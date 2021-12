2G+: Brauche ich trotz Booster-Impfung noch einen Corona-Test?

Hannover

Die Corona-Fallzahlen sind so hoch wie nie, die Krankenhäuser laufen voll, viele Länder ziehen die Pandemie-Stellschrauben an: Ab Mittwoch gilt beispielsweise in Niedersachsen landesweit vielerorts 2G+.

Im Wesentlichen bedeutet das: Wer etwa ins Restaurant oder zum Sport möchte, muss nicht nur nachweisen können, dass er oder sie gegen Corona geimpft oder von einer Erkrankung genesen ist, sondern auch, dass ein aktueller Corona-Schnelltest oder ein PCR-Test negativ ausgefallen ist. Gleichzeitig sollen Booster-Impfungen gegen das Virus schützen. Doch muss ich mich noch immer testen, wenn ich bereits meine Auffrischungsimpfung erhalten habe?

Auch Geboosterte müssen sich testen lassen

Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen macht dazu keine ausdrücklichen Angaben. Hier wird zwar ausdrücklich erklärt: 2G+ bedeutet genesen oder geimpft plus getestet. Ob das für zwei oder drei Impfungen gleichermaßen gilt, wird aber nicht beantwortet.

Das Gesundheitsministerium in Hannover stellt klar: Ja, auch Menschen mit Booster-Impfungen müssen sich testen lassen, um Zutritt zu 2-G-Plus-Bereichen zu erhalten. Eine Auffrischung entbindet also nicht von der neuen Testpflicht. Die anderen Länder dürften diese Rechtsauffassung teilen.

Infektion ist „nicht vollständig ausgeschlossen“

Eine epidemiologische Begründung lieferte zuletzt etwa der Mikrobiologe Prof. Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule für Humanmedizin in Berlin: Zwar sei nach aktuellem Erkenntnisstand davon auszugehen, dass Menschen mit Drittimpfung „eigentlich sehr gut aufgestellt“ sind, jedoch sei auch hier eine Infektion eben nicht vollständig ausgeschlossen.

Hinzu komme, dass auch die Virenlast, die infizierte, dreifach geimpfte Menschen an ihre Umgebung abgeben können, deutlich reduziert, aber eben nicht null. Zusammen mit dem hohen „Infektionsdruck“ ergebe sich, dass ein Corona-Test auch für Menschen mit Auffrischungsimpfung sinnvoll sei.

Von Tammo Kohlwes/RND