Kathrin Miebach zählt sich zu den treuen Fans des Films „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, und das hat viele Gründe, wie sie im Interview erklärt.

Frau Miebach, Sie betreiben eine Aschenbrödel-Fanseite und feiern Prinzessinnen-Bälle. Woher kommt Ihre Faszination für den Film?

Aus meiner Kindheit im Deutschland der Siebziger-Jahre. Der Film kam ja dauernd im Fernsehen. Der lief zum Beispiel nebenher beim Weihnachtsbaumschmücken.

Sie sind doch in der Nähe von Köln aufgewachsen, richtig?

Richtig. Und diesen Fehler machen viele: Sie denken, bei uns im Westen gab es den Film nicht. Viele aus dem Osten meinen auch oft: Das ist doch „unser“ Rolf Hoppe, der den König spielt! Das stimmt natürlich auch, und natürlich hat die Defa einen ganz großen Verdienst an dem Film. Nur wir Westler, wir finden ihn auch einfach schön.

Aber nicht jeder ist als Erwachsener noch ein so großer Fan.

Ich hab mich auch irgendwann gewundert: Ach, das gefällt dir immer noch? Komisch! Ich wollte schon als Kind immer mal so einen schönen Ball erleben, mal so schön tanzen in so einem schönen Kleid. Aber in den Achtzigern waren dann ja überall Schulterpolster, furchtbar. Nix mit Glitzer und langen Röcken. Dabei hätte ich das gerne mal gehabt. Das schlummerte also in mir, und irgendwann habe ich dann gedacht: Wieso eigentlich nicht?

Es ging Ihnen also nur um den Ball?

Ja, jedenfalls am Anfang. Deswegen habe ich die Webseite zum Film gemacht, ich wollte Gleichgesinnte finden. Hier bei uns ist Karneval zwar ganz groß – aber Verkleiden zur Weihnachtszeit? Wir haben das versucht, mit Aschenbrödel-Parties bei uns zu Hause. Da kamen zwar Freunde, aber wegen uns und nicht wegen des Films. Irgendwann haben wir den Ball in den Stall einer ehemaligen Burg verlegt, der inzwischen zu einer Jugendherberge gehört. Jetzt sind wir ein Kreis von Aschenbrödel-Fans, die jedes Jahr wieder feiern, wenn nicht Pandemie ist. Da kommen 50, 60 Leute.

Sie ziehen sich dann an wie in dem Film, richten alles so her?

Ich hatte mal den Ehrgeiz, für mich und meinen Mann jedes Jahr ein neues Set an Kostümen zu haben für die Party. Wir haben die Bettwäsche von meinen beiden Großmüttern zerschnitten, das gibt prima Tischwäsche ab. Und dann haben wir eben noch viele Messingkerzenleuchter und so weiter.

Ihr Mann macht das mit?

Ja, ohne ihn könnte ich das gar nicht organisieren. Er trägt dann auch Herrenstrumpfhosen – für mich, das finde ich ganz lieb. Die Prinzen im Film tragen ja auch Strumpfhosen. Er hat mir auch in Strumpfhosen einen Heiratsantrag gemacht. Der Mann ist super.

Was fasziniert Sie an dem Film selbst so sehr?

Mehrere Sachen. Als erstes die Aschenbrödel-Darstellerin. Überhaupt alle Darsteller: die wirken völlig authentisch und liebenswürdig. Selbst die Stiefmutter hat ja was in ihrer Art. Dann natürlich die Landschaft, der Schnee – das war super, dass Václav Vorlíček, der Regisseur, die Idee hatte: Komm, wir drehen einfach alles im Winter. Die Musik ist natürlich Bombe. Und die Witzchen! Das ist alles gar nicht so ernst. Der König etwa ist einfach ein Vater, der es auch nicht so draufhat, der auch von seiner Frau gesagt bekommt: Naja, nun beruhig dich mal wieder. Das ist alles so süß und herzerwärmend gemacht.

Es heißt, das Besondere sei, dass Aschenbrödel so unabhängig sei, regelrecht feministisch: Sie wartet nicht ergeben auf ihren Prinzen, sondern macht es ihm schwer.

Was Aschenbrödel auf dem Ball zum Prinzen sagt, fand ich wahnsinnig mutig: Er müsse sie aber erst mal fragen. Und dann lässt sie den einfach stehen, das hätte ja auch schief gehen können! Ich hab als Kind viel gelesen, unter anderem alle Grimms Märchen. Da sind alle Frauenfiguren, abgesehen von der bösen Stiefmutter, immer sehr bescheiden und duldsam. Da fand ich das schon cool, dass Aschenbrödel einfach auch mal gegen Regeln verstößt. Das ist meine große persönliche Sache, die ich als Lehrerin allen mitzugeben versuche, egal ob Junge oder Mädchen: Dass man auch selber für sich sorgen darf, dass man sich selbst wichtig sein darf.

Sie waren dieses Jahr zur Ausstellung in Moritzburg, dabei war sie bislang nur zwei Tage offen. Wie haben Sie das geschafft?

Ich bin schon lange mit der Kuratorin befreundet. Sie hatte mich schon vor zehn Jahren gefragt, ob ich helfen könne, weil ich diese Fanseite betrieben habe und sehr viele Sachen gesammelt hatte. Einmal hatte ich sogar das Glück, da hat die Ausstellung direkt zum Ende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Ich war dann zehn Tage lang in diesem Schloss und habe die Ausstellung mit aufgebaut. Das waren die glücklichsten zehn Tage meines Lebens am Stück, ich schwöre! Dieses Jahr war es auch Glück: Ich hatte zufällig den Freitag vor der Ausstellungseröffnung frei. Ich bin dann Donnerstagabend hin und Samstagabend wieder zurück, jeweils fünf Stunden Autofahrt. Am Freitag habe ich Vitrinen geputzt und Dübel reingedreht und war kreuzglücklich zwölf Stunden lang. Und Samstag war ich dann natürlich auch drin in der Ausstellung.

Und?

Total toll. Sehr stimmungsvoll. Es gibt einen Spezial-Teil über Libuše Šafránková, die in diesem Jahr verstorbene Hauptdarstellerin. Sie haben viele Kostüme vom tschechischen Fernsehen ausgeliehen, aus diversen Filmen, in denen sie mitgespielt hat. Man erfährt total viel über ihr Leben. Und ganz am Ende kann man in einem Kondolenzbuch etwas eintragen. Man sitzt dann an so einem kleinen Tischchen, blickt aus dem Fenster über diese Schlosslandschaft. Das geht schon zu Herzen, mir zumindest.

Was ist sonst noch neu?

Der Original-Sattel ist ausgestellt. Von dem wusste lange keiner, dass der überhaupt noch existiert.

Dass es original ist, ist Ihnen schon wichtig, oder?

Ja, das ist toll, da kann man ja nie genug von kriegen, sich das anzuschauen. Das Ende des Films etwa wird mit einem nachgemachten Schuh und einem nachgemachten Kleid dargestellt. Den meisten Gästen ist das egal, die schwelgen in der Stimmung und finden es schön, dass das Kleid so schön glitzert. Aber für mich ist das nichts. Ich sehe das sofort, ob das das Originalkleid ist oder etwas Nachgeschneidertes.

Sie haben auch selbst Dinge als Leihgabe nach Moritzburg gegeben. Was war das?

Mein Vater hat mal den Hut nachgebaut von der Stiefmutter und ich habe mir dazu ein entsprechendes Kleid angefertigt, das ist beides in Moritzburg. Ansonsten hauptsächlich viele Aushangposter aus verschiedenen Ländern und Filmplakate aus den Siebzigern.

Wie sind Sie denn da rangekommen?

Über Ebay und ähnliche Seiten im Ausland. Ich hab erst kürzlich ein spanisches, sehr altes Plakat gekauft für fünf Euro. Heutzutage ist so etwas aber schwieriger zu finden, weil Aschenbrödel in den vergangenen Jahren total gehypt worden ist. Glücklicherweise!

Ich habe vor unserem Gespräch ein bisschen gegoogelt: Jemand bietet online einen selbstgenähten Umhang nach dem Vorbild dessen an, den Aschenbrödel zum Ball trägt. Ab 385,93 Euro!

Naja, gute Schneiderarbeit ist ja auch nicht günstig. Aber man muss schon sagen, das hat total Fahrt aufgenommen, auch durch meine Webseite, wenn ich da mal ganz unbescheiden sein darf. Die Leute, die wissen, wie man Rechte erwirbt und wie man das umsetzt in Produkte, die haben gemerkt: Moment, da ist ja ein Kundenkreis. Und deswegen gibt es jetzt so viele Sachen, sogar ein Musical. Ich finde das ganz toll! Endlich kann ich auch mal eine Tasse kaufen von diesem Film – das musste man ja früher alles selber machen.

