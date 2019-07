Dresden

Der aktuelle Abitur-Schnitt in Sachsen liegt mit geringer Abweichung auf Vorjahresniveau. Die Bilanz der Durchschnittsnoten auf den Abschlusszeugnissen der allgemeinbildenden Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs ergibt einen Wert von 2,20, im Jahr 2018 lag er bei 2,21, wie das Kultusministerium in Dresden am Donnerstag mitteilte. Somit halten Sachsens Abiturienten den Angaben zufolge im dritten Jahr in Folge den Notendurchschnitt von gerundet 2,2.

291 Jugendliche oder 2,84 Prozent erreichten die Traumnote 1,0. Das waren zwölf Absolventen mehr als 2018. Insgesamt waren 10.225 der 10.507 zur Prüfung zugelassenen Abiturienten erfolgreich, womit 97,4 Prozent (2018: 97,3 Prozent) die Allgemeine Hochschulreife erlangten. Sie absolvierten in drei Fächern eine schriftliche und in zwei weiteren Fächern eine mündliche Prüfung - verpflichtend Deutsch und Mathe.

Mehr zum Thema:

Alle Abschlussfotos aus Leipzig und der Region

Von LVZ