Gesetz ist es Kliniken sowie Ärztinnen und Ärzten verboten, öffentlich, zum Beispiel auf ihren Internetseiten, Informationen über Abtreibungen zur Verfügung zu stellen. Bei einem Verstoß droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will dem nun ein Ende setzen.

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Ärztinnen und Ärzte verurteilt, weil sie öffentlich über Abtreibungen aufgeklärt haben. Eine Gesetzesänderung von 2019 sollte zur Verbesserung der Informations- und Rechtslage beitragen. Sie erlaubt es Medizinerinnen und Medizinern, darauf hinzuweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. „Bewerben“ durften sie das Angebot bisher jedoch nicht.

Eine Frage der Interpretation

In der Diskussion um den Paragrafen 219a sorgt die Interpretation von „Information“ und „Werbung“ für Kontroverse. „Dazwischen verläuft ein schmaler Grat, weshalb viele Ärzte aus Angst vor Strafe auf eine Darstellung, zum Beispiel im Internet, verzichtet haben“, erklärt Erik Bodendieck, Präsident der sächsischen Landesärztekammer. Die Abschaffung des Paragrafen 219a könne deswegen nicht nur für Frauen, sondern auch für Ärztinnen und Ärzte für mehr Sicherheit sorgen.

„Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft“, so der offizielle Wortlaut des Strafgesetzbuchs, ist ohne 219a bald erlaubt. Eine problematische Wortwahl, merkt Gregor Giele an. „Es ist wichtig, dass Frauen, die diese Entscheidung getroffen haben, Informationen dazu finden können“, findet der Propst der katholischen Kirche St. Trinitatis in der Leipziger Innenstadt. „Werbung bedeutet aber meiner Meinung nach, dass ein Angebot mehr wahrgenommen und auch mehr angenommen werden soll.“ Das solle nicht die Zielsetzung der Gesetzesänderung sein.

5084 Abtreibungen wurden im Jahr 2020 in Sachsen durchgeführt, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Je acht aus 1000 Frauen zwischen 15 und 45 Jahren entschieden sich demnach für einen Schwangerschaftsabbruch. Mit dieser Quote liegt Sachsen im Bundesvergleich deutlich über dem Durchschnitt.

Beratungspflicht vorm Schwangerschaftsabbruch

Aufgrund der prekären Informationslage sind Beratungsstellen oft der erste Anlaufpunkt für Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Wer eine Abtreibung in Erwägung zieht, ist gesetzlich dazu verpflichtet, sich vorher bei einer solchen Einrichtung beraten zu lassen. Entsprechende Angebote werden auch ohne Paragraf 219a weiterhin stark nachgefragt sein, vermutet Ulrike Novy, Pressesprecherin des Landesverbands der Arbeiterwohlfahrt, die in Leipzig solche Gespräche durchführen. „Es ist denkbar, dass Anlaufstellen zur Schwangerschaftskonfliktberatung präsenter für die Betroffenen werden und die Nachfrage steigt. Das ist aber abzuwarten.“ Auch mit der neuen Gesetzesänderung bleibt die Beratung weiterhin eine Voraussetzung für eine Abtreibung.

Nicht mehr zeitgemäß

Paragraf 219 ist im Strafgesetzbuch gemeinsam mit Tötungsdelikten unter den „Straftaten gegen das Leben“ gelistet. Betroffene haben deswegen oft mit Stigmatisierung und moralischer Abwertung zu kämpfen, erklärt Novy. „Das Gesetz ist völlig veraltet und stammt aus einer Zeit, in der das Selbstbestimmungsrecht der Frauen keine große Rolle spielte. Um eine ungefähre Vorstellung zu haben: 1974, als der Paragraf eingeführt wurde, durften Frauen in Westdeutschland zum Beispiel nur dann berufstätig sein, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war.“

Angst vor der Alltäglichkeit

Während Novy auf ein Ende der moralischen Abwertung hofft, steht Alexandra Maria Linder dieser kritisch entgegen. Die Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht fürchtet, dass Abtreibungen in der Gesellschaft alltäglich werden könnten. „Die erlaubte Werbung würde gesellschaftlich das Signal aussenden, dass Schwangerschaftsabbrüche normal und empfehlenswert sind“, findet sie. Man dürfe nicht vergessen, dass es in dem Konflikt nicht um „Fruchtblasen“ oder „Schwangerschaftsgewebe“ gehe, sondern um Menschen, appelliert Linder. „Diese Kinder verlieren noch vor der Geburt ihre Grundrechte.“

Die Diskussion um den Paragrafen 219a sei hinfällig. „Das Problem besteht überhaupt nicht. Jede Frau kann zu jedem Zeitpunkt überall Informationen erhalten. Sie sollte ohnehin ihre Gynäkologin oder ihren Gynäkologen anrufen, um wirklich ausführliche und vor allem individuelle, auf ihre Lebenslage und ihren Zustand zugeschnittene Informationen erhalten.“

Nach wie vor eine schwere Entscheidung

Die Abschaffung des Paragrafen 219a geht für einige zu weit und für andere nicht weit genug. „Es ist ein wichtiger Schritt. Dennoch muss aus unserer Sicht auch der Paragraf 218, der den Schwangerschaftsabbruch an sich regelt, zur Diskussion gestellt werden“, findet Novy. Unabhängig von der gesetzlichen Lage müssen ungewollt Schwangere und die Väter eine der schwersten und weitreichendsten Entscheidungen treffen, erinnert Bodendieck. „Viele Betroffene tragen noch lange daran, wenn sie diesen Weg gegangen sind.“

Von Fabienne Küchler