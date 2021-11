Dresden

Sachsen führt ab Montag einen 2G-Lockdown ein: Große Teile des Freizeitbereichs können künftig nur noch von Geimpften und Genesenen genutzt werden. Dazu zählen die Innengastronomie, Clubs und Bars, Kultureinrichtungen sowie weitere Veranstaltungen. Das hat die Landesregierung am Freitag in der neuen Corona-Schutzverordnung beschlossen. Damit werden die Regelungen vorgezogen und gelten nun vom 8. bis einschließlich 25. November.

Köpping: Die Lage ist wirklich dramatisch

„Die Lage ist wirklich dramatisch“, begründete Sozialministerin Petra Köpping (SPD) die verschärften Maßnahmen (hier im Video). Derzeit gebe es rund 4000 Neuinfektionen pro Tag – „diese hohen Zahlen hatten wir nicht einmal im vergangenen Jahr“. In sächsischen Kliniken werden aktuell 979 Covid-19-Patienten auf Normalstationen und 240 intensivmedizinisch behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt bei 385. Bei Ungeimpften liegt die Inzidenz bei 868, unter Geimpften bei 79.

2G gilt auch für Großveranstaltungen wie Fußball-Bundesliga

Auch Großveranstaltungen im Freien sind von den Verschärfungen betroffen: So können Zuschauerinnen und Zuschauer in Sachsen beispielsweise zu Fußball-Bundesligaspielen nur noch unter 2G-Richtlinien. Dafür gilt eine Kapazitätsgrenze von maximal 50 Prozent beziehungsweise 25.000 Besucherinnen und Besuchern. Bisher können Betreiber bis zur Überlastungsstufe selbst entscheiden, ob sie Zugang nur für geimpfte und genesene Menschen ermöglichen.

FFP2-Masken im Nahverkehr und in Taxis

Außerdem soll mit der neuen Corona-Schutzverordnung eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Taxis eingeführt werden. Davon sind Kinder und Jugendliche befreit: Sie können – wie in der Schule – eine medizinische Maske tragen.

Immer mehr Corona-Patienten in den Kliniken

Die Landesregierung sieht sich vor allem wegen der steigenden Corona-Patienten in den Krankenhäusern unter Zugzwang. Die geringe Impfquote in Sachsen und der laxe Umgang mit den bisherigen Corona-Regeln werden für die sich verschlimmernde Lage mit zahlreichen Neuinfektionen verantwortlich gemacht. Sie neige nicht zu Übertreibungen, erklärte Köpping am Freitag, aber  die Entwicklung insbesondere n den Krankenhäusern würden ihr große Sorgen bereiten. „Unser Ziel ist, dass wir keinen Lockdown ausrufen müssen“, machte die Sozialministerin klar.

Vorwarnstufe gilt seit Freitag in Sachsen

Seit Freitag gilt in Sachsen bereits die Vorwarnstufe. Damit sind zum Beispiel private und öffentliche Treffen nur mit maximal zehn Personen gestattet – Kinder unter 16 Jahre, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Versammlungen dürfen nur noch ortsfest mit maximal 1000 Teilnehmern durchgeführt werden. Dabei zählen Geimpfte und Genesene jedoch mit.

Ab der Überlastungsstufe – wenn Covid-Patienten 1300 Normal- oder 420 Intensivbetten belegen – wird die 2G-Regel weiter ausgedehnt und gilt unter anderem bei körpernahmen Dienstleistungen wie Friseur oder Kosmetik, in Saunen sowie Hallenbädern. Aktuelle Prognosen besagen, dass diese Überlastung schon am 10. oder 11. November erreicht werden könnte.

Von Andreas Debski