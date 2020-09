Dresden

Trotz der Absage dreier Fraktionen will Arnold Vaatz ( CDU) bei der Einheitsfeier im Landtag sprechen. Auf die Frage, dass beim Fehlen von SPD, Grünen und Linken nur die CDU- sowie AfD-Fraktion als Zuhörer vertreten sein werden, sagt der frühere Bürgerrechtler und aktuelle Bundestagsabgeordnete der LVZ: „ Leer wird der Landtag nicht sein, wie ich weiß, haben schon viele Gäste zugesagt, die meine Rede hören wollen. Und sollten doch Plätze unbesetzt bleiben, ist das nicht die Schuld von CDU und AfD, sondern von SPD, Grünen und Linken.“ Er wisse gar nicht, was für ein Verständnis diese Abgeordneten von Politik hätten, erklärte Vaatz gegenüber der LVZ weiter. „Nicht ich habe zum Boykott aufgerufen, sondern sie. Ich habe mir in meinem langen Politikerdasein übrigens schon manch Rede anhören müssen, deren Inhalt mir nicht gefiel.“

SPD , Grüne und Linke wollen nicht an Feierstunde teilnehmen

Nach SPD, Grünen hatte zuletzt auch die Linken-Fraktion kund getan, am 3. Oktober nicht an der Feierstunde des Freistaates zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung mit Vaatz als Redner teilnehmen zu wollen. Dieser sei vor allem mit seinen aktuellen Meinungen zum Einsatz der Polizei bei einer Berliner Corona-Demo ungeeignet für eine Rede im Landtag, so die drei Fraktionen.

Landtagspräsident Mattias Rößler hat Vaatz gebeten, die Rede zu halten

Nach jetzigem Stand des „Empörungspotenzials“ bleibt Vaatz also bei seinem Ja-Wort für seine Festtagsrede, um die ihn Landtagspräsident Mattias Rößler gebeten hatte, und das vor allem aus einem Grund: um Vaatz zu würdigen für dessen Verdienste als Bürgerrechtler und Mitgestalter der Friedlichen Revolution und bei der Neugründung des Freistaates Sachsen.

Nur ein klein wenig bereut der Bundestagsabgeordnete seine Zustimmung dann doch: „Ich konnte nicht ahnen, was für zusätzliche Arbeit auf mich zukommt. So erhielt ich in den vergangenen Tagen viel Post mit zustimmenden Meinungen mir gegenüber. Das gibt mir Kraft für mein Tun.“

