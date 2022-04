80.000 Ukrainer erwartet: Hat Sachsen genügend Wohnungen für Geflüchtete?

Dresden

Die Anzahl der ukrainischen Vertriebenen, die nach Sachsen gelangen, hat in den vergangenen Tagen zwar abgenommen. Die sächsische Landesregierung geht aber davon aus, dass weitere Zehntausende Geflüchtete um Hilfe bitten werden: Insgesamt 80.000 Kriegsflüchtlinge könnten am Ende im Freistaat leben. 80.000 Menschen, für die Wohnraum gefunden werden muss. Mit mindestens 20.000 notwendigen Wohnungen rechnet die Präsidentin der Landesdirektion, Regina Kraushaar. Ihre Behörde koordiniert im Freistaat die Unterbringung und Verteilung der Geflüchteten. Die Wohnungsfrage ist dabei eine elementare Herausforderung.

Mehrmals schon hat das Innenministerium versprochen, dezidierte Informationen darüber zu liefern, welche Unterbringungskapazitäten in den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung stehen. Für diesen Dienstag waren wieder einmal konkrete Zahlen zusagt worden. Vorgelegt wurden sie abermals nicht. Es blieb bei der allgemeinen Auskunft, dass – Stand jetzt – wohl 2500 bis 3000 Ukrainerinnen und Ukrainer in den Kommunen zusätzlich untergebracht werden könnten. Allerdings sind dabei auch Sammelunterkünfte berücksichtigt. Wie schnell leerstehende Wohnungen bereitgestellt werden könnten, ist unklar.

Viele Wohnungen sind nicht bezugsfertig

Der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) sammelt mittlerweile mit dem Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VDW) und dem Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen Geldspenden, um bezugsfertige Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge möblieren zu können. „Die kommunalen Wohnungsunternehmen können in ganz Sachsen zusammen mit den sächsischen Wohnungsgenossenschaften 5000 Wohnungen sofort bereitstellen“, so VDW-Verbandsdirektor Rainer Seifert.

Der Leerstand im kommunalen Wohnungsbestand sei gering, sagt Kraushaar von der Landesdirektion: „Das heißt aber nicht, dass es ganz wenige leere Wohnungen gibt.“ Viele Wohnungen würden nicht gezählt, weil sie aufgrund ihres Zustand aktuell nicht bezugsfertig wären. Für die Renovierung bräuchte es Zeit.

Dresden und Leipzig machen Druck

Ein weiteres Problem bleibt das Gefälle zwischen den Landkreise und den beiden großen Städten: Von den derzeit geschätzt 25.000 Ukrainern in Sachsen ist ein Großteil in Leipzig und Dresden untergekommen. Freie Wohnungen gibt es aber besonders in den Regionen, wohin viele Geflüchtete nach wie vor nicht ziehen wollen. Formal müssen sie das nur, wenn sie sich für Sozialleistungen registrieren. Auch wegen mangelnder technischer Ausstattung geht das Prozedere allerdings nur schleppend voran. Seit 1. März wurden in den Aufnahmeeinrichtungen des Freistaats 3918 Personen registriert. Auf die Landkreise und kreisfreien Städte wurden 1270 Geflüchtete verteilt.

Leipzig und Dresden drängen seit Wochen darauf, dass ihre Anstrengungen bei der weiteren Verteilung berücksichtigt werden. Im Koordinierungsausschuss der Landesregierung ist das seit Wochen Thema. Es sei „interessengerecht und auch notwendig, dass die Landesdirektion den direkten Zustrom nach Dresden und Leipzig bei der Verteilung aus der Erstaufnahmeeinrichtung berücksichtigt“, argumentiert Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetags. „Denn in diesen Städten ist der Wohnraum im sachsenweiten Vergleich ohnehin schon besonders knapp.“

Erst einmal keine Flüchtlinge nach Sachsen

Kraushaar geht auf die Forderungen nicht explizit ein, zeigt sich aber gesprächsbereit: „Sowie eine Kommune auf uns zukommt und sagt ,Bitte lasst uns mal ein bisschen Luft‘, dann tun wir das auch. Das hat auch in der Zeit vor der ukrainischen Krise gut funktioniert.“ Beispielsweise Görlitz habe schon darum gebeten.

Laut Regierungsangaben ist die Zahl der geflüchteten Ukrainer, die derzeit Sachsen erreichen deutlich rückläufig. Waren es Anfang März noch deutlich über 600 am Tag, wurden am Dienstag 73 Neuzugänge in den Aufnahmeeinrichtungen gezählt. Innenminister Wöller führt die Entwicklung auf das neue Drehkreuz des Bundes in Cottbus sowie die Einstellung der Sonderzüge zurück, mit denen die Geflüchteten aus Polen zuletzt über Görlitz nach Dresden und Leipzig gelangten. Derzeit hat Sachsen – gemessen an der innerdeutschen Verteilungsquote – zudem mehr Ukrainer als notwendig aufgenommen. Nach Sachsen werden deshalb erst einmal keine weiteren Geflüchteten vom Bund geschickt.

Von Kai Kollenberg