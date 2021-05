Leipzig

Freitagmorgen, 8 Uhr, war der Startschuss für die Vergabe tausender Corona-Impftermine – und der Test für die neue Terminphilosophie des DRK: Statt wie zuletzt große Mengen an Terminen auf einmal zu vergeben, werden sie nun gestaffelt zu verschiedenen Zeiten zur Verfügung gestellt. Damit soll jeder die Chance haben, einen Impftermin zu ergattern.

Erneut lange Wartezeiten

An den langen Warteschlangen auf dem Impfportal änderte diese neue Taktik zunächst nichts. Auch am Freitag wurden Nutzerinnen und Nutzer vom bekannten Gruß empfangen: „Aufgrund der vielen Anfragen befinden Sie sich aktuell in der Warteschlange. Sie werden automatisch weitergeleitet, sobald Kapazitäten frei werden.“ Dafür bittet das Portal um „ein paar Minuten Geduld“ – die konnten aber schnell zu Stunden werden.

Währenddessen sank die Zahl der freien Impftermine auf der Seite des Zählsystems Countee langsam gen Null. Erst gab es nur noch wenige freie Slots in den Impfzentren Löbau, Eich und Dresden, gegen 11.50 Uhr waren dann auch die letzten vergeben.

400.000 Menschen wollen Termin

Laut Kai Kranich, Sprecher des DRK Sachsen, versuchten am Freitag allein zwischen 8 und 9 Uhr etwa 400.000 Menschen einen Impftermin zu ergattern. Ein Großteil davon habe in der Warteschlange gehangen, da das Portal nur etwa 3000 bis 5000 Nutzer gleichzeitig stemmen könne.

Einigen Terminsuchenden berichteten, dass nach längerer Wartezeit die Website abgestürzt und für einige Minuten nicht zu erreichen gewesen war. Laut Kranich lief der Server jedoch stabil. „Ich kann verstehen, dass Leute frustriert sind, wenn das ganze nicht so reibungslos läuft, wie sie es zum Beispiel von Ticketverkäufen gewohnt sind“, sagt der DRK-Sprecher. „Trotzdem machen wir jedes Mal neue Erfahrungen und lernen dazu.“

36.000 Termine dank neuer Regelung

Statt der ursprünglich geplanten 5000 wurden am Freitag 36.000 Termine in Sachsen vom DRK vergeben. Der Grund: „Wir bekamen gestern kurzfristig die Anweisung, vom Moderna-Impfstoff nun nur noch 10 Prozent der Menge zurückzuhalten“, sagte Kranich am Freitag. „Vorher waren es 50 Prozent.“ Vom Biontech-Impfstoff müssen 20 Prozent für die Zweitimpfung zurückgehalten werden, der Astrazeneca-Impfstoff kann komplett verplant werden.

Das führt dazu, dass auch an den kommenden Stichtagen mehr Termine als geplant ins Netz gestellt werden könnten: Laut Kranich sollen in der kommenden Woche noch einmal „mehrere 10.000“ vergeben werden. Ursprünglich waren für den Mai insgesamt noch 25.000 neue Erstimpfungen vorgesehen.

Neue Termine am Montag um 12 Uhr

Weiter geht es am kommenden Montag um 12 Uhr, die genaue Zahl der Termine kann das DRK aktuell noch nicht verraten. Kranichs Tipp für alle Terminsuchenden: Bereits vorher registrieren, dann gehe es auch mit der Terminabwicklung schneller. Außerdem lege er jedem ans Herz, wenn möglich über das Online-Portal einen Termin zu buchen.

„Wenn sie online keinen Termin bekommen, klappt es am Telefon auch nicht“, sagt er. „Dort können maximal 10.000 Termine am Tag vergeben werden.“ Die Telefon-Hotline sei vor allem für Menschen ohne Internetanschluss oder mit technischen Problemen vorgesehen.

Von Robin Knies