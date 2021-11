Dresden

Die neue Corona-Schutzverordnung sieht weitere Verschärfungen vor: Ab Montag soll in bestimmten Bereichen auch für Geimpfte und Genesene eine Testpflicht gelten (2G-plus), zudem werden die Einkaufsmöglichkeiten für Ungeimpfte stark eingeschränkt. Die Maßnahmen sollen am Freitag von der Landesregierung beschlossen werden und zunächst vom 22. November bis 20. Dezember gelten.

Einkaufen

Ab kommender Woche dürfen Ladenbesitzer nur noch geimpfte und genesene Kunden einlassen, wenn die Überlastungsstufe erreicht ist – das wird aller Voraussicht nach schon am Freitag der Fall sein. Ausnahmen soll es lediglich für Waren des täglichen Bedarfs geben: unter anderem sind Supermärkte, Lebensmittelläden, Bäcker, Fleischer, Drogerien, Apotheken, Tabak und Zeitschriften nicht betroffen. Dagegen werden Bau- und Gartenmärkte nicht zur Grundversorgung gezählt – hier soll ab Montag die 2G-Regel gelten. Im Gespräch ist derzeit noch, ob es möglicherweise eine Ausnahme für die Außenbereiche geben könnte.

Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmärkte sollen grundsätzlich nicht verboten werden – allerdings werden die Vorgaben noch einmal verschärft. Ab der Überlastungsstufe, die in Sachsen sehr wahrscheinlich schon an kommenden Freitag erreicht wird, gelten unabhängig von der Besucherzahl in den sogenannten Verweilbereichen die 2G-Regeln. Das heißt, Zugang zu Essen und Trinken haben ausschließlich Geimpfte und Genesene. Außerdem besteht während der Überlastungsstufe eine Pflicht zur Kontakterfassung auch bei 2G.

Veranstaltungen

Für Veranstaltungen gibt es ebenfalls einen großen Einschnitt: In der Überlastungsstufe muss ab 50 Besucherinnen und Besuchern die neue 2G-plus-Regel eingehalten werden. Damit dürfen nur noch Geimpfte und Genesene eingelassen werden, die zusätzlich einen aktuellen Negativ-Test vorweisen können (Schnelltest bis zu 24 Stunden alt, PCR bis zu 48 Stunden).

Diese Einschränkung gilt auch für Restaurants – aber nur, wenn sie Veranstaltungen wie beispielsweise Familien- oder Weihnachtsfeiern mit mehr als 50 Gästen in ihren Räumen durchführen, jedoch nicht für den herkömmlichen Gaststättenbetrieb. Wichtig ist außerdem: Auch mit der neuen 2G-plus-Regel müssen Abstände und Maskenpflicht eingehalten werden.

Für Veranstaltungen im Außenbereich – zum Beispiel Spiele der Fußball-Bundesliga – gilt die 2G-Vorgabe, außerdem die bekannte Kapazitätsbeschränkung auf maximal die Hälfte beziehungsweise auf 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Restaurants und Kultur

In diesen beiden Bereichen soll alles wie gehabt bleiben: Es dürfen nur vollständig Geimpfte und Genesene bewirtet beziehungsweise in Museen und andere Kultureinrichtungen eingelassen werden. In der Überlastungsstufe gelten auch für Veranstaltungen im Innenbereich ab 50 Besucherinnen und Besuchern die 2G-plus-Vorschriften, auch Geimpfte und Genesene kommen dann nur noch mit einem aktuellen Negativ-Test hinein. Momentan zählen Kulturveranstaltungen, wie Theateraufführungen und Kinos, nicht zu den Veranstaltungen im Innenbereich, sondern sind ein Extrapunkt in der Corona-Schutzverordnung.

Alkoholverbot

Ein Alkohol- beziehungsweise Ausschankverbot auf öffentlichen Plätzen ist noch in der Diskussion. Da noch offen ist, wie weit das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes, das am Donnerstag in Berlin beschlossen werden soll, gehen wird, gibt es in der sächsischen Corona-Schutzverordnung bislang keine Vorschrift. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) stellte allerdings klar: Sollte es in dem neuen Bundesgesetz eine sogenannte Länderöffnungsklausel geben – „dann werden wir handeln“. Die schärferen Maßnahmen müssten laut den aktuellen Planungen vom sächsischen Landtag beschlossen werden.

Kontaktbeschränkungen

Mit der gegenwärtigen Vorwarnstufe sind bereits die Kontakte reduziert worden: Es dürfen sich maximal zehn Ungeimpfte treffen, Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind davon ausgenommen. Da ab Freitag sehr wahrscheinlich die Überlastungsstufe für Sachsen in Kraft tritt, darf sich dann ein Hausstand nur noch mit einer ungeimpften Person treffen, die vorgenannte Altersgrenze gilt für die Zählung weiterhin. Davon wäre dann auch der Sport betroffen.

Testpflicht

Für Beschäftigte „in besonders gefährdeten Einrichtungen“ wie Alten- und Pflegeheimen, medizinischen Einrichtungen oder Krankenhäusern soll es eine Testpflicht geben – und zwar auch für Geimpfte und Genesene. Das Gleiche gilt für die Besucherinnen und Besucher dieser Häuser.

Testzentren

Um die neuen Vorschriften umsetzen zu können, sollen in den kommenden Tagen die Testzentren deutlich ausgebaut werden – und etwa das Niveau des Frühjahrs erreichen. Seit vergangenem Sonnabend stehen die Bürgertests jeder und jedem mindestens ein Mal pro Woche kostenlos zu. „Es wird wieder mehr Testangebote geben“, versichert Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Die ersten Lieferungen des Bundes seien bereits an die Landkreise und Großstädte weitergeleitet worden. „Es ist alles da“, so Köpping.

Betriebe

Zugang zu Betrieben in Sachsen, die einen Personenkontakt nicht ausschließen, soll nur noch Geimpften, Genesenen und Getesteten gewährt werden. Das kündigte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) mit Verweis auf das neue Infektionsschutzgesetz an, das am Donnerstag in Berlin beschlossen werden soll. Dabei gilt ein Schnelltest 24 Stunden, ein PCR-Test 48 Stunden. Für handelsübliche Selbsttests ist das Vier-Augen-Prinzip vorgeschrieben – ein zu Hause ausgeführter Abstrich wird demnach nicht akzeptiert.

Die Regelung muss durch den Arbeitgeber kontrolliert werden, für den Nachweis sind die Beschäftigten verantwortlich. Wer sich weigert, soll keinen Anspruch auf Lohnausgleich haben, macht Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) klar. Zudem soll es wieder eine Pflicht zu Homeoffice geben, sofern es keine zwingenden betriebsbedingten Gründe für die Anwesenheit gibt.

Friseure, Bäder und Saunen

Die Landesregierung belässt es zwar bei den aktuellen Regeln für den Friseurbesuch und für andere körpernahe Dienstleistungen wie etwa Kosmetik oder Fußpflege. Doch es könnten bereits ab Freitag – mit der Überlastungsstufe – weitere Verschärfungen in Kraft treten. Dann müssten für die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen ein Impf- oder Genesenen-Nachweis vorgelegt und Kontakte erfasst werden. Das gilt genauso für Hallenbäder und Saunen sowie Sport im Innenbereich – mit Ausnahme von Fitnessstudios.

Busse und Bahnen

Im öffentlichen Personennahverkehr und in Taxis führt die Landesregierung eine FFP2-Maskenpflicht ein. Bisher ist deren Nutzung auch mit einer OP-Maske möglich. Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure können weiterhin medizinische Masken tragen. Diese Ausnahme gibt es auch für Schüler. Auch beim Einkaufen werden weiterhin OP-Masken akzeptiert.

Schulen

Ab Montag wird in Schulen wieder drei Mal pro Woche getestet. „Dadurch bekommen wir einen engmaschigen Überblick über das Infektionsgeschehen an jeder einzelnen Schule und können so schnell reagieren, um eine Ausbreitung vor Ort zu verhindern“, erklärt Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Schulschließungen sollten „mit allen Mitteln“ vermieden werden, so Piwarz. Im Unterricht sind weiterhin ab Klasse 5 Masken vorgeschrieben.

Ob es erneut zu einem Aussetzen der Schulpflicht kommen wird, steht noch nicht fest: Die am Dienstag vorgestellten Eckpunkten für die neue Schutzverordnung enthalten eine solche Regelung nicht – Piwarz verwies aber darauf, dass es am Donnerstag noch eine Anhörung im Landtag geben wird. Die Linke und die an der Regierung beteiligten Grünen fordern ein Aussetzen der Präsenzpflicht. „Momentan können wir die Beschulung zu Hause nicht sicherstellen“, entgegnet der Kultusminister.

Von Andreas Debski