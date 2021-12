3G am Arbeitsplatz: Wie jobben, wenn kein Testtermin mehr frei ist?

Leipzig

Seit einer Woche gilt die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen jeden Tag einen negativen Corona-Test vorlegen. Ein entsprechender Test kann entweder vor Ort unter Aufsicht des Arbeitgebers durchgeführt werden, im Rahmen einer betrieblichen Testung durch Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, oder von einem offiziellen Testzentrum. Ein zu Hause durchgeführter Schnelltest ist nicht mehr zugelassen.

Die Schnelltests sind 24 Stunden gültig, PCR-Tests bis zu 48 Stunden. Doch was passiert, wenn im nächstgelegenen Testzentrum kein Termin mehr frei ist? In so manchem Testzentrum ist Tage im Voraus alles ausgebucht.

Arbeitnehmer in der Pflicht

In erster Linie sei der Arbeitnehmer selbst in der Pflicht, sich seinen Termin für einen Schnelltest zu organisieren. „Das heißt auch, dass weitere Wege in Kauf genommen werden müssen, falls im nächstgelegenen Testzentrum kein Termin frei ist“, erklärt Robert Runkel, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Leipzig. Denn ein Mitarbeiter dürfe ohne 3G-Nachweis nicht an seinen Arbeitsplatz.

Arbeitgeber können auch eine Person oder ein Team ausbilden lassen, die die Tests dann im Unternehmen an den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführt. „Das würde sich jedoch nur für größere Firmen lohnen“, so der Fachanwalt. Alternativ kann auch unmittelbar vor Arbeitsaufnahme ein Schnelltest unter Aufsicht des Arbeitgebers durchgeführt werden. Zwei Mal die Woche müssen Unternehmen aktuell einen kostenfreien Schnelltest zur Verfügung zu stellen.

An den übrigen Tagen müssen sich die Mitarbeiter allerdings selbst um einen Schnelltest oder einen Testnachweis kümmern. Für Unternehmen, die sichergehen wollen, dass ihre Angestellten auf Arbeit kommen, könnten diese also Reservekits lagern, um eine Notlösung zu haben, falls ein Testtermin nicht anders möglich wäre.

Verstoß gegen 3G-Pflicht hat Konsequenzen

Wenn sich Mitarbeitende uneinsichtig zeigen, zöge das auch Konsequenzen mit sich. „Wer keinen 3G-Nachweis erbringen kann, darf nicht an seinen Arbeitsplatz und hat somit einen unentschuldigten Fehltag. Das kann auch eine Abmahnung nach sich ziehen“, sagt Fachanwalt Robert Runkel. Wenn dies wiederholt vorkomme, riskiere die Person sogar eine Kündigung.

Von Kathleen Retzar