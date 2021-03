Leipzig

Obwohl am Sonnabend statt 1000 nur rund 350 Autos von Gegnern der Corona-Maßnahmen durch die Stadt rollten, waren die Auswirkungen auf den Straßenverkehr erheblich: An mehreren Stellen blockierten Teilnehmer der Aktion „Querdenken ausbremsen“ Straßen und auch die Polizei versuchte mit Sperrungen, das Aufeinandertreffen der beiden Lager zu verhindern. Ein Autokorso mit 140 Fahrzeugen wurde noch am frühen Abend kurzfristig von der Polizei umgeleitet, weil Gegendemonstranten die Strecke besetzten. So blieb diesmal die in Leipzig befürchtete Konfrontation aus.

Demonstranten in Halle gewaltsam gestoppt

Dafür krachte es an anderen Stellen: Wegen heftiger Gegenproteste – teils mit Gewalt – konnte sich in Halle ein geplanter Autokorso nicht formieren und wie geplant nach Leipzig fahren. Ein weiterer Autokorso, der von Plauen nach Leipzig starten sollte, wurde laut Polizei vom Veranstalter am Vormittag wegen der hohen Corona-Inzidenz im Vogtland abgesagt. Dort war nur eine Strecke in der Region genehmigt worden.

Unter Polizei-Begleitung nach Leipzig fahren konnten unter anderem Kolonnen aus Naumburg, Dresden und Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau). Hinzu kamen rund 140 Autos aus Leipzig und dem Umland, die sich in Lausen formierten.

1500 Gegendemonstranten in Aktion

Parallel dazu versammelten sich am Sonnabendnachmittag auf dem Augustusplatz hunderte Radfahrer, um ein Zeichen gegen die Querdenker zu setzen. Der Platz war Ziel von drei Fahrradkorsos, die gegen Mittag vom Rabet, vom Lindenauer Markt sowie vom Connewitzer Kreuz starteten. Vom Völkerschlachtdenkmal kam ein Motorrad-Korso zur Kundgebung. Darüber hinaus hatte die Initiative „Querdenken ausbremsen“ an Dutzenden Straßenkreuzungen Beobachter positioniert, die offenbar beim Anrollen der Autokorsos Alarm schlagen und Straßensperrungen organisieren sollten. Das Netzwerk sprach von mehr als 1500 Gegendemonstranten.

„Querlenker haben bei uns keinen Platz. Sie sollen zu Hause bleiben und nicht noch hier die Luft verpesten“, sagte Studentin Marie (24), die mit gut 400 Radfahrern vom Werk II an der Kochstraße in Connewitz startete. Dabei war sie froh, dass wenigstens der „Superspreader-Autokorso aus Plauen“ nicht fahren durfte.

Auf der Karl-Liebknecht-Straße fuhren, von der Polizei eskortiert, mindestens 400 Radfahrer und Radfahrerinnen. Immer wieder erklangen antifaschistische Rufe. Als es vorbei an der Polizeibehörde in der Dimitroffstraße ging, war aber auch der Ruf „Fight Police“ zu hören.

Klimaaktivisten bringen Eiffelturm mit

Auch Klimaaktivisten wie Katja und Martin sind bei der Aktion „Querdenken ausbremsen“ auf dem Augutusplatz dabei. Quelle: André Kempner

Auf dem Augustusplatz gab es mehrere Reden. Klimaaktivisten haben sogar einen Eiffelturm, das Symbol für das Pariser Klimaabkommen, mitgebracht. „Uns treibt die Gerechtigkeit. Und da kämpfen wir genauso gegen Rechte, die den Klimawandel leugnen, wie gegen jene, die Corona leugnen und dabei Menschenleben aufs Spiel setzen“, erzählte Martin, der wie Katja dafür streitet, dass auch in Leipzig mehr für den Klimaschutz getan wird. Meta von „Oma gegen Rechts“ war es ebenfalls ein Bedürfnis, an der Kundgebung teilzunehmen: „Bei den Corona-Leugnern sind viele Rechte dabei. Da müssen auch wir Ältere ein Zeichen setzen.“

Lage wird am Nachmittag unübersichtlich

Einen ersten Alarm gab es gegen 14 Uhr in der Waldstraße, wo in Höhe des Marienweges mehrere hundert Gegendemonstranten mit Fahrrädern die Fahrbahnen blockierten und Sprüche wie „Leerdenken fährt nicht“ auf den Asphalt schrieben. Die Polizei rückte sofort an und schob sich mit Dutzenden Einsatzwagen zwischen diese Gegendemonstranten und den erwarteten Teilnehmern des Autokorsos. Auch in der Hans-Driesch-Straße kam es in Höhe der Landauer Brücke zu einer Straßenblockade, ebenso in der Möckernschen Straße in Höhe der Kreuzung Breitenfelder Straße. Die dort befürchteten Konfrontationen blieben aber aus, weil die Polizei die Autokarawanen kurzfristig umleiteten. Allerdings mussten dort hunderte unbeteiligte Autofahrer teilweise weite Umleitungen fahren, weil ihre Strecken blockiert oder gesperrt worden waren.

Unmut über Veröffentlichung der Route durch die Stadt

Auf dem Park & Ride Platz in Lausen startete der größte Autokorso. Ursprünglich waren 500 Fahrzeuge angekündigt, am Ende waren es nur 140. Statt wie geplant um 12.30 Uhr setzte sich die Auto-Karawane erst gegen 15 Uhr in Bewegung, weil eine kleinere Zubringerkolonne aus Dessau den Start verzögert hatten. Eigentlich hätte der Korso um 15.30 Uhr beendet sein müssen, die Versammlungsbehörde lleß die Teilnehmer gewähren.

Die Wartezeit nutzten die Angereisten, um sich vor den Autos zu versammeln. Es ertönten Parolen wie „Merkel muss in den Knast, Steinmeier muss in den Knast“. Karsten Wolf, Mitbegründer von „Bewegung Leipzig“, feuerte eine Tirade ab, in der er forderte, die Regierung „wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ anzuklagen.

Unter die Demonstrierenden waren auch Menschen, die durch die Corona-Pandemie in eine schwierige persönliche Lage geraten sind, so etwa die Inhaberin eines Schmuckgeschäfts. „Ich möchte doch nur meinen Laden öffnen und das Virus nicht leugnen“, erklärte die Geschäftsfrau, die sich als Alicia vorstellte. Zu beobachten war allerdings auch ein „QAnon“-Aufkleber an einem Auto – das Erkennungssymbol einer in den USA verbreiteten Verschwörungstheorie mit rechtsextremem Hintergrund.

Kritik an Routen-Veröffentlichung

„Wir können nicht verstehen, dass die Leipziger Stadtverwaltung die Routen veröffentlicht hat, auf denen unsere Autokorsos unterwegs sind“, erklärte einer der Organisatoren der Demo in Lausen. „Uns war von der Ordnungsbehörde zugesichert worden, dass dies nicht geschehen wird, um die Sicherheit unserer Demonstrationsteilnehmer zu gewährleisten.“ Trotzdem waren die Gegner der Corona-Maßnahmen noch am Vormittag optimistisch, dass sie eine große Zahl von Fahrzeugen mobilisieren können.

Als sich der Korso aus Lausen in Bewegung setzte, wurde er von Dutzenden Polizeiwagen und einer Motorradstaffel eskortiert. Einige Fahrzeuge waren mit Lautsprechern bestückt, aus denen Sprüche wie „Steckt Euch den Impfstoff in den A...“ zu hören waren. Sehr viele hatten an ihren Wagen Deutschlandfahnen und Plakate mit Forderungen angebracht. „Dieses kranke System muss weg“, war zu lesen. Oder „Arbeit weg, Haus weg, Alles weg“, „Es reicht!“ und „Macht auf! Leipzig soll leben“.

Von Von Mathias Orbeck, Andreas Tappert und Florian Reinke