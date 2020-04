70 Kilometer bis zum Kreißsaal – in Sachsen gibt es immer weniger Geburtsstationen

Bischofswerda

Es war kurz vor Mittag, als am 21. Dezember 2017 Timo geboren worden ist. Warum das erwähnenswert ist? – Timo ist das letzte Kind, das in der Geburtsstation in Bischofswerda zur Welt gekommen ist. Eigentlich hätte die schon am Tag zuvor geschlossen werden sollen – doch da hatte Timo ein Wörtchen mitzureden. Denn als seine Mutter am Abend in die Klinik kam, waren ihre Wehen zu stark, um sie wegzuschicken – und so blieb die Station eben ein bisschen länger geöffnet.

Viele Menschen in Bischofswerda bewegte das Thema. 7.000 Unterschriften sammelten die Bürger, um zu verhindern, dass die Frauenklinik geschlossen wird. Doch es half nichts. Es mangelte an Personal. Die Geburtsstation in Bischofswerda – sie ist nicht die Einzige, in der die Lichter ausgegangen sind. Auch die Station in Hartmannsdorf hat dichtgemacht, die in Rochlitz, Oschatz, Sebnitz, Radebeul, Dippoldiswalde und Großenhain ebenso. Und auch diese Schließungen liefen nicht ohne Protest ab.

Ein Blick in die Statistik zeigt die Tendenz: 53 Geburtsstationen gab es noch im Jahr 2002 in Sachsen, 2010 waren es schon drei weniger. In den darauffolgenden Jahren schlossen viele weitere. 2019 standen werdenden Müttern in Sachsen nur noch 40 zur Auswahl. Im Gegenzug: steigende Geburtenzahlen. Im Jahr 2002 kamen in Sachsen 31.518 Kinder zur Welt, 2018 waren es 35.890. Die Konzentration der Kliniken ist in den Zahlen ersichtlich.

„Der Trend, dass kleinere Stationen geschlossen werden, zieht sich durch ganz Sachsen – ja, eigentlich durch ganz Deutschland“, sagt Dr. med. Ulf Winkler, Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Bautzener Krankenhaus. Er sitzt mit Dr. med. Petra Bießlich in einem Büro im Bautzener Krankenhaus. Bießlich und Winkler würden die Geburtsstation in Bautzen gerne zeigen – wegen der Corona-Pandemie können sie das aber nicht. Dabei sind die Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und der Chefarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin eigentlich stolz darauf.

An ihr Klinikum, die Oberlausitz-Kliniken, war auch die Geburtsstation im Bischofswerdaer Krankenhaus angegliedert. Gibt es noch immer Frust? „Ich rede nicht mehr so gerne über die Schließung in Bischofswerda“, sagt Petra Bießlich. „Das ist Geschichte. Aber ich gehe davon aus, dass auch andere kleine Geburtsstationen früher oder später schließen müssen.“

Lieber mehr Intimität – oder lieber Sicherheit? Das sei die Frage, die sich viele stellen, wenn sie sich entscheiden, ob sie eine kleine Geburtsklinik auswählen oder die Geburt in einem Krankenhaus, das auch eine Kinderklinik hat, erzählt Ulf Winkler. Für ihn ist klar: „Auch bei uns ist eine Geburt keine Massenabfertigung.“ Die Fahrtstrecken in die Klinik seien zumutbar. Vor allem aber zählt für Winkler die Sicherheit. „Wir erleben es täglich: Ein Kinderarzt ist bei einer Geburt oft ganz überraschend nötig.“ Die Geburt – sie sei der gefährlichste Lebenszeitpunkt eines jeden.

Dem größeren Krankenhaus in Bautzen sei es möglich, zu so gut wie jeder Zeit zwei Frauenärzte, einen Kinderarzt und zwei Hebammen bereitzuhalten. In Bischofswerda ging das so nicht – und „auch wir können das erst, seitdem wir das Personal aus Bischofswerda übernommen haben“, erzählt Petra Bießlich. Auch andere Kliniken nennen diesen Vorteil. Der Konzentrationsprozess – zu Unrecht verschrien?

So einfach ist es nicht. „Die Schließung von Geburtsstationen im ländlichen Raum ist problematisch“, sagt Sabine Waschulewski, leitende Hebamme am Lausitzer Seenland-Klinikum in Hoyerswerda. Auch im Einzugsgebiet dieses Hauses haben zwei Geburtshäuser geschlossen. Das Recht der Mütter auf die freie Wahl des Geburtsortes werde eingeschränkt. „Wenn eine Frau 70 Kilometer zur Geburt fahren muss, kann man nicht mehr von einer Wahl sprechen.“

Und auch Winkler sagt: „Neben der Frage, welche Fahrtstrecke zumutbar ist, kommt auch die Frage des Gefühls – was finden die Leute angemessen?“ Außerdem hat die Station in Bischofswerda auch eines deutlich gezeigt: Der Mangel an Personal ist ein Problem. Auch das Bautzener Krankenhaus, das erzählen Bießlich und Winkler, hat damit zu kämpfen. „Im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe haben wir gerade drei offene Stellen“, sagt Bießlich. „Viele zieht es eben eher in die großen Städte.“

Das sächsische Sozialministerium beruhigt: „Die Schließung der wenigen Geburtshilfen in den ländlichen Gebieten in den vergangenen Jahren hat zu einem moderaten Aufwuchs an Geburten in anderen umliegenden Krankenhäusern geführt.“ Diese seien aber bezogen auf die einzelnen Krankenhäuser nicht so hoch gewesen, dass es dadurch zu Engpässen komme. Durch die höheren Geburtenzahlen in den verbleibenden Stationen werde Personal gebündelt. Es wachse die Routine – und Komplikationen könnten vermieden werden.

Von Theresa Hellwig