Dresden

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hat erhebliche Bedenken, dass sich das 2G-Optionsmodell auch auf Kitas und Schulen anwenden lässt. Auch eine Ausdehnung auf alle Angebote im Freizeitbereich wird kritisch gesehen. „Wir haben Zweifel, ob eine Impfung landesrechtlich zur Voraussetzung für die Berufsausübung in Kitas, Schulen und vergleichbaren Einrichtungen gemacht werden kann“, sagte SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck der LVZ.

Jung hatte 2G auch für Kita- und Schul-Personal gefordert

Damit reagierte der SSG auf die Forderung des Deutschen Städtetages, die 2G-Regeln auch auf bestimmte Berufsgruppen auszuweiten. „Wir erwarten, dass sich die Beschäftigten im pädagogischen Bereich, zum Beispiel in Kitas, Schulen und Wohngruppen, aber auch in Krankenhäusern und in der Pflege impfen lassen“, hatte der Leipziger OBM Burkhard Jung (SPD), der Präsident des Deutschen Städtetages ist, verlangt. Demnach sollten die Bundesländer für das dortige Personal 2G zur Voraussetzung machen. Jung sagte, diese Regelung würde zum Beispiel auch für Kinos, für Clubs, Konzerte oder Fitnessstudios gebraucht.

Optionsmodell gilt bislang in Gastronomie und für Veranstalter

In Sachsen gibt es laut Corona-Schutzverordnung bislang eine freiwillige 2G-Option für bestimmte Bereiche, etwa für Veranstalter und die Gastronomie. Demnach können nur Menschen einen Zutritt erhalten, die entweder vollständig geimpft oder genesen sind. Ein negativer Testnachweis – wie beim 3-G-Modell – reicht nicht mehr aus.

SSG sieht keine ausreichende Rechtsgrundlage

SSG-Geschäftsführer Woitschek erklärte, dass auch aus seiner Sicht „Kitas und Schulen unter allen Umständen geöffnet bleiben müssen“ und für Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen, etwa in Pflegeheimen, „besondere Vorkehrungen“ getroffen werden müssten. Die von Jung geforderte Ausweitung gehe aber zu weit: „Hier wird nicht nur nach Infektionsrisiken zu differenzieren und der Infektionsschutz mit anderen Rechtsgütern abzuwägen sein.“

Von Andreas Debski