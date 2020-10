Leipzig

Man weiß für immer, wie es war, vor nunmehr schon 31 Jahren. Gespenstig dunkel die Stadt am 9. Oktober 1989, Polizeikommandos mit scharfen Hunden warteten in Mannschaftswagen auf den Einsatzbefehl. So am Neumarkt vor der Redaktion des Sächsischen Tageblatts. Am Abend fassten wir trotzdem Mut und gingen, ja, mit zitternden Knien, auf den Karl-Marx-Platz. Aus dem Nikolaikirchhof drängten nach dem Friedensgebet Hunderte von Menschen. Schnell wurde eine nicht genehmigte Demonstration daraus. Über den Stadtfunk verlas Gewandhauskapellmeister Kurt Masur den Aufruf der Leipziger Sechs zur Gewaltlosigkeit. 70 000 Menschen wagten ihren aufrechten Gang. Keine Gewalt.

Der Westen erfährt vom „Tag der Entscheidung“

Vom Turm der Reformierten Kirche filmten die Bürgerrechtler Siegbert Schefke und Aram Radomski den um den Ring ziehenden Marsch der Zehntausenden und schufen damit Zeitdokumente für die Ewigkeit. Schon am Abend des 9. Oktober berichtete der Pfarrer der Lukaskirche, Christoph Wonneberger, in den ARD-Tagesthemen in einem Telefoninterview mit Moderator Hanns Joachim Friedrichs über das „Wunder von Leipzig“. Am 4. November 1989 forderte der Schriftsteller Christoph Hein auf dem Berliner Alexanderplatz: „Ich meine, der Oberbürgermeister unserer Stadt sollte im Namen der Bürger Berlins, da wir alle hier zusammenstehen, dem Staatsrat und der Volkskammer vorschlagen, die Stadt Leipzig zur Heldenstadt der DDR zu ernennen.“

31. Jahrestag der Friedlichen Revolution – diesmal ist alles anders In diesem Jahr ist alles anders. Wegen der Corona-Pandemie findet das Lichtfest 2020 quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur 250 geladene Besucher sind in und vor der Nikolaikirche zugelassen. Politprominenz aus Berlin wird fehlen. Der Augustusplatz, der einstige Karl-Marx-Platz, Ausgangspunkt der entscheidenden Montagsdemo vom 9. Oktober 1989, spielt im Kurzprogramm ebenfalls keine Rolle. Wer die Light-Version des Lichtfestes verfolgen will, kann dies am Freitag ab 17 Uhr im Livestream bei www.lvz.de oder www.lichtfest.leipziger-freiheit.de tun. Wegen Corona steht das Lichtfest unter dem Motto „Zu Hause sein und trotzdem dabei sein“. Unter den 250 Eingeladenen sind 80 Ehrengäste, 20 Medienvertreter und 15 Gehörlose – die übrigen Plätze wurden durch die Nikolaikirchgemeinde vergeben. Wer das Ereignis daheim verfolgt, erlebt beim traditionellen Friedensgebet ab 17 Uhr Roland Löffler. Der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung will enttäuschte Erwartungen an die deutsche Einheit thematisieren. Die Rede zur Demokratie ab 18.15 Uhr hält der polnische Intellektuelle, Journalist, Politikwissenschaftler, Essayist und Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums in Danzig, Basil Kerski. Am PC oder Smartphone mitzuerleben ist auch, wie ab 19 Uhr brennende Kerzen auf dem Nikolaikirchhof die große „89“ aufleuchten lassen. Wer will, kann im Vorfeld des Lichtfestes Kerzenpate werden und zum symbolischen Preis von 1 Euro ein kleines Teelicht erwerben (www.leetchi.com/c/lichtfest). Bis Mittwochabend waren rund 3800 Lichter gekauft worden. Wenn es nach den Organisatoren geht, sollen am 9. Oktober möglichst viele Leipziger daheim ein Zeichen setzen, indem sie Windlichter in die Fenster stellen. Eine Banderole mit der „89“ steht zum Download unter www.lichtfest.leipziger-freiheit.de zur Verfügung. Fotos und Videos können mit dem Hashtag #lichtfestzuhause gepostet werden.

Bundespräsident kommt Einladung nach

Es hieß schnell: „Der 9. Oktober war der Tag der Entscheidung.“ Dass nicht mal ein Jahr später die beiden deutschen Staaten eins geworden waren, das war an jenem Abend noch gänzlich unvorstellbar. Vor 30 Jahren, wenige Tage nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990, kam Bundespräsident Richard von Weizsäcker nach Leipzig. Schon im April hatten ihn Nikolaipfarrer Christian Führer und Superintendent Friedrich Magirius eingeladen, anlässlich des ersten Jahrestages der Friedlichen Revolution die Stadt und die Nikolaikirche zu besuchen. „Damals stand noch nicht fest, wann es zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten kommen würde“, so Magirius in seinem Buch „Gelebte Versöhnung – Meine Erinnerungen“.

Bürgerrechtler fragt nach Rüstungsgeschäften

Am Abend des 7. Oktober sprach von Weizsäcker zum Thema „Künftige Aufgaben für uns Deutsche“ in der Nikolaikirche. Die Rede des Bundespräsidenten verfolgte in St. Nikolai auch der Leipziger Bürgerrechtler Jochen Läßig. Er war kein stiller Revolutionär, hatte unter anderem im Sommer 1989 das legendäre, zum Politikum gewordene Straßenmusikfestival organisiert. Und die Stasi hatte ihn mit dem Operativen Vorgang „Trompete“ observiert. Nach 1989 blieb Läßig politisch aktiv, wirkte als Stadtrat und sorgte für Furore, als er dem Bundespräsidenten in St. Nikolai Verstrickungen in Rüstungsgeschäfte vorwarf. Das Protokoll war düpiert. Man drehte Läßig das Mikrofon ab. Der Bürgerrechtler von damals hat das Geschehen längst zu seinen Geschichten gelegt, er will nicht mehr darüber reden. Vor 30 Jahren, er ein junger Mann … Läßig hat nach seiner Zeit als Anwalt nun als Unternehmer Probleme zu lösen.

Friedrich Magirius (Zweiter von rechts), Superintendent und Stadtpräsident, im Gespräch mit Bundespräsident Richard von Weizäcker bei dessen Besuch in Leipzig am 7. Oktober 1990. Quelle: Archiv Friedrich Magirius

Und noch einmal erklingt die 2. Sinfonie von Brahms

Magirius kann sich an andere Details des hohen Besuchs im Herbst 1990 erinnern. Mit dem Gast ging er zu Fuß zur Thomaskirche, vor der Rede gab es für das Ehepaar von Weizsäcker ein privates Essen in der Wohnung des Pfarrers, nach der Rede in der Nikolaikirche einen Empfang im Gemeindesaal. Am Tag darauf war der Bundespräsident zu Besuch im Neuen Rathaus, traf Neu-Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube ( SPD) und Vertreter der Stadtratsfraktionen.

Das Gewandhausorchester gedachte am 9. Oktober 1990 mit einem Sonderkonzert unter dem Motto „Wir sind das Volk“ der Ereignisse am „Tag der Entscheidung“. Es erklang wie beim planmäßigen Konzert ein Jahr zuvor die 2. Sinfonie von Johannes Brahms, erneut dirigierte Kurt Masur. Vom Gewandhaus zogen Hunderte mit Kerzen in einem Schweigemarsch durch die Stadt. Was sagen die Stasi-Offiziere in Erich Loests Roman „ Nikolaikirche“? – „Auf alles waren wir vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete.“ Es war die Friedliche Revolution.

Von Thomas Mayer